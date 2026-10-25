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MI NEXT CAPTAIN: मुंबई इंडियन्सचा पुढचा कर्णधार कोण? माजी खेळाडूने सांगून टाकलं नाव; रोहित शर्मा अन् हार्दिक पांड्याबद्दल मोठं वक्तव्य!

WHO WILL BE MUMBAI INDIANS NEXT CAPTAIN: आयपीएल २०२७ आधी मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधारपदाची चर्चा सुरू झाली आहे. माजी क्रिकेटपटू दिनेश कार्तिकने रोहित शर्माच्या नावाला पाठिंबा दिला असून हार्दिक पांड्याच्या भवितव्याबाबतही उत्सुकता वाढली आहे.
MI NEXT CAPTAIN

MI NEXT CAPTAIN

esakal

Varsha Balhe
Updated on

WHO WILL BE MUMBAI INDIANS NEXT CAPTAIN: मुंबई इंडियन्सने नुकतीच कीरॉन पोलार्ड यांची संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली आहे. त्यानंतर आता संघाचा पुढचा कर्णधार कोण असेल, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

हार्दिक पांड्या अजूनही संघाचा भाग आहे. मात्र, आयपीएल २०२७ पूर्वी त्याला दुसऱ्या संघात ट्रेड केलं जाऊ शकतं, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स पुन्हा एकदा रोहित शर्माकडे कर्णधारपद सोपवणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावर माजी क्रिकेटपटू दिनेश कार्तिकने रोहितच्या नावाला पाठिंबा दिला आहे.

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