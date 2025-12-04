Mumbai Indians फ्रँचायझीने संघाचे नाव बदलले; अंबानींच्या खेळीने सारेच चक्रावले

Mumbai Indians Launch MI London in The Hundred : मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीने आपल्या कुटुंबात आणखी एका संघाचा समावेश करून घेतला आहे. रिलायन्स इंडस्ट्री आणि सरे काउंटी क्रिकेट क्लब यांच्यात करार झाला असून द हंड्रेड लीगमधील Oval Invincibles या फ्रँचायझीचे नाव आता MI London असे करण्याचा निर्णय झाला आहे. मुंबई इंडियन्सने ही घोषणा केली आहे. ."एका कराराच्या पूर्ततेनंतर फ्रँचायझीमध्ये अनुक्रमे ४९% (रिलायन्स) आणि ५१% (सरे) हिस्सेदारी मिळते, ज्यामुळे इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाकडून मालकी हस्तांतरित होते. या नवीन भागीदारीचा भाग म्हणून, २०२६ पासून पुरुष आणि महिला संघांना MI London म्हणून ओळखले जाईल," असे दोन्ही पक्षांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे..Ruturaj Gaikwad: विराटने कशी मदत केली? चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना काय विचार केला, ऋतुराजने सर्वच सांगून टाकलं.द ओव्हल इनव्हिन्सिबल्स द हंड्रेडच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघ आहे, ज्याने पाच वर्षांत पाच विजेतेपदे जिंकली आहेत. ज्यामध्ये महिला संघाने पहिल्या दोन वर्षांत सलग दोन विजेतेपदे जिंकली आहेत आणि पुरुष संघाने २०२३-२५ पासून सलग तीन विजेतेपदे जिंकली आहेत..आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी फ्रँचायझी असलेल्या मुंबई इंडियन्सचा मालकी हक्क असलेला सहावा संघ आहे. आयपीएल, महिला प्रीमिअर लीग, SA20 ( MI Cape Town ), मेजर लीग क्रिकेट ( MI New York ), ILT20 ( MI Emirates) आणि द हंड्रेड ( MI London) अशा सहा लीग्समध्ये मुंबई इंडियन्सचे संघ आहेत. "मुंबई इंडियन्सकडे जागतिक दर्जाचे क्रिकेट संघ तयार करण्याचा अनुभव आहे, खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर चाहत्यांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांची दृढ वचनबद्धता आहे," असे निवेदनात म्हटले आहे..द हंड्रेडमध्ये लखनौ सुपर जायंट्स (मँचेस्टर फ्रँचायझीची ७० टक्के मालकी), दिल्ली कॅपिटल्स (जीएमआरकडे हॅम्पशायरची ४९ टक्के मालकी) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (यॉर्कशायरची पूर्ण मालकी) या फ्रँचायझींनीही गुंतवणूक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.