IPL 2026: मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांचा संताप, तिकिटांच्या किमती पाहून चक्रावले; मागील पर्वात ११०० ला मिळणारं तिकिट आता...

Wankhede Stadium ticket rates IPL 2026 comparison : मुंबई इंडियन्सच्या आयपीएल २०२६ मधील घरच्या मैदानावरील तिकिटांच्या विक्रीचा पहिला टप्पा आजपासून सुरू झाला, परंतु चाहत्यांना तिकिटांच्या किमती पाहून फार आनंद झालेला नाही. पाचवेळच्या आयपीएल विजेत्या MI ने वानखेडे स्टेडियमवरील काही तिकिटांच्या विक्रीचा पहिला टप्पा आजपासून सुरू केला. मात्र, MI च्या निष्ठावान चाहत्यांमध्ये नेहमी दिसणाऱ्या उत्साहाऐवजी, तिकिटांची विक्री सुरू झाल्यावर, विशेषतः त्यांच्या किमतींमुळे, प्रचंड संताप दिसून आला..आयपीएल २०२६ चा अधिकृत तिकीट भागीदार असलेल्या 'BookMyShow's च्या वेबसाइट आणि मोबाइल ॲप्लिकेशन्सनुसार, २९ एप्रिल रोजी वानखेडे स्टेडियमवर KKRविरुद्ध होणाऱ्या MI च्या स्पर्धेतील सलामीच्या सामन्यासाठी तिकिटांचे दर २८०० रुपयांपासून सुरू होत आहेत. ही बातमी प्रसिद्ध होईपर्यंत, पहिल्या टप्प्यातील ही श्रेणी आधीच विकली गेली आहे. उर्वरित स्टँड्सच्या तिकिटांचे दर ४५०० रुपये, ५५०० रुपये, ५९०० रुपये, ६९५० रुपये, ११५०० रुपये आणि २५००० रुपये आहेत. सचिन तेंडुलकर स्टँडमधील एका तिकिटाची किंमत ५००० आहे..इंडियन प्रीमिअर लीग अनधिकृत? BCCI विरोधात केरळ उच्च न्यायालयात विचित्र याचिका दाखल; २८ पासून लीग सुरू होणार की नाही? .एका चाहत्याने सोशल मीडियावर मागील पर्वातील तिकिटांच्या किमती आणि यंदाच्या किमती यातला फरक सांगणारी X पोस्ट सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. आयपीएल २०२५ मध्ये या स्टेडियममधील तिकिटांची सर्वात स्वस्त किंमत ११०० रुपयांपासून सुरू होऊन २५०० ते ४५०० रुपयांपर्यंत होती. मात्र, या वर्षी तिकिटांची किंमत २८०० रुपयांपासून सुरू होऊन ५९०० रुपयांपर्यंत गेली आहे. अनेक वापरकर्त्यांनी सोशल मीडियावर या अवाजवी किमतींबद्दल तक्रार केली आहे..When and where to book tickets for MI's matches ?मुंबई इंडियन्सने तिकिटांची विक्री चार टप्प्यांत ठेवली आहे. पहिल्या टप्प्यात GPAY धारकांना तिकीट खरेदी करता येणार आहे. ही तिकिटांची विक्री १९ मार्च रोजी रात्री १२ ते २१ मार्च रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत असणार आहे. त्यानंतर २१ व २२ मार्च रोजी MI Gold, Silver आणि Junior members यांना तिकीट खरेदी करता येतील. तिसऱ्या टप्प्यात MI Blue members आणि BMS pre-registered users यांना २२ ते २३ मार्च रोजी, तर चौथ्या टप्प्यात सर्वसामान्य माणसांना २३ ते २४ मार्च रोजी तिकिटांची खरेदी करता येणार आहे.