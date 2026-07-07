HBD Dhoni: थाला इफेक्ट! पाकिस्तानला झोडण्यापासून ते तीन विश्वविजयापर्यंत... धोनीच्या करियमधील ७ सुवर्णक्षण

Happy Birthaday MS Dhoni : क्रिकेटच्या मैदानात अनेक कर्णधार होईन केली, पण ज्याचं नाव नेहमीच इतिहासात सुवर्णक्षरांनी लिहिलं गेलं, तो म्हणजे एमएस धोनी. रांची सारख्या छोट्या शहरातून आलेल्या धोनीने भारतीय क्रिकेटला एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले होते. त्याच्या काळात भारत पहिला टी२० मधील जगज्जेता झाला, त्याच्यात काळात २८ वर्षांनंतर आपल्या डोळ्यात आनंदाश्रू आले, त्याच्या काळात भारत पहिल्यांदा कसोटी अव्वल ठरला, त्यामुळे त्याचा काळ धोनी पर्व म्हणून ओळखला गेला. या पर्वाशिवाय भारतीय क्रिकेटचा इतिहास पूर्ण होऊ शकत नाही. पण केवळ जगज्जेतेपद जिंकणेच नाही, तर त्याने अशा अनेक अविस्मरणीय आठवणी भारतीय चाहत्यांना दिल्या. अशाच काही अविस्मरणीय क्षणांबद्दल जाणून घेऊ..MS Dhoni Special : महेंद्रसिंग धोनीने क्रिकेटला गृहीत धरले का? सुनंदन लेले यांचा 'कॅप्टन कूल'वर भावनिक लेख!.पाकिस्तानला दणकाधोनी २००४ च्या अखेरीस भारतासाठी पदार्पण केले, पण त्याच्यातील आक्रमक फलंदाजीची पहिली झलक सर्वांना ५ एप्रिल २००५ रोजी पाहायला मिळाली. पाकिस्तानविरुद्ध विशाखापट्टणमला झालेल्या सामन्यात त्याने तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरला. त्याने त्या सामन्यात पाकिस्तानी गोलंदाजांची अक्षरश: धुलाई केली हती. त्याने फक्त १२३ चेंडूत १४८ धावांची तुफानी खेळी केली होती. त्या खेळीत त्याने १५ चौकार आणि ४ षटकार मारले होते. ही खेळी त्याच्या करियरमधील टर्निंग पाँइंट ठरली. त्यावेळी ही भारतीय यष्टीरक्षकाने केलेली सर्वोच्च वनडे धावसंख्या होती. हाच स्वत:चा विक्रम धोनीने नंतर त्याचवर्षी ऑक्टोबरमध्ये मोडला. श्रीलंकेविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडेत त्याने जयपूरमध्ये १४५ चेंडूत १० षटकार आणि १५ चौकारांची बरसात करत नाबाद १८३ धावा केल्या होत्या. ही त्याच्या कारकिर्दीतील वनडेमधील सर्वोच्च खेळीही ठरली..२००७ टी२० वर्ल्ड कप विजेतेपदज्यावेळी भारतात टी२० क्रिकेटला फारसं गांभीर्याने घेतलं जात नव्हतं आणि अनेक दिग्गज खेळाडूंनी या प्रकारात खेळण्यास नकार दिला होता, त्यावेळी धोनीने भारताच्या युवा टी२० संघाच्या नेतृत्वाची धुरा सांभाळली होती. त्याच्याच नेतृत्वात भारताने २००७ मध्ये पहिल्यांदा दक्षिण आफ्रिकेमध्ये टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले होते. त्यावेळी भारताने पाकिस्तानला अंतिम सामन्यात पराभूत केले होते. त्यावेळी धोनी कपिल देव यांच्यानंतर वर्ल्ड कप जिंकणारा भारताचा दुसराच कर्णधार ठरला होता. त्यासामन्यात शेवटच्या षटकात जोगिंदर शर्माला गोलंदाजी देण्याचा धोनीचा निर्णय ट्रम्प कार्ड ठरला होता..२००८ मधील सीबी सिरिजऑस्ट्रेलियाला त्यांच्याच भूमीत हरवणं कठीण आहे, त्यातही २००८ मध्ये तर ते अशक्य मानलं जायचं. पण धोनीच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने हा पराक्रम करून दाखवला होता. भारताने तिरंगी सीबी सिरिज जिंकली होती. त्यावेळी जेव्हा भारताने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केलं होतं, त्यावेळी विजयानंतर फार सेलीब्रेशन करू नका असा मेसेज धोनीने संघाला दिला होता. त्यातून धोनीला ऑस्ट्रेलियाला स्पष्ट संदेश द्यायचा होता की त्यांना हरवून भारताने कोणता चमत्कार केलेला नाही, हा विजय आमचाच होता. याचा परिणाम ऑस्ट्रेलियन मानसिकतेवर झाला होता. त्यामुळे ती मालिका धोनीला कर्णधार म्हणून वेगळी ओळख मिळवून देणारी ठरली होती.२००९ मध्ये कसोटीत अव्वल क्रमांकडिसेंबर २००९ मध्ये धोनीच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने श्रीलंकेला कसोटी हरवले होते आणि आयसीसीच्या कसोटी क्रमवारीत पहिल्यांदाच अव्वल क्रमांक मिळवला होता. त्यावेळी धोनीने जेव्हा कसोटीची ती गदा उचलली होती, तो क्षण भारतीय कसोटी क्रिकेटला नवी ओळख देऊन गेला होता..२०११ वनडे वर्ल्ड कपभारताने १९८३ मध्ये पहिला वनडे वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यानंतर २८ वर्षे भारत दुसऱ्या विजेतेपदाच्या प्रतिक्षेत होता. पण ती प्रतिक्षा धोनीच्या भारतीय संघाने संपवली. २०११ मध्ये भारताने दुसऱ्यांदा वनडे वर्ल्ड कप जिंकला. त्यावेळी श्रीलंकेविरुद्ध अंतिम सामन्यात एमएस धोनी आणि गौतम गंभीर यांच्यात झालेली १०९ धावांची भागीदारी अत्यंत महत्त्वाची ठरली होती. गंभीर ९७ धावांवर बाद झाल्यानंतरही धोनीने नाबाद ९१ धावा करत भारताला विजयापर्यंत पोहचवले होते. त्या अंतिम सामन्यात धोनीने विजयी षटकार मारला होता. नंतर हा षटकार त्याची ओळख बनला. त्या खेळीने धोनीला लाखो भारतीयांच्या मनात जागा करून दिली..चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०१३इंग्लंडमध्ये झालेली चॅम्पियन्स ट्रॉफी भारताने धोनीच्या नेतृत्वात जिंकली होती. त्यामुळे त्यावेळी आयसीसीच्या सर्व तीन मुख्य स्पर्धांचे विजेतेपद जिंकण्याचा कारनामा कर्णधार म्हणून धोनीने केला होता. आजही तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकणारा तो एकमेव भारतीय कर्णधार आहे. अंतिम सामन्यात यजमान इंग्लंडविरुद्ध इशांत शर्मा महागडा ठरलेला असतानाही डेथ ओव्हर्समध्ये धोनीने त्याच्यावर विश्वास ठेवला होता. इशांतने हा विश्वास कायम ठेवताना एकाच षटकात रवी बोपारा आणि ओएन मॉर्गनला बाद करत भारतासाठी विजयाचा मार्ग उघडला होता.याच स्पर्धेत रोहित शर्माला सलामीवीर म्हणून नवी ओळख मिळाली. या स्पर्धेनंतर रोहित नियमितपणे भारतासाठी सलामीला फलंदाजी करू लागला. आज तो भारताचा सर्वोत्तम सलामीवीरांपैकी एक आहे..कसोटीतील २२४ धावा२०१३मध्ये धोनीने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीमधील चेन्नईत झालेल्या कसोटी सामन्यात त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वोच्च २२४ धावांची खेळी केली होती. त्याने २६५ चेंडूत २४ चौकार आणि ६ षटकारांसह २२४ धावा केल्या होत्या. त्यावेळी त्याने नवव्या विकेटसाठी भुवनेश्वर कुमारसोबत १४० धावांची भागीदारी केली होती, ज्यात भूवीचे ३८ धावांचे योगदान होते. त्यावेळी कसोटीत द्विशतक झळकावणारा धोनी हा पहिला भारतीय यष्टीरक्षक ठरला होता.२०१४ लॉर्ड्स कसोटीक्रिेकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्सवर भारताने २८ वर्षात कसोटी सामना जिंकला नव्हता. त्यावेळी २०१४ मध्येही असाच निकाल लागतो की काय, असे चित्र होते. पण धोनीने इशांत शर्माला सातत्याने 'राउंड द विकेट' येऊन बाउन्सर टाकण्यास सांगितले. धोनीच्या या रणनीतीसमोर इंग्लंडचे फलंदाज ढेपाळले. इशांतने ७ विकेट्स घेतल्या आणि भारताने लॉर्ड्सवर ऐतिहासिक विजय मिळवला..MS Dhoni vs Gautam Gambhir: गौतम गंभीरला हटवा, धोनीला आणा...; माजी भारतीय खेळाडूचा संताप .२०१६ टी२० वर्ल्ड कप धावबाद२०१६ च्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघासमोर निर्णायक सामन्यात बांगलादेशचे आव्हान होते. तो साखळी सामना दोन्ही संघंसाठी करो वा मरो असा होता. त्यावेळी अखेरच्या तीन चेंडूत बांगलादेशला दोन धावाच हव्या होत्या. पण हार्दिक पांड्याला सलग दोन चेंडूवर दोन विकेट्स मिळाल्या. त्यानंतर शेवटच्या चेंडूवर धोनीने हार्दिकला काहीतरी जाऊन सांगितले आणि उजव्या हातातील ग्लव्ह्ज काढून ठेवले. त्यावेळी बांगलादेशच्या फलंदाजाकडून चेंडू मिस झाल्यानंतर धोनीने वेगात तो पकडून पळत जात स्टंपवरील बेल्स उडवल्या होत्या. त्यामुळे भारताने तो सामना केवळ १ धावेने जिंकला होता. पण तो धावबाद धोनीच्या करियरमधील एक अविस्मरणीय आठवण ठरली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on 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