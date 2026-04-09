KKR vs LSG Live: मुकुल चौधरीने KKR च्या हातून मॅच खेचून नेली; लखनौचा रोमहर्षक विजय, IPL 2026 Point Table मध्ये मोठा बदल

IPL 2026, KKR vs LSG Marathi Cricket News: कोलकाता नाइट रायडर्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यातील सामना शेवटच्या षटकांपर्यंत रंगतदार झाला आणि अखेरीस लखनौने रोमहर्षक विजय मिळवला. कोलकाताचा विजय निश्चित वाटत असतानाच Mukul Choudhary याने संपूर्ण चित्र पालटले. शेवटच्या दोन षटकांत त्याने जबरदस्त फटकेबाजी करत सामना LSG च्या पारड्यात टाकला.
Mukul Choudhary Turns The Game! LSG Snatch Thriller From KKR

Swadesh Ghanekar
Updated on

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants Marathi Updates: अजिंक्य रहाणेच्या कल्पक नेतृत्वाने अखेर कोलकाता नाइट रायडर्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये पहिला विजय मिळेल असे वाटले होते. पण, मकुल चौधरीने ( Mukul Choudhary) सामनाच फिरवला... त्याने शेवटच्या दोन षटकांत मॅच लखनौ सुपर जायंट्सच्या पारड्यात आणली. KKR च्या तोंडचा घास मुकुलने पळवला आणि LSG ला गुणतालिकेत पाचव्या क्रमांकावर पोहोचवले. लखनौने ३ विकेट्सने हा सामना जिंकला.. मुकुलने २७ चेंडूंत नाबाद ५४ धावा करताना २ चौकार व ७ षटकार खेचले.

