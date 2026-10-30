Mumbai Indians New Captain? पोलार्डने जुन्या भिडूंना एकत्र आणले! आता रोहित शर्माला कॅप्टन बनवण्याची तयारी, पण एक अडचण...

Kieron Pollard new coaching staff Mumbai Indians: मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात अपेक्षेपेक्षा वेगाने हालचाली होताना दिसत आहेत. किरॉन पोलार्डची मुख्य प्रशिक्षकपदी निवड झाल्यानंतर MI ने त्यांचा संपूर्ण सपोर्ट स्टाफ बदलला. मुख्य प्रशिक्षक किरॉन पोलार्ड याने संघाच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये मुंबई इंडियन्सशी घट्ट नातं असलेल्या जुन्या भिडूंना पुन्हा एकत्र आणलं आहे. रॉबिन उथप्पाची फलंदाजी प्रशिक्षकपदी, मिचेल मॅक्लेनेघनची गोलंदाजी प्रशिक्षकपदी, टी. दिलीप यांची क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकपदी, तर धवल कुलकर्णीची विकासात्मक गोलंदाजी प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता कर्णधारपदावर रोहित शर्मा दिसेल, अशी चर्चा जोर धरतेय..माहेला जयवर्धनेने मुख्य प्रशिक्षकपदाचा कारभार सोडल्यानंतर फ्रँचायझीने माजी खेळाडू व फलंदाजी प्रशिक्षक पोलार्डकडे ही जबाबदारी दिली. त्यानंतर काल त्यांनी लसिथ मलिंगा, पारस म्हांब्रे आणि कार्ल हॉपकिन्सन यांना अनुक्रमे मेंटॉर, गोलंदाजी प्रशिक्षक व क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले आहे. गुरुवारी तातडीने त्या रिक्त जागा भरताना मुंबईने माजी सहकाऱ्यांना बोलावले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.उथप्पा, धवल, मॅक्लेनेघन यांनी यापूर्वी या फ्रँचायझीकडून खेळाडू म्हणून जबाबदारी पार पाडली आहे. धवल व मॅक्लेनेघन हे आयपीएल विजेत्या मुंबई संघाचे सदस्यही आहेत. त्यामुळे आता कर्णधारपदावरही माजी कर्णधार रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) पुन्हा दिसेल, अशी शक्यता बळावली आहे. हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली मुंबईला मागील तीन पर्वात काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. त्यामुळे हार्दिक व फ्रँचायझी यांच्यात दुरावा निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. अशात हार्दिकही दुसऱ्या फ्रँचायझीसोबत जाण्यास उत्सुक असल्याचे म्हटले जातेय. पण, फ्रँचायझी किंवा हार्दिककडून याबाबत अधिकृत काहीच सांगण्यात आलेले नाही..डिसेंबरमध्ये आयपीएल २०२७ साठी ऑक्शन होणार आहे आणि आयपीएल २०२७ नंतर मेगा ऑक्शन होईल. त्यामुळे सर्व संघ पुन्हा एकदा नव्याने संघबांधणी करण्यासाठी उत्सुक असतील. त्यामुळे हार्दिकच्या जागी कोण, याची उत्सुकता नक्कीच सर्वांना असेल. तुर्तास रोहित IPL 2027 मध्ये संघाचे नेतृत्व करेल असे बोलले जातेय, परंतु तो पुढच्या वर्षी ४० वर्षांचा होईल आणि पुढील पर्व हे रोहितचे निळ्या जर्सीतील शेवटचे IPL पर्व असू शकते. पण, आता मुंबईच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये सर्व जुने सहकारी परतल्याने रोहित पुन्हा एकदा कर्णधारपदी दिसू शकतो..पण, कर्णधारपदाच्या शर्यतीत तिलक वर्माही आहे आणि भविष्याचा विचार करता त्याच्याकडे ही जबाबदारी दिली जाऊ शकते. हार्दिक पांड्याची ट्रेड होईल हे जवळपास निश्चित मानले जातेय. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, हार्दिक हा भांडखोर स्वभावाचा नाही. जर MI ला त्याच्यासाठी योग्य ट्रेड मिळाला नाही, तर तो नक्कीच एक वर्ष थांबेल आणि आपले ११०-१२० टक्के योगदान देईल. तो कर्णधार असो वा नसो, त्याच्या वचनबद्धतेत कोणतीही कमतरता भासणार नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.