Mumbai vs Vidarbha T20: आयुष म्हात्रे ऑन फायर! ८ षटकारांसह शतक अन सूर्या-दुबेची साथ; मुंबईचा विदर्भाविरुद्ध मोठा विजय

सय्यद मुश्ताक अली टी२० स्पर्धेत मुंबईने विदर्भावर ७ विकेट्सने मोठा विजय मिळवला. १८ वर्षीय आयुष म्हात्रेने ५३ चेंडूत नाबाद ११० धावा करत ८ चौकार व ८ षटकार ठोकले. सूर्यकुमार यादव व शिवम दुबेने त्याला चांगली साथ दिली..सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी स्पर्धेत शुक्रवारी मुंबई आणि विदर्भ यांच्यात सामना झाला. हा सामना १८ वर्षीय आयुष म्हात्रेने गाजवला आहे. त्याने वादळी शतकी खेळी करत मुंबईला ७ विकेट्सने विजय मिळवून दिला.लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात विदर्भाने मुंबईसमोर १९३ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग मुंबईने आयुष म्हात्रेच्या शतकी खेळीच्या जोरावर १७.५ षटकात ३ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केला..SMAT 2025: T20 सामन्यात सुपर ओव्हरचा ड्रामा! अभिषेक शर्मा गोल्डन डकवर बाद, CSK च्या गोलंदाजांनं दोनदा धाडलं माघारी.मुंबईकडून आयुष आणि अजिंक्य रहाणे सलामीला फलंदाजीला उतरले होते. मात्र अजिंक्यला दुसऱ्या षटकात दर्शन नळकांडेने पायचीत पकडले. अजिंक्य रहाणेला भोपळाही फोडता आला नाही, तो दोन चेंडूत शून्यावर बाद झाला. त्याच्या पुढच्याच षटकात हार्दिक तामेरेला रेखाडेने १ धावेवर बाद केले. त्याचा झेल अथर्व तायडेने घेतला. त्यामुळे मुंबईची अवस्था २ बाद २१ धावा अशी झाली होती. पण तरी एका बाजूने आयुष आक्रमक खेळत होता..त्याला नंतर दुसऱ्या बाजूने सूर्यकुमार यादवने साथ दिली. या दोघांनी ८८ धावांची भागीदारी करत मुंबईच्या विजयाचा पाया रचला. आयुषने या भागीदारी दरम्यान अर्धशतक पूर्ण केले. ही भागीदारी १२ व्या षटकात यश ठाकूरने तोडली. त्याने सूर्यकुमारला ३० चेंडूत ३५ धावांवर बाद केले. पण नंतर आयुषला शिवमची साथ मिळाली. या दोघांनीही आक्रमक खेळताना मुंबईला १८ षटकातच विजय मिळवून दिला. आयुषने ५३ चेंडूत ८ चौकार आणि ८ षटकारांसह नाबाद ११० धावांची खेळी केली. शिवमने १९ चेंडूत ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ३९ धावांची खेळी केली..SMAT 2025: १ चौकार, १ षटकार मारला, पण वैभव सूर्यवंशी स्वस्तात बाद झाला, संघही ११२ धावांत ढेपाळला.तत्पुर्वी, विदर्भाने प्रथम फलंदाजी करताना ९ बाद १९२ धावा केल्या होत्या. विदर्भाकडून सलामीवीर अथर्व तायडे आणि अमन मोखाडे यांनी दमदार फलंदाजी करताना अर्धशतके ठोकली. या दोघांनी ५६ चेंडूतच ११५ धावांची भागीदारी केली होती. अथर्वने ३६ चेंडूत ९ चौकार आणि १ षटकारासह ६४ धावा केल्या, तर अमनने ३० चेंडूत ७ चौकार आणि २ षटकारांसह ६१ धावांची खेळी केली. पण हे दोघे बाद झाल्यानंतर फक्त यश राठोड आणि कर्णधार हर्ष दुबे यांनीच १० धावांचा टप्पा पार केला. यशने २३ धावा केल्या, तर दुबेने १० धावा केल्या.मुंबईकडून शिवम दुबे आणि सईराज पाटील यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. अथर्व अंकोलेकरने २ विकेट्स घेतल्या आणि शार्दुल ठाकूरने १ विकेट घेतली..