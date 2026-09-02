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सूर्यकुमार यादव विरुद्ध श्रेयस अय्यर; ट्वेंटी-२० संघाच्या कर्णधारपदासाठी पुन्हा मुंबईकर समोरासमोर, नेमकं काय घडतंय?

Suryakumar Yadav vs Shreyas Iyer for Mumbai T20 Captaincy: मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने २०२६-२७ हंगामासाठी नेतृत्वात मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्हाईट बॉल प्रकारात मुंबईच्या टी-२० कर्णधारपदासाठी सूर्यकुमार यादव आणि श्रेयस अय्यर यांच्यात स्पर्धा रंगली आहे.
Shreyas Iyer - Suryakumar Yadav

Shreyas Iyer - Suryakumar Yadav

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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MCA Leadership Shift 2026-27: मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने यंदा २०२६-२७ हंगामासाठी मोठे नेतृत्व बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकतेच ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणाऱ्या रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ स्पर्धेपूर्वी शार्दुल ठाकूरला मुंबईच्या प्रथम श्रेणी संघाच्या कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले.

त्याच्या जागेवर ३४ वर्षीय सिद्धेश लाडकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. यातच आता लिस्ट ए आणि टी२० म्हणजेच व्हाईट बॉल प्रकारात मुंबईच्या कर्णधारपदी कोण राहणार, हा प्रश्नही आहे.

Shreyas Iyer - Suryakumar Yadav
Ranji Trophy: शार्दुल ठाकूरला कर्णधारपदावरून काढलं, मग नवा कॅप्टन कोण? मुंबई क्रिकेटचा मोठा निर्णय
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