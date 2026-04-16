मुंबईच्या खेळाडूंना मिळणार वार्षिक करार! पण रोहित शर्मा, शिवम दुबे, सर्फराज खान अपात्र; MCA कडून वर्षाला किती लाख होते मिळणार?

Why Rohit Sharma not eligible for MCA annual contracts? इंडियन प्रीमिअर लीगचा करार मिळवून लाइफ सेट करणे, हा एकमेव पर्याय क्रिकेटपटूंकडे असतो.. कारण त्यांना राज्य क्रिकेट संघटनांकडून ठराविक असं मानधन मिळत नाही आणि त्यामुळे त्यांना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पण, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने मुंबईच्या खेळाडूंसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता मुंबईच्या क्रिकेटपटूंना वार्षिक करार मिळणार आहे आणि त्यानुसार त्यांना वर्षाला ठराविक पॅकेज दिला जाणार आहे. पण, MCA च्या या करारासाठी रोहित शर्मा, सर्फराज खान, शिवम दुबे आदी स्टार खेळाडूसाठी अपात्र ठरत आहेत..MCAने २०२६-२०२७ हंगामापासून आपल्या खेळाडूंसाठी वार्षिक करार लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. MCA ने 'अ', 'ब' आणि 'क' असे ग्रेड सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार खेळाडूंना मानधन दिले जाईल. नुकत्याच झालेल्या सर्वोच्च परिषदेच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. 'अ' श्रेणीतील खेळाडूंना वार्षिक १२ लाख ते २० लाख रुपये, 'ब' श्रेणीतील क्रिकेटपटूंना ८ लाख ते १२ लाख रुपये, तर 'क' श्रेणीतील खेळाडूंना ८ लाख रुपये मिळतील.."एमसीए करार पद्धत आणेल, असे आम्ही वचन दिले होते आणि आम्ही गेल्या बैठकीत त्याला अंतिम रूप दिले आहे. यावर खूप विचारविनिमय झाला असून, आम्ही प्रत्येक पैलूचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्वच खेळाडूंना आयपीएलमध्ये खेळण्याची संधी मिळत नाही. हा करार आजच्या काळातील अनेक खेळाडूंना मदत करेल, जे मुंबईसाठी खेळाच्या सर्व प्रकारांमध्ये खेळतात," असे एमसीएचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक म्हणाले..आपल्या खेळाडूंसाठी करार प्रणाली लागू करणारी एमसीए ही पहिली संघटना ठरली आहे. पण, या करारासाठी संघटनेने काही मार्गदर्शक तत्त्वे देखील ठेवली आहेत. खेळाडू एमसीएकडे नोंदणीकृत असावा आणि त्याने संघटनेने ठरवलेली किमान तंदुरुस्तीची अट पूर्ण केली पाहिजे. खेळाडूंनी मागील दोन हंगामात कोणत्याही प्रकारात भारताचे प्रतिनिधित्व केलेले नसावे. खेळाडूंची मागील दोन हंगामात कोणत्याही आयपीएल संघात निवड झालेली नसावी. खेळाडूची शिफारस निवड समितीने केलेली असावी. या नियमानुसार रोहित शर्मा, सर्फराज खान, शिवम दुबे हे या करारासाठी अपात्र ठरतात..२०२४ मध्ये संघटनेने आपल्या रणजी ट्रॉफी क्रिकेटपटूंना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडून मिळणाऱ्या मानधनाइतकेच मानधन देण्याचा निर्णय घेतला होता. बीसीसीआयकडून दिले जाणारे मानधन हे क्रिकेटपटूने खेळलेल्या सामन्यांच्या संख्येनुसार, प्रति दिन ४०,००० ते ६०,००० रुपयांच्या दरम्यान असते. MCA देखील तितकीच रक्कम देत आहे.