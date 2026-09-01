Ranji Trophy: शार्दुल ठाकूरला कर्णधारपदावरून काढलं, मग नवा कॅप्टन कोण? मुंबई क्रिकेटचा मोठा निर्णय

अजिंक्य रहाणेने मुंबई संघाचे कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (MCA) शार्दुल ठाकूरकडे (Shardul Thakur) मुंबईच्या प्रथम श्रेणी संघाचे कर्णधारपद सोपवले होते. तसेच श्रेयस अय्यरला लिस्ट ए आणि टी२० संघाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी दिली होती. त्यामुळे शार्दुलने गेल्या हंगामात मुंबईचे रणजी ट्रॉफीमध्ये (Ranji Trophy) नेतृत्व केले होते. मात्र आता त्याला कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले आहे. .IND vs ENG: रोहित शर्माच्या शतकात LORD शार्दुल ठाकूरचं मोठं योगदान, पण कसं? जाणून घ्या नेमकं गुपित.शार्दुल ठाकूरच्या जागेवर मुंबईच्या रणजी संघाचे कर्णधारपद ३४ वर्षीय सिद्धेश लाड (Siddhesh Lad) याच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. त्यामुळे ४२ वेळा रणजी ट्रॉफी जिंकणाऱ्या मुंबई संघाचा तो २०२६-२७ हंगामासाठी कर्णधार असेल. याबाबत मुंबई वरिष्ठ निवड समितीचे अध्यक्ष राजेश पवार यांनी दुजोरा दिला. त्यांनी सांगितलं की की, नेतृत्वाची सातत्यता आणि वर्क लोड व्यवस्थापन या दोन्ही बाबी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे..त्यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की 'हो आम्ही निर्णय घेतला आहे की २०२६-२७ रणजी हंगामासाठी सिद्धेशला कर्णधार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याने गेल्या हंगामात चांगली कामगिरी केली होती आणि त्याच्याकडे अनुभव आहे. शार्दुल मॅचविनर आहे. पण त्याच्यावर आधीच खूप वर्कलोड आहे. त्याच्याकडून जास्त षटके गोलंदाजीच्या आमि विकेट्स घेण्यासोबत फलंदाजीतही योगदान देण्याच्या अपेक्षा असतात. त्यामुळे त्याच्यावर नेतृ्त्वाच आणखी ओझं आम्हाला टाकायचं नाही. आम्हाला त्याचा वर्कलोडही सांभाळावा लागणार आहे. रणजी ट्रॉफीमध्ये १० सामने असतात आणि तो एखाद्या सामन्यात विश्रांतीही घेऊ शकतोय'.याशिवाय पवार यांनी असंही सांगितलं की शार्दुल आणि सिद्धेश या दोघांशीही याबाबत चर्चा केल्यानंतरच निर्णय घेण्यात आला. रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ स्पर्धेला ऑक्टोबरमध्ये सुरुवात होणार आहे..Ranji Trophy Final: बॅग भर अन् निघ... रात्री ९:३० चा फोन कॉल अन् पठ्ठ्यानं एका रात्रीत फायनल गाठून ठोकलं दीडशतक.सिद्धेशने गेल्या रणजी हंगामात ८ सामन्यांत ७७.४० च्या सरासरीने मुंबईसाठी सर्वाधिक ७७४ धावा केल्या होत्या. त्याने ५ शतकेही केली होती. त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये १५ शतके आणि ३० अर्धशतकांसह ५६२३ धावा केल्या आहेत. तो दिग्गज प्रशिक्षक दिनेश लाड यांचा मुलगा आहे. दिनेश लाड हे रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकूर, श्रेयस अय्यर अशा भारतीय क्रिकेटपटूंचे प्रशिक्षक राहिले आहेत. शार्दुल आणि दिनेश हे चांगले मित्र देखील आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.