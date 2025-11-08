Mumbai Cricket Association: मुंबई क्रिकेट संघटनेची निवडणूक ठरल्याप्रमाणेच

मुंबई : अखेर मुंबई क्रिकेट संघटनेची बहुचर्चित निवडणूक बुधवारी (ता. १२) या नियोजित दिवशी होणार हे निश्चित झाले आहे. त्यासाठी उमेदवारी मागे घेण्याला मुदतवाढ देण्यात आली आहे..१५५ क्लबच्या सदस्यत्वावरून आणि त्यांच्या मतदानावरून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अधिक माहिती देऊन याचिकेत बदल करायचा असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले होते..MS Dhoni : धोनी आयपीएलचा पुढचा हंगामही खेळणार? चेन्नईच्या सीईओंनी स्पष्टच सांगितलं....त्यासाठी आज सुनावणी होती आणि आजच उमेदवारी मागे घेण्याचा अखेरचा दिवस असल्यामुळे निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता होती; मात्र क्लब संदर्भातील माहिती नोंदणीच्या पुढील प्रक्रियेसाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवण्यास सांगितले. पुढील चार ते सहा महिन्यांत ही कार्यवाही पूर्ण करण्याचेही आदेश देण्यात आले; मात्र त्याच वेळी त्यांना यंदा मतदान करण्यास मान्यता दिली..या सर्व घडामोडींनंतर निवडणूक अधिकारी जे. एस. सहारिया यांनी निवडणुकीची अंतिम तारीख कायम ठेवताना उमेदवारी मागे घेण्याचा कालावधी बदलला. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार ५ ते ७ नोव्हेंबर या कालावधीत उमेदवारी मागे घेतली जाणार होती. आता ८ ते १० नोव्हेंबर (शनिवार-रविवार धरून) या दिवसांत उमेदवारी मागे घेतली जाणार आहे..IPL 2026: डेवॉल्ड ब्रेव्हिससाठी CSK ने अंडर द टेबल बरीच रक्कम दिली; आर अश्विनच्या दाव्याने खळबळ, फ्रँचायझीचा सौदा संशयाच्या भोवऱ्यात.न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर वैध उमेदवारांची यादी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जाहीर केली. त्यानुसार अध्यक्षपदासाठी आठ जण इच्छुक आहेत. यात अजिंक्य नाईक यांच्यासह भाजप नेते प्रसाद लाड, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे मिलिंद नार्वेकर, एकनाथ शिंदे गटाचे प्रताप सरनाईक यांचे पुत्र विहंग सरनाईक, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जितेंद्र आव्हाड तसेच डायना एडल्जी यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.