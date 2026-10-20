Cricket

साक्षीला आईस्क्रीम खाऊ घालायला गेला धोनी, पण पुढे जे केलं ते पाहून हसू आवरणार नाही! VIDEO व्हायरल

DHONI FUNNY VIDEO VIRAL: जामनगरमधील नवरात्रोत्सवात धोनीने साक्षीला आईस्क्रीम भरवताना मजेशीर मस्ती केली. दोघांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
DHONI FUNNY VIDEO VIRA

DHONI FUNNY VIDEO VIRA

esakal

Varsha Balhe
Updated on

DHONI FUNNY VIDEO VIRAL: जामनगरमधील नवरात्रोत्सवात धोनीने साक्षीला आईस्क्रीम भरवताना मजेशीर मस्ती केली. दोघांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. भारतीय संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी सध्या चर्चेत आहे. धोनी सोशल मीडियापासून दूर राहतो. मात्र, सध्या सोशल मीडियावर त्याचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे.

मैदानावर धोनीचा शांत स्वभाव अनेकदा पाहायला मिळतो; पण या व्हिडिओत त्याचा मजेशीर अंदाज पाहायला मिळत आहे. पत्नी साक्षीसोबतचा हा व्हिडिओ चाहत्यांना चांगलाच आवडत आहे.

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