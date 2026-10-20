साक्षीला आईस्क्रीम खाऊ घालायला गेला धोनी, पण पुढे जे केलं ते पाहून हसू आवरणार नाही! VIDEO व्हायरल

DHONI FUNNY VIDEO VIRAL: जामनगरमधील नवरात्रोत्सवात धोनीने साक्षीला आईस्क्रीम भरवताना मजेशीर मस्ती केली. दोघांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. भारतीय संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी सध्या चर्चेत आहे. धोनी सोशल मीडियापासून दूर राहतो. मात्र, सध्या सोशल मीडियावर त्याचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. मैदानावर धोनीचा शांत स्वभाव अनेकदा पाहायला मिळतो; पण या व्हिडिओत त्याचा मजेशीर अंदाज पाहायला मिळत आहे. पत्नी साक्षीसोबतचा हा व्हिडिओ चाहत्यांना चांगलाच आवडत आहे..महेंद्रसिंग धोनी फार कमी वेळा सोशल मीडियावर दिसतो. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा त्याचे असे व्हिडिओ समोर येतात, तेव्हा चाहत्यांमध्ये त्याची चर्चा सुरू होते. महेंद्रसिंग धोनी आणि त्याची पत्नी साक्षी यांचा एक मजेशीर व्हिडिओ समोर आला आहे. हा व्हिडिओ गुजरातमधील जामनगर येथील असल्याचं सांगितलं जात आहे. अंबानी कुटुंबाच्या नवरात्रोत्सवासाठी धोनी आणि साक्षी जामनगरला पोहोचले होते. यावेळी दोघांमधील छोटीशी मस्ती कॅमेऱ्यात कैद झाली..व्हायरल व्हिडिओमध्ये धोनीच्या हातात आईस्क्रीमचा कप दिसत आहे. तो चमच्यात आईस्क्रीम घेऊन साक्षीला भरवण्याचा प्रयत्न करतो. साक्षी आईस्क्रीम खाण्यासाठी पुढे येताच धोनी चमचा मागे घेतो आणि आईस्क्रीम स्वतःच खातो. धोनी एवढ्यावरच थांबत नाही. तो पुन्हा साक्षीला आईस्क्रीम भरवण्याचा प्रयत्न करतो आणि पुन्हा तीच मस्ती करतो. यावेळी साक्षीही त्याला सोडत नाही. ती मजेत धोनीच्या हातावर मारते..या काही सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये धोनी आणि साक्षी यांच्यातील मस्ती पाहायला मिळत आहे. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर चाहत्यांकडून त्यावर मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत. काही जणांनी तर धोनीला गंमतीने ‘प्रोफेशनल रेजबेटर’ असंही म्हटलं आहे..R ASHWIN ON MS DHONI: झहीर खानच्या एन्ट्रीनंतर धोनीची नवी भूमिका ठरली? अश्विनने केला मोठा दावा, म्हणाला- ‘माही आता.धोनी आणि साक्षीचे फोटो व व्हिडिओ सोशल मीडियावर अनेकदा चर्चेत असतात. यावेळी आईस्क्रीमवरून दोघांमध्ये झालेल्या या मजेशीर प्रसंगाने चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. महेंद्रसिंग धोनी आणि साक्षी धोनी जामनगरमध्ये आयोजित अंबानी कुटुंबाच्या नवरात्रोत्सवात सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमाला मनोरंजन, उद्योग आणि क्रीडा क्षेत्रातील अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी हजेरी लावली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.