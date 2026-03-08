T20 WC, IND vs NZ: सेमीफायनल झाली, आता फायनलची बारी! MS Dhoni सूर्याच्या टीम इंडियाला चिअर करण्यासाठी अहमदाबादमध्ये दाखल; Video

MS Dhoni arrives in Ahmedabad ahead of T20 WC Final: अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रविवारी (८ मार्च) टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना पार पडणार आहे. हा सामना भारत आणि न्यूझीलंड संघात होणार आहे. या सामन्यासाठी देशभरात मोठी उत्सुकता आहे. १ लाखाहून अधिक प्रेक्षक स्टेडियममध्ये उपस्थित असण्याची शक्यता आहे, अशात घरच्या प्रेक्षकांसमोर पुन्हा एकदा टी२० वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारतीय संघ मैदानात उतरणार आहे. पण भारतीय संघालाही न्यूझीलंड संघाकडून (India vs New Zealand) तगडे आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे. अशात या सामन्यासाठी अनेक सेलिब्रेटी स्टेडियममध्ये उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. .ऐ बाई, बस खाली...! MS Dhoni ने जल्लोष करणाऱ्या साक्षीला का रोखले? IND vs ENG सामन्यातील सर्वात सुंदर क्षण Video Viral .भारताचा वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार एमएस धोनीही (MS Dhoni) या सामन्यासाठी स्टेडियममध्ये दिसू शकतो. कारण धोनी रविवारी सकाळीच अहमदाबादला पोहचला आहे. याआधी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातील उपांत्य सामन्यासाठीही मोठ्या प्रमाणात सेलिब्रेटिंनी हजेरी लावली होती. यामध्ये धोनीसह रोहित शर्मा, केएल राहुल, वैभव सूर्यवंशी या क्रिकेटपटूंसह बॉलिवूडमधीलही अनेक कलाकार उपस्थित होते.उपांत्य सामन्यानंतर आता धोनी अंतिम सामन्यासाठीही उपस्थित राहण्याची दाट शक्यता आहे. .दरम्यान, धोनी रविवारी अहमदाबादला (Ahmedabad) पोहचला असला, तरी तो अंतिम सामन्यासाठी स्टेडियममध्ये असणार की नाही, याबाबत अधिकृत माहिती मिळालेली नाही, मात्र तो अंतिम सामन्यासाठीच अहमदाबादला आल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे सूर्यकुमार यादवच्या भारतीय संघाला माजी कर्णधार धोनीचा पाठिंबा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. याशिवाय टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा (T20 World Cup) ब्रँड अँबेसिडर आणि २०२४ टी२० वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) देखील अहमदाबादला स्टेडियममध्ये उपस्थित असेल..भारतीय संघाने सर्वात आधी २००७ मध्ये धोनीच्या नेतृत्वात टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यानंतर २०२४ मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारताने टी२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. आता सूर्यकुमार यादवला या यादीत स्थान मिळवण्याची संधी आहे....तर भारतीय संघ पहिलाच संघ ठरेलदरम्यान, जर भारताने रविवारी टी२० वर्ल्ड कप जिंकला, तर भारतीय संघ मायदेशात टी२० वर्ल्ड कप जिंकणारा पहिलाच संघ ठरेल. तसेच सलग दोन टी२० वर्ल्ड कप जिंकणारा आणि एकूण तीन टी२० वर्ल्ड कप जिंकणारा पहिलाच संघ ठरेल..MS Dhoni ला बसला स्पीडचा फटका, अतिघाईमुळे द्यावा लागणार 'इतक्या' रुपयांचा दंड; काय आहे प्रकरण ?.न्यूझीलंडचं मोठं आव्हानभारतीय संघ जरी मायेदेशात खेळत असला, तरी त्यांच्यासमोर न्यूझीलंडचे मोठे आव्हान आहे. कारण आत्तापर्यंत टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघ तीनवेळा न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला आहे, पण एकदाही भारताला न्यूझीलंडविरुद्ध विजय मिळवता आलेला नाही. आयसीसी स्पर्धांमध्ये भारताच्या सर्वात कठीण प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये न्यूझीलंडची गणना होते. त्यामुळे या अंतिम सामन्यात भारताला इतिहास बदलावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.