IPL 2026 News: मुंबई इंडियन्सचा नेट बॉलर CSK च्या ताफ्यात! काल वानखेडेवर होता, आज मोठा ट्विस्ट; रोहितचा आशीर्वाद घेतला अन्...

Khaleel Ahmed injury update IPL 2026 CSK replacement: आयपीएल २०२६ मध्ये एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. मुंबई इंडियन्स व राजस्थान रॉयल्सचा माजी खेळाडू व सध्या MI चा नेट बॉलर अचानक Chennai Super Kings च्या ताफ्यात दिसून आला आहे.
Swadesh Ghanekar
Updated on

Why Akash Madhwal joined Chennai Super Kings squad Hyderabad? चेन्नई सुपर किंग्सची गाडी रूळावर आलेली असताना त्यांचा प्रमुख गोलंदाज खलील अहमद ( Khaleel Ahmed Injury) याने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधून माघार घेतली. CSK चा वेगवान गोलंदाज नॅथन एलिस यापूर्वीच दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. महेंद्रसिंग धोनीही अद्याप दुखापतीमुळे खेळलेला नाही. आता खलीलही स्पर्धेतून बाहेर झाल्याने हा CSK साठी मोठा धक्का मानला जात आहे. पण, चेन्नईच्या पुढच्या सामन्यापूर्वी मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळतोय.. काल मुंबई इंडियन्ससोबत असलेला नेट बॉलर आज चेन्नईच्या ताफ्यात दिसला. वानखेडे स्टेडियमवर सराव सत्रात तो रोहित शर्माचे पाय पडताना दिसला होता.

