MS Dhoni Post: 'कोच साहेब, चेहऱ्यावर हसू...' धोनीचा गौतम गंभीरसाठी T20 WC विजयानंतर स्पेशल संदेश; बुमराहलाही म्हटलंय चॅम्पियन

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय क्रिकेट संघाने रविवारी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकून इतिहास रचला. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडला ९६ धावांनी पराभूत केलं आणि तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कप उंचावला. तीन टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) जिंकणारा भारतीय संघ (Team India) पहिलाच संघ तर ठरला, याशिवाय सलग दुसऱ्यांदा आणि घरच्या मैदानावर टी२० वर्ल्ड कप जिंकणाराही भारत पहिलाच संघ आहे. दरम्यान, हा इतिहास लाखो प्रेक्षकांसमोरच नाही, तर अनेक दिग्गजांसमोरही घडला. या सामन्यासाठी स्टेडियममध्ये भारताचे वर्ल्ड कप विजेते कर्णधार कपिल देव, एमएस धोनी, रोहित शर्मा देखील उपस्थित होते. .T20 World Cup 2026: गौतम गंभीरने जेतेपदाची ट्रॉफी ३ जणांना केली समर्पित; पहिले नाव राहुल द्रविडचे, अन्य दोघंही तितकेच महत्त्वाचे .भारताचा विजयी झालेला क्षण धोनी आणि रोहितने एकत्रच पाहिला. भारतीय संघाच्या या विजयाचे देशभरातून कौतुक होत आहे, असे असतानाच एमएस धोनीनेही खास पोस्ट करत भारतीय संघाचे कौतुक केले आहे, विशेष म्हणजे त्याने भारताचा मुख्य प्रशिक्षक आणि त्याच्या माजी संघसहकारी गौतम गंभीरसाठी खास मेसेजही लिहिला आहे. त्याने गंभीरच्या चेहऱ्यावर हसू चांगलं दिसतं, असं म्हटलं आहे. खरंतर धोनी आणि गंभीर यांच्यात फारसे चांगले संबंध नसल्याची अनेकदा चर्चा होते. मात्र, गंभीरने अनेकदा म्हटले आहे की विचार वेगळे असले, तरी त्याचे कोणाशीही वाईट संबंध नाही. आता धोनीनेही (MS Dhoni) त्याच्या पोस्टमधून गंभीरसाठी (Gautam Gambhir) केलेल्या कमेंटने त्यांच्यात फार वाईट संबंध नसल्याचे दिसून येत आहे..धोनीने त्याच्या पोस्टमध्ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी उंचावतानाचा भारतीय संघाचा फोटो पोस्ट केला असून कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की 'अहमदाबादमध्ये इतिहास घडला आहे. संघाचे, सपोर्ट स्टाफचे आणि जगातील सर्व भारतीय क्रिकेट संघाच्या चाहत्यांचे अभिनंदन. तुमच्या सर्वांना खेळताना पाहताना आनंद वाटतो.''कोच साहेब तुच्या चेहऱ्यावर हसू छान दिसतं. हसऱ्या चेहऱ्यासह दाखवलेली जिद्द, हे खरोखर किलर कॉम्बो आहे. खूपच मस्त, मजा करा.' याशिवाय कंसात धोनीने बुमराहचे खास कौतुक केले आहे. त्याने लिहिले की 'बुमराहबद्दल काही न लिहिणेच योग्य आहे. चॅम्पियन बॉलर.'.दरम्यान, धोनीच्या या पोस्टव लाखो लाईक्स आणि हजारो कमेंट्स आल्या आहेत. दरम्यान, यावर आता गौतम गंभीर काय प्रतिक्रिया देणार का, याची उत्सुकता चाहत्यांना आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की २००७ मध्ये भारताने सर्वात पहिला टी२० वर्ल्ड कप एमएस धोनीच्या नेतृत्वात जिंकला होता. त्यावेळी गंभीर देखील भारतीय संघाचा भाग होता. त्यामुळे गंभीर असा पहिला भारतीय ठरला आहे, ज्याने खेळाडू आणि प्रशिक्षक म्हणून देखील टी२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे..T20 WC, IND vs NZ: सेमीफायनल झाली, आता फायनलची बारी! MS Dhoni सूर्याच्या टीम इंडियाला चिअर करण्यासाठी अहमदाबादमध्ये दाखल; Video.बुमराह सामनावीरअंतिम सामन्यात बुमराहने कमालीची गोलंदाजी केली. त्याने ४ षटकात १५ धावाच देताना ४ विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही देण्यात आला. या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ५ बाद २५५ धावा केल्या होत्या, ज्याच्या प्रत्युत्तरात न्यूझीलंडला १९ षटकात सर्वबाद १५९ धावाच करता आल्या.