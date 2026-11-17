MS Dhoni becomes Chennai Super Kings mentor for IPL 2027: कॅप्टन कूल महेंद्रसिंग धोनीने इंडियन प्रीमिअर लीगमधून निवृत्ती होण्याचा निर्णय घेतला... २०२० मध्ये जेव्हा धोनीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा म्हटले होते, तेव्हापासूनच ही चर्चा सुरू झाली होती. पण, प्रत्येकवेळी धोनी या चर्चांवर टोलेबाजी करून नव्या दमाने आयपीएलचे नवीन पर्व खेळायला उतरायचा... पण, IPL 2026 मध्ये त्याला दुखापतीमुळे एकही सामना खेळता आला नव्हता आणि त्यामुळेच तो पुढील वर्षी खेळणार नाही, हे सर्वांना कळून चुकले होते. पण, चेन्नई सुपर किंग्सच्या मालकांकडून असे कोणतेही संकेत मिळाले नव्हते. धोनीचा निर्णय तोच घेईल, असे ते सांगायचे आणि अखेर तो दिवस उजाडला..CSK च्या मालक रूपा गुरुनाथ ( Rupa Gurunath) यांनी खुलासा केला की, शनिवारी एका व्हिडिओ कॉलदरम्यान महेंद्रसिंग धोनीने आपली आयपीएल कारकीर्द संपवण्याचा निर्णय फ्रँचायझीला गुपचूप कळवला. आयपीएल २०२७ साठी CSKच्या रिटेन व रिलीज करण्यात येणाऱ्या खेळाडूंची आणि लिलावाच्या रणनीतीवर चर्चा करत असताना, धोनीने फ्रँचायझीला करारमुक्त करण्यात येणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत त्याचे नाव समाविष्ट करण्यास सांगून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला..माझं नाव त्यात असायला हवं..."आमच्या संघातून कोणाला वगळायचे यावर शनिवारी आम्ही चर्चा करत होतो. आम्ही क्रिकेटबद्दल बरीच चर्चा केली होती. आम्ही पुढच्या हंगामासाठीच्या रणनीतीचा विचार करत होतो, कोणाला संघात घ्यावे याचा विचार करत होतो. बरीच चर्चा झाली आणि कॉलच्या शेवटी, काशी विश्वनाथ रिलीज केलेल्या खेळाडूंची यादी वाचत होता, तेव्हा MS Dhoni अगदी हळूच म्हणाला, 'कदाचित तुम्ही त्यात माझे नावही समाविष्ट करायला हवे'," असे रूपाने CSK ने X वर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये सांगितले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.मिटिंग संपली अन्...धोनीने त्याचा निर्णय सांगितल्यानंतर बैठक संपली आणि त्यानंतर रूपा यांनी त्वरित त्याला कॉल केला. त्या म्हणाल्या,"तुमचा विश्वास बसणार नाही. तो व्हिडिओ कॉल, त्याच क्षणी अचानक बंद झाला. मी त्याला परत कॉल केला आणि सांगितलं, 'तुला माहिती आहे का, तू पुढच्या हंगामात खेळू शकणार नाही हे इंटरनेटसुद्धा सहन करू शकणार नाही'." धोनीचा हा निर्णय फ्रँचायझीला स्वीकारणे जड जाणार आहे..२००८ मध्ये आयपीएलच्या पहिल्या हंगामात धोनी CSK संघात सामील झाला आणि पुढे त्याने संघाला पाच आयपीएल विजेतेपदे व दोन चॅम्पियन्स लीग ट्वेंटी-२० ट्रॉफी जिंकून दिल्या. २०१६ आणि २०१७ मध्ये CSK वर बंदी घालण्यात आली होती, तेव्हा त्याने रायझिंग पुणे सुपरजायंट संघासोबत दोन हंगाम घालवले. त्याने आयपीएलमध्ये ३८.३० च्या सरासरीने आणि १३७.४५ च्या स्ट्राइक रेटने ५,४३९ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.