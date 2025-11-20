Ranji Trophy: डावाच्या विजयासह मुंबई संघ पहिल्या स्थानी; रणजी क्रिकेट करंडक, पुद्दुचेरीवर मात, शतकवीर सिद्धेश लाड सामनावीर

मुंबई : मुंबईच्या क्रिकेट संघाने बुधवारी पुद्दुचेरी संघावर एक डाव व २२२ धावांनी दणदणीत विजय संपादन करीत रणजी क्रिकेट करंडकातील ड गटामध्ये सात गुणांची कमाई केली. मुंबईचा संघ आता पाच सामन्यांमधून तीन विजयांसह २४ गुणांसह पहिल्या स्थानावर विराजमान आहे. पुद्दुचेरी संघाला पाच सामन्यांमधून पाचच गुणांची कमाई करता आलेली आहे. १७० धावांची खेळी साकारणारा सिद्धेश लाड सामनावीर ठरला..मुंबईच्या संघाने पहिल्या डावात ६३० धावा फटकावल्यानंतर डाव घोषित केला. मुंबई संघातील गोलंदाजांनी प्रभावी कामगिरी करीत पुद्दुचेरी संघाचा पहिला डाव १३२ धावांवर गुंडाळला. त्यानंतर त्यांना फॉलोऑन देण्यात आला. पुद्दुचेरी संघाने दुसऱ्या डावात तिसऱ्या दिवसअखेरीस सहा बाद २३१ धावा केल्या होत्या..पुद्दुचेरी संघाने दुसऱ्या डावात तिसऱ्या दिवसअखेरीस ४५ षटके खेळून काढली होती. बुधवारी त्यांनी फक्त ८.३ षटके फलंदाजी केली. यादरम्यान, त्यांचे उर्वरित चार फलंदाज झटपट बाद झाले. पुद्दुचेरी संघाला दुसऱ्या डावात २७६ धावांपर्यंत मजल मारता आली. अमन खान ८६ धावांवर बाद झाला होता. .सिद्धांत अदाटराव व जयंत यादव यांनी थोडीफार झुंज दिली. त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले नाही. अर्थात मुंबईकडून उभारण्यात आलेला धावांचा डोंगर मोठा होता. पुद्दुचेरी संघासमोर खडतर आव्हान होते. सिद्धांत अदाटराव याने ५४ धावांची व जयंत यादवने ३२ धावांची खेळी केली. मुंबईकडून तुषार देशपांडेने ३२ धावा देत तीन फलंदाज बाद केले. शार्दुल ठाकूर व शम्स मुलानी यांनी प्रत्येकी दोन फलंदाज बाद केले..Shubhman Gill: क्रिकेटर शुभमन गिल बनला स्पायडर मॅन! चित्रपटाचं ट्रेलर रिलिज; नेटकऱ्यांच्या भन्नाट प्रतिक्रिया.दुसऱ्या स्थानीमुंबईच्या संघाने ड गटामध्ये २४ गुणांसह पहिले स्थान पटकावले असून, जम्मू-काश्मीरच्या संघानेही या गटामधून चमकदार खेळ केला आहे. जम्मू-काश्मीर संघाने पाच सामन्यांमधून तीन विजयांसह २० गुणांची कमाई केली असून, त्यांचा संघ दुसऱ्या स्थानावर आहे. जम्मू-काश्मीर संघाने हैदराबादचा २८१ धावांनी धुव्वा उडवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.