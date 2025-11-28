Cricket

Mumbai vs Vidarbha T20: आयुष म्हात्रे ऑन फायर! ८ षटकारांसह शतक अन सूर्या-दुबेची साथ; मुंबईचा विदर्भाविरुद्ध मोठा विजय

Mumbai Beat Vidarbha in SMAT 2025: सय्यद मुश्ताक अली टी२० स्पर्धेत मुंबईने विदर्भावर दणदणीत विजय मिळवला. मुंबईसाठी १८ वर्षीय आयुष म्हात्रेने वादळी शतक केले. त्याने ८ चौकार आणि ८ षटकार ठोकले.
Ayush Mhatre - Suryakumar Yadav

  • सय्यद मुश्ताक अली टी२० स्पर्धेत मुंबईने विदर्भावर ७ विकेट्सने मोठा विजय मिळवला.

  • १८ वर्षीय आयुष म्हात्रेने ५३ चेंडूत नाबाद ११० धावा करत ८ चौकार व ८ षटकार ठोकले.

  • सूर्यकुमार यादव व शिवम दुबेने त्याला चांगली साथ दिली.

