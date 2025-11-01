Ranji Trophy: जैस्वालचे अर्धशतक, मुशीर खानही लढला; पण मुंबईचा संघ पहिल्याच दिवशी गडगडला

रणजी ट्रॉफीच्या तिसऱ्या फेरीत मुंबईचा संघ राजस्थानविरुद्ध पहिल्याच दिवशी पहिल्या डावात सर्वबाद झाला. यशस्वी जैस्वालने अर्धशतक साजरे केले, तर मुशीर खानने ४९ धावा केल्या. राजस्थानच्या गोलंदाजांनी प्रभावी कामगिरी करत मुंबईला २५४ धावांवर रोखले..रणजी ट्रॉफी २०२५ -२६ स्पर्धेतील तिसरी फेरी शनिवारपासून (१ नोव्हेंबर) सुरू झाली. या फेरीत मुंबईचा सामना राजस्थान विरुद्ध जयपूरमधील सवाई मानसिंह स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. या सामन्यात राजस्थानने पहिल्याच दिवशी बलाढ्य मुंबईविरुद्ध शानदार गोलंदाजी प्रदर्शन केलं. त्यामुळे मुंबईचा संघ पहिल्याच दिवशी सर्वबाद झाला आहे. मुंबईकडून केवळ यशस्वी जैस्वाल आणि मुशीर खान यांनी झुंज दिली..Ranji Trophy: ऋतुराज गायकवाडचा मनाचा मोठेपणा! सामनावीर पुरस्कार Prithvi Shaw सोबत केला शेअर; पाहा Video.या सामन्यात राजस्थानने नाणेफेक जिंकून मुंबईला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. मुंबईकडून यशस्वी जैस्वाल आणि मुशीर खान यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघांनीही संयमी पण भक्कम सुरुवात केली होती. त्यांनी शतकी भागीदारीही केली. जैस्वालने अर्धशतकही साजरे केले. मात्र, त्याची मुशीरसोबतची १०० धावांची भागीदारी अनिकेत चौधरीने तोडली. त्याने जैस्वालला बाद केले. जैस्वालने ९७ चेंडूत ६७ धावांची खेळी केली. या खेळीदरम्यान ८ चौकार आणि १ षटकार मारला. .तो बाद झाल्यानंतर मात्र मुंबईची फलंदाजी ढासळली. अशोक शर्माने अजिंक्य रहाणे, सिद्धेश लाड आणि सर्फराज खान या तिघांच्याही विकेट्स स्वस्तात घेतल्या. जैस्वालसह या तिघांचेही झेल यष्टीरक्षक कुणाल सिंह राठोडने घेतले. आकाश आनंदला अजय सिंगने त्रिफळाचीत केले. या विकेट्स जात असलाचान मुशीर एका बाजू सांभाळत होता. पण अखेर त्यालाही आकाश सिंहने बाद केले. मुशीरचं अर्धशतक एका धावेने हुकलं. त्याने १३१ चेंडूत ४९ धावा केल्या. .तरी शेवटी शम्स मुलानी (३२) कर्णधार शार्दुल ठाकूर (१८), हिमांशु सिंग (२५) आणि तुषार देशपांडे (२५) यांनी छोटेखानी खेळी करत मुंबईला पहिल्या डावात ७५.३ षटकात २५४ धावांपर्यंत पोहचवले.राजस्थानकडून गोलंदाजी करताना अजय सिंहने ४ विकेट्स घेतल्या, तर अशोक शर्माने ३ विकेट्स घेतल्या. अनिकेत चौधरी, आकाश सिंह आणि राहुल चाहर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Ranji Trophy, Video: W,W,W,W,W,W... दोन भारतीय गोलंदाजांनी एकाच डावात घेतल्या दोन हॅटट्रिक! ९० वर्षात पहिल्यांदाच घडलं असं.त्यानंतर राजस्थानकडून पहिल्या डावात सलामीला अभिजित तोमर आणि सचिन यादव उतरले. त्यांना दिवस संपेपर्यंत ४ षटके खेळता आले. या ४ षटकात दोघांनीही संयमी खेळ करत विकेट जाऊ दिली नाही. त्यामुळे राजस्थानने ४ षटकात बिनबाद १० धावा केल्या. अभिजित तोमर ३ धावांवर नाबाद आहे, तर सचिन यादव ७ धावांवर नाबाद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.