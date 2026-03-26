IPL 2026 Marathi News: मुंबई इंडियन्स सहावे जेतेपद पटकावणार का? एक गोष्ट जी वाढवू शकते टेंशन, जाणून घ्या त्यांची बेस्ट Playing XI

Can Mumbai Indians win IPL 2026 under Hardik Pandya captaincy? मुंबई इंडियन्सला २०२० नंतर जेतेपद जिंकता आलेले नाही आणि ही गोष्ट मुंबईच्या कट्टर चाहत्यांना सलतेय.. या संघात रोहित शर्मासारखा अनुभवी फलंदाज आहे, जसप्रीत बुमराहसारखा मॅच विनर गोलंदाज असूनही मागील ५ वर्षांत फक्त दोनवेळा प्ले ऑफमध्ये पोहोचू शकला.. हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली हा संघ जेतेपदाचा दुष्काळ संपवण्यासाठी सज्ज झाला आहे, परंतु एक गोष्ट जी मुंबई इंडियन्सला IPL 2026 मधील प्रवासात धोकादायक ठरू शकते... मुंबई इंडियन्सची बलस्थानं आणि कमकुवत बाबी आपण जाणून घेऊयात....मुंबई इंडियन्समध्ये एक बाब कौतुकास्पद आहे. त्यांच्या संघातील प्रत्येक खेळाडूला त्यांची जबाबदारी नीट माहित आहे... रोहित शर्मासोबत सलामीसाठी रायन रिकेल्टन किंवा क्विंटन डी कॉक हे दोन तगडे पर्याय आहेत. क्विंटनच्या पुनरागमनाने MI ची यष्टिरक्षकाची समस्याही संपली आहे. त्यानंतर तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव आणि कर्णधार हार्दिक पांड्या ही तगडी फौज आहे..आर अश्विन, बावळट! अर्जुन तेंडुलकरवर केलेल्या विधानामुळे भारताच्या माजी फिरकीपटूवर जोरदार टीका; अर्जुनवर बोलणारा तू कोण?.गोलंदाजीत या संघाला तोड नाही... कारण जगातील सर्वोत्तम गोलंदाज जसप्रीत बुमराह या संघात आहे. त्याच्यासोबतीला ट्रेंट बोल्ट व दीपक चहर आहे. चहर हा मुंबईची डोकेदुखी वाढवणारा गोलंदाज ठरू शकतो, त्याची लय तितकी चागंली नाही. हार्दिकही एक सक्षम पर्याय आहेच, शिवाय शार्दूल ठाकूर हाही आहेच...मिचेल सँटनर, विल जॅक्स व नमन धीर हे संघाला स्थिरता देत आहेत. पण, फिरकीपटूंचा अभाव हा संघाला मारक ठरू शकतो. विशेषतः संथ खेळपट्टीवर त्यांना ही उणीव भासू शकते..बुमराह, चहर व हार्दिक यांना दुखापत झाल्यास मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजी विभागातील कमकुवत बाब समोर येईल. ही गोष्ट सोडल्यास मुंबई इंडियन्सचा संघ अन्य संघांच्या तुलनेत मजबूत दिसतोय आणि ते जेतेपदाच्या दावेदारांमध्ये आघाडीवर आहेत..IPL 2026 Marathi News: चेन्नई सुपर किंग्सचं चाहत्यांसाठी मोठं सरप्राईज... ऋतुराजने सांगितली ओपनिंग जोडी, आता धमाल येणार.मुंबई इंडियन्सची सर्वोत्तम प्लेइंग इलेव्हन - रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, विल जॅक्स, नमन धीर, मिचेल सँटनर, दीपक चहर. ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह; इम्पॅक्ट प्लेअर - शार्दूल ठाकूर..मुंबई इंडियन्स - रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिन्झ, रायन रिकल्टन, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), नमन धीर, मिचेल सँटेनर, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, राज बावा, शेरफेन रुदरफोर्ड, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघू शर्मा, अल्हा गजहनफर, मयंक मार्कंडे, क्विंटन डी कॉक, मयंक रावत, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद इझहार, दानिश मालेवार..