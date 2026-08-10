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MS Dhoni Pension : सहा वर्षांपूर्वी निवृत्ती, IPL मध्ये अजूनही खेळतोय महेंद्रसिंग धोनी! भारताच्या माजी कर्णधाराला पेन्शन किती?

MS Dhoni BCCI pension amount 2026: महेंद्रसिंह धोनीने १५ ऑगस्ट २०२० रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा केल्यानंतरही त्याचा आयपीएलमधील प्रवास सुरूच आहे. त्यामुळे धोनीला निवृत्तीनंतर बीसीसीआयकडून किती निवृत्तीवेतन मिळते, याबाबत चाहत्यांमध्ये नेहमीच उत्सुकता असते.
MS Dhoni monthly pension

MS Dhoni monthly pension

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

How much pension does MS Dhoni get from BCCI every month? भारतीय संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्समध्ये नेमका कोणत्या भूमिकेत दिसेल, याची उत्सुकता आहे. स्टीफन फ्लेमिंगने CSK च्या मुख्य प्रशिक्षकपद सोडल्यानंतर MS Dhoni ही जबाबदारी पार पाडू शकतो, अशी शक्यता आहे. निवृत्तीनंतर CSK ने त्याला अनकॅप्ड खेळाडू म्हणून ४ कोटींत करारबद्ध केले आहे. धोनीच्या निवृत्तीला सहा वर्ष झाली आणि त्याला BCCI कडून चांगले निवृत्तीवेतन मिळतेय..

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