IPL 2026 Marathi News: रवींद्र जडेजाचा 'तो' फोटो, साक्षीची Video शूटींग अन् MS Dhoni फक्त रडायचाच बाकी होता, Viral Moment

viral video MS Dhoni eyes emotional reaction : २०२३ च्या इंडियन प्रीमिअर लीगची फायनल आठवतेय... रवींद्र जडेजाने विजयी धाव घेतली अन् चेन्नई सुपर किंग्सने विक्रमी पाचवे आयपीएल जेतेपद नावावर केले. त्या विजयानंतर महेंद्रसिंग धोनीने मॅच विनर जड्डूला चक्क उचलून घेतले होते... तो क्षण अजूनही डोळ्यासमोर ताजा आहे. पण, यंदाच्या IPL 2026 मध्ये धोनी व रवींद्र जडेजा हे एका संघातून नव्हे, तर एकमेकांविरुद्ध खेळताना दिसणार आहेत....महेंद्रसिंग धोनीच्या नंतर जड्डू हा CSK चा कर्णधार असेल असे वाटले होते आणि त्याला संधीही दिली गेली. पण, त्याच्या नेतृत्वाखाली संघाला चांगली कामगिरी करता आली नाही आणि लीगच्या मध्यांतरातच धोनीने पुन्हा सूत्र आपल्या हाती घेतली. त्यानंतर दोघांमधील नाते बिघडल्याच्या चर्चाही रंगल्या. पण, २०२३ च्या वर्ल्ड कप फायनलने सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला. मात्र, आता जड्डू राजस्थान रॉयल्सकडून खेळणार आहे. ३० मार्चला CSK vs RR सामना गुवाहाटी येथे होणार आहे..धोनी व जड्डू यांची बॉडिंग खूप चांगली होती आणि मैदानावर ते अनेकदा पाहायला मिळाले... जड्डू बाद झाल्यावर CSK फॅन जल्लोष करतात कारण धोनी फलंदाजीला येणार असतो... यावर जड्डूने अनेकदा गमतीने नाराजीही बोलून दाखवली होती. पण, आता ही जोडी एकमेकांविरुद्ध दिसेल. जड्डू हा CSK व धोनीसाठी किती महत्त्वाचा होता, हे दाखवणारा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय. २०२३ च्या आयपीएल फायनलनंतर धोनीने ज्या प्रकारे मायेने जड्डूला उचलून घेतले, तो फोटो समोर दिसताच कॅप्टन कूल भावनिक झालेला दिसला..रवींद्र जडेजा २०१२ मध्ये चेन्नईच्या ताफ्यात दाखल झाला. त्यानंतर तो २०१५ मध्ये याच फ्रँचायझीसोबत होता. २०१६-१७ मध्ये CSK वर बंदीची कारवाई झाल्यामुळे जड्डू गुजरात लायन्सकडून खेळला आणि २०१८ मध्ये पुन्हा CSK कडे आला. त्यानंतर तो २०२५ पर्यंत याच संघासोबत राहिला. चेन्नईने आयपीएल २०२६ च्या लिलावापूर्वी जड्डूला राजस्थान रॉयल्ससोबत ट्रेड केले आणि संजू सॅमसनला आपल्या ताफ्यात घेतले. जड्डूने आयपीएलमध्ये २५४ सामन्यांत ३२६० धावा केल्या आणि १७० विकेट्स घेतल्या आहेत.