Cricket

Ranji Trophy: डावाच्या विजयासह मुंबई संघ पहिल्या स्थानी; रणजी क्रिकेट करंडक, पुद्दुचेरीवर मात, शतकवीर सिद्धेश लाड सामनावीर

Mumbai Dominates Puducherry in Ranji Trophy Group D: मुंबई संघाने रणजी क्रिकेटमध्ये पुद्दुचेरीवर डाव व २२२ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला; सिद्धेश लाड सामनावीर ठरला. मुंबई, रणजी, विजय बातमी येथे वाचा.
Ranji Trophy

Ranji Trophy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबईच्या क्रिकेट संघाने बुधवारी पुद्दुचेरी संघावर एक डाव व २२२ धावांनी दणदणीत विजय संपादन करीत रणजी क्रिकेट करंडकातील ड गटामध्ये सात गुणांची कमाई केली. मुंबईचा संघ आता पाच सामन्यांमधून तीन विजयांसह २४ गुणांसह पहिल्या स्थानावर विराजमान आहे. पुद्दुचेरी संघाला पाच सामन्यांमधून पाचच गुणांची कमाई करता आलेली आहे. १७० धावांची खेळी साकारणारा सिद्धेश लाड सामनावीर ठरला.

Loading content, please wait...
Cricket
Mumbai
Shardul Thakur
Ranji Trophy
Ranji Trophy 2025-26

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com