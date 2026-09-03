Cricket

"जरा हुक्का पिके आता हू"; MS Dhoni च्या Video ने खळबळ; रिषभ पंतची अवस्था पाहून नेटकरी संतापले, समोर बिअरचा टीन?

Rishabh Pant and MS Dhoni party video viral: एमएस धोनी आणि रिषभ पंत यांचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये रिषभ पंत काही मित्रांसोबत एका खोलीत सोफ्यावर बसलेला दिसत आहे.
MS Dhoni hookah comment viral video with Rishabh Pant

MS Dhoni hookah comment viral video with Rishabh Pant

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

MS Dhoni hookah comment viral video with Rishabh Pant: भारतीय संघाचा यष्टिरक्षक रिषभ पंत आणि माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी, यांच्यातलं बॉडिंग सर्वांना माहित्येय... रिषभ कॅप्टन कूलला आपला आदर्श मानतो आणि राष्ट्रीय कर्तव्यावर नसताना तो अनेकदा माहीच्या कुटुंबियांसोबत दिसला आहे. सध्या रिषभ कोणत्याच क्रिकेट स्पर्धेत खेळत नाहीए आणि तो धोनी व मित्रांसोबत लंडनमध्ये असल्याचा दावा केला जातोय. सोशल मीडियावर एक Video Viral झाला आहे आणि त्यात रिषभ व मित्र पार्टी करताना दिसत आहेत. पण, त्यात धोनीच्या एका वाक्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला..

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