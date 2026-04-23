'ते' स्क्रीनशॉट व्हायरल करते .. पैसे दे! जम्मू काश्मीरच्या महिला क्रिकेटरला सेक्सटॉर्शनप्रकरणी अटक

Mumbai Crime Branch news: मुंबईतून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका महिला क्रिकेटपटूने मुंबईमधील एका युवा उद्योगपतीला फसवल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे महिला क्रिकेटपटूला (Women Cricketer) सेक्सटॉर्शन आणि जबरदस्तीने खंडणी उकळल्याप्रकरणी अटक (Arrest) करण्यात आली आहे. तिच्यावर मुंबई क्राइम ब्रांचकडून कारवाई करण्यात आली आहे. या महिला क्रिकेटपटूचे नाव फरखंदा खान (Farkhanda Khan) असून ती जम्मू-काश्मीरची आहे. फरखंदा खानने जम्मू-काश्मीरमध्ये क्रिकेट खेळले आहे. तिच्याशिवाय मुंबई क्राइम ब्रांचकडून तिचा भाऊ बाजिल खान आणि आणखी एक आरोपी उद्दीन इम्तियाज वानी यांनाही अटक करण्यात आली आहे. या तिघांनी मिळून जवळपास ६३ लाख रुपये उकळल्याचे समोर आले आहे.त्यांच्याविरुद्ध फिर्याद देणारा २८ वर्षीय उद्योगपती कोलाबा येथील रहिवासी आहे. त्याने दिलेल्या तक्रारीनंतर मुंबई पोलिसांनी कारवाई केली. फरखंदा खान आणि तिचा भाऊ बाजिल खान यांना नवी दिल्लीतील हॉटेलमधून अटक करण्यात आली. तसेच तिसरा आरोपी उद्दीन इम्तियाज वानी याला श्रीनगरमधून अटक करण्यात आली..समोर आलेल्या माहितीनुसार २०२४ मध्ये फरखंदा खानसोबत उद्योगपतीची ओळख झाली. त्यांच्यात मोबाइल चॅटमधून जवळीक वाढली. नंतर फरखंदा खानने त्याच्याकडे पैशांची मागणी करण्यास सुरुवात केली. पण ज्यावेळी त्या उद्योगपतीने तिला पैसे देण्यास नकार दिला, त्यावेळी तिने त्याला धमकी देण्यास सुरुवात केली. जर पैसे दिले नाहीत, तर सर्व चॅट सार्वजनिक करेल, अशी धमकी तिने दिल्याचा आरोप युवा उद्योगपतीने केला आहे..तिने भाऊ बाजिल आणि वानी यांच्या मदतीने उद्योगपतीकडून पैसे उकळण्यास सुरुवात केली. बाजिल आणि वानी यांच्याकडूनही त्याला स्क्रीनशॉट व्हायरल करण्याची धमकी देण्यात आली होती. त्यांच्यातील पहिला पैशांचा व्यवहार एप्रिल २०२४ मध्ये २० हजार रुपयांचा झाला असल्याचे समोर आले आहे. ३० एप्रिल २०२४ ते १३ जानेवारी २०२६ दरम्यान ३२ व्यवहारांद्वारे २३.६१ लाख रुपये ट्रान्सफर केल्याची माहिती मिळाली आहे. धमक्यांमुळे जानेवारी २०२६ मध्ये आणखी ४० लाख रुपये फरखंदा खानने उकळले. तिने उकळलेल्या रकमेतील मोठा हिस्सा उद्दीन वानीच्या खात्यात वळवला, तर काही रक्कम फरखंदाच्या वडिलांच्या खात्यातही जमा करण्यात आली आहे.आता फरखंदा, बाजिल आणि वानी या तिघांनी या युवा उद्योगपतीला कसे फसवले, याचा तपास मुंबई पोलिसांकडून सुरू आहे.