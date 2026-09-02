सूर्यकुमार यादव विरुद्ध श्रेयस अय्यर; ट्वेंटी-२० संघाच्या कर्णधारपदासाठी पुन्हा मुंबईकर समोरासमोर, नेमकं काय घडतंय?

MCA Leadership Shift 2026-27: मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने यंदा २०२६-२७ हंगामासाठी मोठे नेतृत्व बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकतेच ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणाऱ्या रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ स्पर्धेपूर्वी शार्दुल ठाकूरला मुंबईच्या प्रथम श्रेणी संघाच्या कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले. त्याच्या जागेवर ३४ वर्षीय सिद्धेश लाडकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. यातच आता लिस्ट ए आणि टी२० म्हणजेच व्हाईट बॉल प्रकारात मुंबईच्या कर्णधारपदी कोण राहणार, हा प्रश्नही आहे. .Ranji Trophy: शार्दुल ठाकूरला कर्णधारपदावरून काढलं, मग नवा कॅप्टन कोण? मुंबई क्रिकेटचा मोठा निर्णय.यंदाच्या देशांतर्गत मोसमात व्हाईट बॉल प्रकारात मुंबईच्या कर्णधारपदासाठी श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) किंवा सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) यांचा विचार होऊ शकतो; परंतु श्रेयसची निवड ही त्याच्या उपलब्धतेवर असेल, त्यामुळे टी-२० प्रकारात सूर्यकुमार मुंबईचा कर्णधार होऊ शकतो. व्हाईटबॉल प्रकारात कर्णधारपद व्यापक करण्याचा मुंबई संघटनेचा विचार आहे म्हणूनच या पदासाठी श्रेयस अय्यर आणि सूर्यकुमार यादव यांचा विचार सुरू आहे. आमच्याकडे या दोन अनुभवी कर्णधारांचा पर्याय आहे, ही आमच्यासाठी मोठी ताकद आहे, असे मुंबई संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले..भारताला टी-२० विश्वकरंडक जिंकून देणाऱ्या सूर्यकुमार यादवला नंतर भारतीय सघातून वगळण्यात आले आणि त्याच्या ठिकाणी श्रेयस अय्यरची निवड करण्यात आली. सूर्यकुमारने भारतीय संघातले स्थानही गमावले आहे. त्यामुळे देशांतर्गत मोसमासाठी तो उपलब्ध असेल, त्याच वेळी भारताची टी-२० मालिका असल्यास श्रेयस अनुपलब्ध असेल. श्रेयसच्या नेतृत्वाखाली मुंबईने २०२४-२५ मध्ये मुश्ताक अली राष्ट्रीय टी-२० स्पर्धेत विजेतेपद मिळवले होते..गौतम गंभीरचा 'विश्वासू' चमकला; संघ संकटात असताना पठ्ठ्या उभा राहिला, श्रेयस अय्यरला वर्ल्ड कप २०२७ साठी टफ फाईट.दरम्यान, रणजी करंडक स्पर्धेसाठी शार्दुल ठाकूरऐवजी सिद्धेश लाडची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सलग दुसऱ्या मोसमात मुंबईने कर्णधार बदललेला आहे. गतमोसमात अजिंक्य रहाणेऐवजी शार्दुल ठाकूरची निवड केली होती. आता शार्दुलऐवजी सिद्धेश लाड कर्णधार असेल. रहाणेच्या नेतृत्वाखाली मुंबईने २०२३-२४ मोसमात ४२व्यांदा रणजी करंडक जिंकला होता. ३४ वर्षीय शार्दुल ठाकूर अष्टपैलू खेळाडू आहे. त्याच्यावरचा कर्णधारपदाचा ताण कमी करण्यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.