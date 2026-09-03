"जरा हुक्का पिके आता हू"; MS Dhoni च्या Video ने खळबळ; रिषभ पंतची अवस्था पाहून नेटकरी संतापले, समोर बिअरचा टीन?

MS Dhoni hookah comment viral video with Rishabh Pant: भारतीय संघाचा यष्टिरक्षक रिषभ पंत आणि माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी, यांच्यातलं बॉडिंग सर्वांना माहित्येय... रिषभ कॅप्टन कूलला आपला आदर्श मानतो आणि राष्ट्रीय कर्तव्यावर नसताना तो अनेकदा माहीच्या कुटुंबियांसोबत दिसला आहे. सध्या रिषभ कोणत्याच क्रिकेट स्पर्धेत खेळत नाहीए आणि तो धोनी व मित्रांसोबत लंडनमध्ये असल्याचा दावा केला जातोय. सोशल मीडियावर एक Video Viral झाला आहे आणि त्यात रिषभ व मित्र पार्टी करताना दिसत आहेत. पण, त्यात धोनीच्या एका वाक्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला...Video मध्ये रिषभ एका हॉटेलच्या खोलीसारख्या दिसणाऱ्या ठिकाणी काही लोकांसोबत सोफ्यावर आराम करताना दिसत आहे. मागे धोनी दिसत असून, फोटो काढून परत आल्यानंतर तो रिषभशी हस्तांदोलन करतोय. "जरा हुक्का पीके आता हूं" असे म्हणून तो बाजूला निघूनही गेला आहे. पण हा व्हिडीओ केव्हाचा आहे, याचा अंदाज बांधता येत नाही किंवा त्याची सत्यता 'सकाळ डॉट कॉम' ला तपासता आलेली नाही..पण, या क्लिपमध्ये टेबलावर बिअरचे कॅन आणि कॉकटेल्ससुद्धा दिसत आहे. चाहत्यांनी त्या क्लिपवर लगेच प्रतिक्रिया दिल्या, आणि त्यातील हुक्क्याचा स्पष्ट उल्लेख ऑनलाइन चर्चेचा मुख्य विषय बनला. ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार जॉर्ज बेली याने विधान केले होते की, "मला थोडा शीशा किंवा हुक्का ओढायला आवडतो. त्यामुळे मी बऱ्याचदा धोनीच्या खोलीत सोय करायचो आणि तिथे कोणालाही प्रवेश नसायचा. तुम्ही आत गेलात तर तिथे बऱ्याचदा अनेक तरुण खेळाडू आढळायचे.".चेन्नई सुपर किंग्सचा माजी खेळाडू मायकल हसीने देखील धोनीच्या हॉटेलमधील खोलीबद्दल सांगितले होते, की त्याची खोली एक अनौपचारिक टीम लाउंज बनली होती. श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी रिषभ आणि धोनी यांनी रांचीमध्ये एकत्र वेळ घालवल्यानंतर ही क्लिप व्हायरल झाली आहे . श्रीलंका दौऱ्याच्या तयारीदरम्यान रिषभने एका अकादमीमध्ये प्रशिक्षण घेतले, तसेच सराव सत्रानंतर धोनी त्याला घरी सोडतानाही दिसला..होलसेल बदलामागचं लॉजिक काय? Shahid Afridi ने पाकिस्तान संघाचे वाभाडे काढले; म्हणाला, ट्वेंटी-२० तील खेळाडू कसोटी संघात....नंतर लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्धच्या भारताच्या तिसऱ्या वन डे सामन्यादरम्यान ते दोघे एकत्र दिसले होते. रिषभने श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेत तीन डावांत ५६ च्या सरासरीने १६८ धावा केल्या होत्या आणि त्यात दोन अर्धशतकांचा समावेश होता. त्याने या दौऱ्यावर १०० षटकार मारणाऱ्या पहिला भारतीय कसोटी फलंदाजाचा मान पटकावला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.