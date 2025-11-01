Cricket

Ranji Trophy: जैस्वालचे अर्धशतक, मुशीर खानही लढला; पण मुंबईचा संघ पहिल्याच दिवशी गडगडला

Rajasthan vs Mumbai 1st Day Update: रणजी ट्रॉफीमध्ये मुंबईला राजस्थानविरुद्ध यशस्वी जैस्वाल आणि मुशीर खान यांनी चांगली सुरुवात करून दिली, पण जैस्वाल अर्धशतकानंतर बाद झाल्यानंतर मुंबईचा डाव गडगडला.
Yashasvi Jaiswal | Ranji Trophy

Summary

  • रणजी ट्रॉफीच्या तिसऱ्या फेरीत मुंबईचा संघ राजस्थानविरुद्ध पहिल्याच दिवशी पहिल्या डावात सर्वबाद झाला.

  • यशस्वी जैस्वालने अर्धशतक साजरे केले, तर मुशीर खानने ४९ धावा केल्या.

  • राजस्थानच्या गोलंदाजांनी प्रभावी कामगिरी करत मुंबईला २५४ धावांवर रोखले.

