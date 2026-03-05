ऐ बाई, बस खाली...! MS Dhoni ने जल्लोष करणाऱ्या साक्षीला का रोखले? IND vs ENG सामन्यातील सर्वात सुंदर क्षण Video Viral

Sakshi Dhoni celebration stopped by MS Dhoni viral moment: भारत-इंग्लंड ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचा उपांत्य फेरीचा सामना थरारक झाला... भारताने २५३ धावा उभ्या केल्यानंतर इंग्लंड हार मानेल असे वाटत होते, पंरतु पाहुण्यांनी शेवटच्या षटकापर्यंत मॅच खेचली... हा ऐतिहासिक सामना पाहण्यासाठी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर सेलिब्रेटींची उपस्थिती होती... भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी त्याच्या पत्नी साक्षीसह हा सामना पाहत होता.. रोहित शर्माही त्याच्या कुटुंबियांसह उपस्थित होता.. सामान्य प्रेक्षकांप्रमाणे धोनीच्याही हृदयाची धडधड मॅच पाहताना वाढत होती. एक प्रसंग असा घडला की साक्षी सोफ्यावरून उठून सेलिब्रेशन करायला लागली, परंतु मागे उभ्या असलेल्या धोनीने 'ऐ बाई बस खाली' असा जणू इशाराच तिला केला.. हा Video तुफान व्हायरल झाला आहे..संजू सॅमसनच्या ८९ धावा, इशान किशन ( ३९), शिवम दुबे ( ४३) , हार्दिक पांड्या ( २७) व तिलक वर्मा ( २१) यांच्या योगदानाच्या जोरावर भारताने ६ बाद २५३ धावा उभ्या केल्या. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीच्या सामन्यातील ही सर्वोच्च धावसंख्या ठरली आणि फक्त दुसऱ्यांदा एखादा संघ बाद फेरीच्या सामन्यात २०० हून अधिक धावा करू शकला आहे. लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडनेही २४६ धावांपर्यंत मजल मारली. वाखनेडेच्या खेळपट्टीवर २५० धावा पार केल्या जाऊ शकतात, याची चाहत्यांनाही कल्पना होती आणि त्यामुळेच सर्व शेवटच्या क्षणापर्यंत तणावात होते..IND vs ENG : प्लेअर ऑफ दी मॅच पुरस्काराचा खरा मानकरी मी नाही... Sanju Samsonने विजयाचे श्रेय दिले दुसऱ्याला, मन जिंकणारे विधान; म्हणाला, तो नसता तर मी इथे उभा नसतो.महेंद्रसिंग धोनी, साक्षी धोनी यांच्या चेहऱ्यावरही तो तणाव दिसत होता. इंग्लंडचा जेकब बेथल मैदानावर उभा असल्याने सामन्याचे पारडे इंग्लंडच्या बाजूने केव्हाही झुकू शकते याची कल्पना सर्वांना होती. पण, जसप्रीत बुमराहने १८व्या षटकात सामन्याला कलाटणी दिली. १८ चेंडूंत ४५ धावांची गजर असताना जसप्रीतने फक्त ६ धावा देताना सामना १२ चेंडूंत ३९ असा इंग्लंडच्या हातून खेचून आणला. या षटकात एक असा प्रसंग घडला, ज्याचा व्हिडीओ सध्या गाजतोय....जसप्रीतने स्ट्राईकवर असलेल्या सॅम कुरनला भन्नाट यॉर्कर टाकला आणि कुरनने तो सुरेख बचाव केलाही. पण, चेंडू टप्पा खात पुन्हा जसप्रीतच्या हाती विसावला. प्रेक्षकांमध्ये बसलेल्या साक्षीला हा झेल वाटला आणि ती आनंदाने नाचू लागली. तिचं हे सेलिब्रेशन पाहून MS Dhoni काही काळ चक्रावला आणि तिला म्हणाला, हा झेल नाहीए. तू खाली बस... भारत-इंग्लंड सामन्यातील हा सुंदर क्षण सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय.भारत-इंग्लंड सामन्यात आज एकूण ४९९ धावा चोपल्या गेल्या, ज्या वर्ल्ड कप स्पर्धा एतिहासातील दोन्ही संघांच्या मिळून सर्वाधिक धावा आहेत. यापूर्वी २०१६ मध्ये वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्यात ४५९ धावा झाल्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.