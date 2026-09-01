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Ranji Trophy: शार्दुल ठाकूरला कर्णधारपदावरून काढलं, मग नवा कॅप्टन कोण? मुंबई क्रिकेटचा मोठा निर्णय

Mumbai Captain Change for 2026-27 Ranji Trophy: ऑक्टोबरपासून रणजी ट्रॉफी स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेपूर्वी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने मोठा निर्णय घेतला असून शार्दुल ठाकूरला कर्णधारपदावरून काढलं आहे.
Shardul Thakur

Shardul Thakur

Sakal

Pranali Kodre
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अजिंक्य रहाणेने मुंबई संघाचे कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (MCA) शार्दुल ठाकूरकडे (Shardul Thakur) मुंबईच्या प्रथम श्रेणी संघाचे कर्णधारपद सोपवले होते.

तसेच श्रेयस अय्यरला लिस्ट ए आणि टी२० संघाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी दिली होती. त्यामुळे शार्दुलने गेल्या हंगामात मुंबईचे रणजी ट्रॉफीमध्ये (Ranji Trophy) नेतृत्व केले होते. मात्र आता त्याला कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले आहे.

Shardul Thakur
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