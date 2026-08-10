MS Dhoni Pension : सहा वर्षांपूर्वी निवृत्ती, IPL मध्ये अजूनही खेळतोय महेंद्रसिंग धोनी! भारताच्या माजी कर्णधाराला पेन्शन किती?

How much pension does MS Dhoni get from BCCI every month? भारतीय संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्समध्ये नेमका कोणत्या भूमिकेत दिसेल, याची उत्सुकता आहे. स्टीफन फ्लेमिंगने CSK च्या मुख्य प्रशिक्षकपद सोडल्यानंतर MS Dhoni ही जबाबदारी पार पाडू शकतो, अशी शक्यता आहे. निवृत्तीनंतर CSK ने त्याला अनकॅप्ड खेळाडू म्हणून ४ कोटींत करारबद्ध केले आहे. धोनीच्या निवृत्तीला सहा वर्ष झाली आणि त्याला BCCI कडून चांगले निवृत्तीवेतन मिळतेय...२००७ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप, २०११ चा वन डे वर्ल्ड कप आणि २०१३ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी... जिंकणाऱ्या कर्णधार धोनीच्या नावावर अनेक विक्रम आहेत. आयसीसीच्या तीन प्रमुख स्पर्धा जिंकणारा तो जगातील पहिला कर्णधार आहे आणि भारताच्या सर्वात यशस्वी कर्णधारांमध्ये तो टॉपर आहे. निवृत्तीनंतरही धोनीची जादू अजूनही कायम आहे आणि १३-१४ वर्षांच्या क्रिकेट कारकीर्दित त्याने बरीच संपत्ती कमावली आहे. MS Dhoni याची एकूण संपत्ती (Net Worth) अंदाजे १,०४० कोटी ते १,२१५ कोटी च्या दरम्यान आहे..Ajinkya Rahane Pension: अजिंक्यने निवृत्ती घेतली, BCCI कडून त्याला किती पेन्शन मिळणार? निवृत्तीवेतन थांबवले जाईल, जर त्याने....ब्रँड एंडोर्समेंट्समधून तो वार्षिक ५० ते १०० कोटी कमवतो. शिवाय Dhoni Entertainment ही त्याची स्वतःची चित्रपट निर्मिती कंपनी आहे. तो 'Seven' या कपड्यांच्या आणि शूजच्या ब्रँडचा मालक आहे. तो 'चेन्नईयन एफसी'( ISL) आणि 'रांची रेज' (हॉकी संघ) चा सह-मालक आहे. गरुड एरोस्पेस (ड्रोन कंपनी), ई-मोटोरॅड (ई-बाईक कंपनी) आणि कार्स२४ (Cars24) या कंपन्यांमध्ये त्याची मोठी भागीदारी आहे..धोनी हा झारखंड राज्यातील सर्वात मोठा वैयक्तिक करदाता (Tax Payer) आहे आणि तो दरवर्षी सुमारे ३० ते ३८ कोटींचा ॲडव्हान्स टॅक्स भरतो. महेंद्रसिंग धोनी बीसीसीआयकडून महिना ७० हजार रुपये निवृत्तीवेतन घेतो. BCCIच्या २०२२ मध्ये सुधारित केलेल्या पेन्शन योजनेनुसार, ५० हजार पेन्शन मिळणाऱ्या माजी क्रिकेटपटूंची मासिक पेन्शन वाढवून ७०,००० करण्यात आली. २५ किंवा त्यापेक्षा जास्त कसोटी खेळणाऱ्या क्रिकेटपटूंना मासिक ७० हजार निवृत्तीवेतन दिले जाते..Retired Cricketer Pension : सचिन तेंडुलकर, वीरेंद्र सेहवाग की सौरव गांगुली, कोणाला मिळते सर्वाधिक निवृत्तीवेतन? .धोनीने ९० कसोटी सामने खेळले आहेत आणि तो वर्षाला ८.४० लाख निवृत्तीवेतन बीसीसीआयकडून घेतो. धोनीने ९० कसोटीत ६ शतकं व ३३ अर्धशतकांसह ४८७६ धावा केल्या आहेत. वन डे क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर ३५० सामन्यांत १०७७३ धावा आहेत आणि त्यात १० शतकं व ७३ अर्धशतकं आहेत. ९८ ट्वेंटी-२०तही त्याने १६१७ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.