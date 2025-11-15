IPL 2026 Retentions: मुंबई इंडियन्सकडून अर्जुन तेंडुलकर ट्रेड, तर विग्घ्नेश पुथूरसह 'हे' खेळाडू रिलीज; पाहा संपूर्ण लिस्ट

मुंबई इंडियन्सने आयपीएल २०२६ साठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यांनी अर्जुन तेंडुलकरला लखनौ सुपर जायंट्सला ट्रेड केले आहे, तर विग्घ्नेश पुथूरसह काही खेळाडूंना रिलीज केले आहे. रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या यांसारख्या स्टार खेळाडूंना रिटेन केले आहे..इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचा लिलाव पुढच्यावर्षी पार पडणार आहे. या लिलावापूर्वी फ्रँचायझींनी कोणते खेळाडू संघात रिटेन केले आणि रिलीज केले, हे जाहीर करण्याची शनिवारी (१५ नोव्हेंबर) शेवटची तारीख होती. यापूर्वी मुंबई इंडियन्सने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यांनी दोन मोठे अष्टपैलू खेळाडू ऑल-कॅश ट्रेडिंगमधून संघात घेतले होते..IPL 2026 Retentions: धोनी खेळणार! CSK ने ऋतुराज, ब्रेव्हिससह 'या' खेळाडूंना केलं रिटेन; 'बेबी मलिंगा' संघातून बाहेर.मुंबईने २०२६ आयपीएलसाठी अष्टपैलू शार्दुल ठाकूरला लखनौ सुपर जायंट्सकडून २ कोटी रुपयांना संघात ट्रेडिंगमधून घेतले, तसेच शेरफेन रूदरफोर्डलाही मुंबईने गुजरात टायटन्सकडून २.६ कोटी रुपयांना संघात घेतले आहे. तसेच मयंक मार्कंडेलाही कोलकाता नाईट रायडर्सकडून ३० लाखाला घेतले आहे. मात्र गेल्या तीन हंगामात मुंबई इंडियन्सचा भाग असलेला सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन याला मुंबईने लखनौ सुपर जायंट्सला ट्रेड केले आहे. त्यामुळे तो लखनौकडून खेळेल..याव्यतिरिक्त मुंबईने मोठ्या आणि स्टार खेळाडूंना संघात कायम केले आहे. त्यांनी कर्णधार हार्दिक पांड्यासह रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह यांना संघात कायम केले आहे. मात्र सर्वांना आश्चर्य याचे वाटले आहे की गेल्या हंगामात चांगली कामगिरी करणाऱ्या विग्घ्नेश पुथुर याला मुंबईने रिलीज केले आहे. त्याच्यासोबतच मुजीब उर रेहमान, रिस टोप्ली यांनाबी संघातून मुक्त केले आहे.मात्र मुंबईने त्यांचे अनेक मॅच विनर संघात कायम केले असून २०२५ साठी निवडलेल्या बऱ्याच खेळाडूंवर विश्वास कायम केले आहे..Jadeja-Samson Reaction: 'आता निरोपाची वेळ...', जडेजा-सॅमसनने IPL 2026 ट्रेडिंगनंतर दिली प्रतिक्रिया, वाचा काय म्हणालेत.मुंबईने आयपीएल २०२६ साठी रिटेन केलेले खेळाडू - रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिन्झ, रायन रिकल्टन, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), नमन धीर, मिचेल सँटेनर, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, राज बावा, शेरफेन रुदरफोर्ड, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघू शर्मा, अल्हा गजहनफर, मयंक मार्कंडे.मुंबईने रिलीज केलेले खेळाडू - सत्यनारायण राजू, रिस टोप्ली, केएल श्रीजीत, कर्ण शर्मा, बेवॉन जेकॉब, मुजीब उर रेहमान, लिझाद विल्यम्स, विग्घ्नेश पुथूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.