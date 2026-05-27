IPL 2026: Mumbai Indians च्या अपयशानंतर हार्दिक पांड्यानं उचललं मोठं पाऊल; जगभरातील चाहत्यांना बसला धक्का, नेमकं काय केलं?

Why Hardik Pandya deleted Instagram account? मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअऱ लीग २०२६ मध्ये अपयशाचा सामना करावा लागला. त्यांनी १४ सामन्यांत फक्त ४ विजय मिळवले आणि ते तालिकेत नवव्या क्रमांकावर राहिले. MI च्या लाजीरवाण्या कामगिरीनंतर कर्णधार हार्दिक पांड्या याच्याकडून नेतृत्वाची जबाबदारी काढून घेतली जाईल, अशी चर्चा रंगली आहे. अशात हार्दिकचे इन्स्टाग्राम अकाऊंट डिलीट करण्यात आले आहे. हार्दिक सोशल मीडियावर बराच सक्रिय असतो. पण बुधवारी संध्याकाळी पांड्याच्या अकाऊंटवर "Sorry, this page isn't available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed" असा मॅसेज दिसू लागला..आयपीएल २०२६ मधून मुंबई इंडियन्सच्या अपमानास्पद बाहेर पडण्याच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पाच वेळा विजेतेपद पटकावलेला हा संघ १४ पैकी केवळ चार सामने जिंकू शकला आणि लीगमध्ये नवव्या स्थानावर राहिला..हार्दिकला या पर्वात काही खास कामगिरी करता आलेली नाही आणि त्याने १० सामन्यांमध्ये २०६ धावा केल्या आणि फक्त ४ बळी घेतले. भारताचा माजी फलंदाज वसीम जाफरने म्हटले आहे की, पुढच्या वर्षी हार्दिकने MI चा कर्णधार म्हणून कायम राहावे असे वाटत नसले तरी, फ्रँचायझीने त्याला नक्कीच कायम ठेवावे जेणेकरून तो पूर्णपणे त्याच्या वैयक्तिक खेळावर लक्ष केंद्रित करू शकेल..दरम्यान, स्पर्धेत त्याला दुखापतीमुळे काही सामन्यांना मुकावे लागले होते. त्याचवेळी त्याने मुंबई इंडियन्सला इंस्टाग्रामवर अनफॉलो केल्याची बातमी व्हायरल झाली होती. असं देखील म्हटलं गेलं होतं की, मुंबई इंडियन्ससोबतच्या सगळ्या पोस्टसुद्धा हार्दिकने हटवल्या आहेत आणि त्यामुळे मुंबईच्या चाहत्यांनी यावर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. परंतु ही बातमी खोटी ठरली होती. .हार्दिक पांड्या CSK कडून खेळणार?राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या लढतीनंतर हार्दिकने त्याच्या इंस्टास्टोरीत फोनवरील "०७:०७" या टाइमस्टॅम्पमुळे अनेक चाहत्यांनी असा अंदाज लावला की, तो CSKमध्ये जाण्याची शक्यता दर्शवत आहे, तर काहींच्या मते गुलाबी रंगाची थीम असल्यामुळे तो राजस्थान रॉयल्सकडे जाण्याचे संकेत देत आहे.