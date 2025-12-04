Cricket

Mumbai Indians फ्रँचायझीने संघाचे नाव बदलले; अंबानींच्या खेळीने सारेच चक्रावले

Mumbai Indians’ global franchise expansion : रिलायन्स इंडस्ट्रीजने सरे काउंटी क्रिकेट क्लबसोबत केलेल्या महत्त्वाच्या करारानंतर ‘ओव्हल इन्विन्सिबल्स’ या द हंड्रेड लीगमधील लोकप्रिय संघाचे नाव अधिकृतपणे MI London करण्यात आले आहे.
THE HUNDRED FRANCHISE OVAL INVINCIBLES RENAMED TO MI LONDON AFTER RELIANCE–SURREY DEAL

THE HUNDRED FRANCHISE OVAL INVINCIBLES RENAMED TO MI LONDON AFTER RELIANCE–SURREY DEAL

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mumbai Indians Launch MI London in The Hundred : मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीने आपल्या कुटुंबात आणखी एका संघाचा समावेश करून घेतला आहे. रिलायन्स इंडस्ट्री आणि सरे काउंटी क्रिकेट क्लब यांच्यात करार झाला असून द हंड्रेड लीगमधील Oval Invincibles या फ्रँचायझीचे नाव आता MI London असे करण्याचा निर्णय झाला आहे. मुंबई इंडियन्सने ही घोषणा केली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Mumbai Indians
Cricket News in Marathi
t20 league
cricket news today
The Hundred League

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com