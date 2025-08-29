MS Dhoni Retirement: महेंद्रसिंग धोनी IPL 2026 नंतर निवृत्ती घेणार! सुरेश रैनानं जे सांगितलेलं तेच खरं होतंय...

महेंद्रसिंग धोनी IPL 2026 नंतर निवृत्ती घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.2020 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतर तो केवळ IPL खेळत आहे.गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे व तंदुरुस्तीच्या अडचणीमुळे निवृत्तीचा निर्णय घेतल्याचे मानले जाते..MS Dhoni retirement confirmation IPL CSK legend: मागील चार-पाच वर्षांपासून सुरू असलेली महेंद्रसिंग धोनीच्या इंडियन प्रीमिअर लीगमधून निवृत्तीची वेळ अखेर ठरली. IPL 2026 नंतर चेन्नई सुपर किंग्सचा माजी कर्णधार निवृत्त होणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. दुखापत अन् तंदुरुस्तीच्या समस्येने माहीला मागील काही वर्षांपासून त्रास दिला आहे आणि तो प्रत्येकवेळी निवृत्तीच्या चर्चांना भिरकावून आयपीएल खेळतोय. .धोनीने २०२० मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आणि तो चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळतोय. पण, जसजसं वर्ष उलटत आहेत, तसतसं त्याचा निवृत्तीचा कालावधी जवळ येत आहे. तो तरीही स्वतःला खेळण्यासाठी पुढे ढकलतोय, परंतु आयपीएल २०२५ मध्ये त्याच्या गुडघ्याच्या दुखापतीने त्याला खूप त्रास दिलेले पाहिले. तो आर अश्विननंतर आठव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला होता..एस श्रीसंथला कानाखाली मारल्याचा Video १८ वर्षानंतर Viral, हरभजन सिंगमुळे गाजले होते प्रकरण; ललित मोदीने दाखवली क्लीप.२०२३ मध्ये धोनीच्या गुडघ्यावर शस्त्रक्रीया करण्यात आली आणि त्यानंतर त्याच्या हालचालीवर मर्यादा आलेल्या पाहायला मिळत आहेत. काही आठवड्यापूर्वी धोनीने डिसेंबरमध्ये आयपीएल २०२६ बाबत निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले होते. ४४ वर्षीय धोनीला गुडघेदुखीच्या त्रासाने ग्रासले आहे आणि त्यामुळेच त्याचा निर्णय झाला असावा..धोनीने त्याच्या जवळच्या व्यक्तींसोबत याबाबत चर्चा केली आहे. तो आणखी एक वर्ष आयपीएल खेळणार असून त्यानंतर तो निवृत्ती घेईल, असे Telecom Asia Sport ला एका सूत्रांनी सांगितले. धोनीने आयपीएलमध्ये २७८ सामन्यांत २४२ इनिंग्ज खेळल्या आहेत आणि त्यात ३८.३०च्या सरासरीने ५४३९ धावा त्याच्या नावावर आहेत. .Viral Video : पाकिस्तानचा जाहीर अपमान! पत्रकाराने अफगाणिस्तानला विचारलेला प्रश्न शेजाऱ्यांना जिव्हारी लागला, कर्णधाराचा चेहरा....पाच वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणाऱ्या धोनीने भारतासाठी ९८ ट्वेंटी-२० सामन्यांत १६१७ धावा केल्या आहेत. ९० कसोटीत त्याच्या नावावर ४८७६ धावा, तर ३५० वन डे सामन्यांत १०७७३ धावा नावावर आहेत. सुरेश रैनाने मागील आयपीएलनंतर धोनी आणखी एक पर्व खेळेल असे विधान केलं होतं आणि धोनी जर आयपीएल २०२६ खेळला तर ते विधान खरे ठरेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.