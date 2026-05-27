Cricket

IPL 2026: Mumbai Indians च्या अपयशानंतर हार्दिक पांड्यानं उचललं मोठं पाऊल; जगभरातील चाहत्यांना बसला धक्का, नेमकं काय केलं?

Hardik Pandya Deletes Instagram Account: मुंबई इंडियन्सच्या अत्यंत निराशाजनक IPL २०२६ मोहिमेनंतर कर्णधार हार्दिक पांड्याने मोठे पाऊल उचलले आहे. सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रिय असलेल्या हार्दिकने अचानक मोठा निर्णय घेतल्याने क्रिकेट विश्वात खळबळ उडाली आहे.
Hardik Pandya deleted Instagram account

Hardik Pandya deleted Instagram account

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why Hardik Pandya deleted Instagram account? मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअऱ लीग २०२६ मध्ये अपयशाचा सामना करावा लागला. त्यांनी १४ सामन्यांत फक्त ४ विजय मिळवले आणि ते तालिकेत नवव्या क्रमांकावर राहिले. MI च्या लाजीरवाण्या कामगिरीनंतर कर्णधार हार्दिक पांड्या याच्याकडून नेतृत्वाची जबाबदारी काढून घेतली जाईल, अशी चर्चा रंगली आहे. अशात हार्दिकचे इन्स्टाग्राम अकाऊंट डिलीट करण्यात आले आहे. हार्दिक सोशल मीडियावर बराच सक्रिय असतो. पण बुधवारी संध्याकाळी पांड्याच्या अकाऊंटवर "Sorry, this page isn't available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed" असा मॅसेज दिसू लागला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Mumbai Indians
Cricket News in Marathi
indian premier league
hardik pandya
instagram
cricket news today
IPL 2026