MI NEXT CAPTAIN: मुंबई इंडियन्सचा पुढचा कर्णधार कोण? माजी खेळाडूने सांगून टाकलं नाव; रोहित शर्मा अन् हार्दिक पांड्याबद्दल मोठं वक्तव्य!

WHO WILL BE MUMBAI INDIANS NEXT CAPTAIN: मुंबई इंडियन्सने नुकतीच कीरॉन पोलार्ड यांची संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली आहे. त्यानंतर आता संघाचा पुढचा कर्णधार कोण असेल, याची चर्चा सुरू झाली आहे. हार्दिक पांड्या अजूनही संघाचा भाग आहे. मात्र, आयपीएल २०२७ पूर्वी त्याला दुसऱ्या संघात ट्रेड केलं जाऊ शकतं, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स पुन्हा एकदा रोहित शर्माकडे कर्णधारपद सोपवणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावर माजी क्रिकेटपटू दिनेश कार्तिकने रोहितच्या नावाला पाठिंबा दिला आहे..रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सने आयपीएलची ५ जेतेपदे जिंकली आहेत. मात्र, २०२४ च्या हंगामापूर्वी मुंबईने रोहितला कर्णधारपदावरून हटवून हार्दिक पांड्याकडे ही जबाबदारी दिली. हार्दिकने गुजरात टायटन्सला पहिल्याच हंगामात विजेतेपद मिळवून दिलं होतं. त्यानंतर दुसऱ्या हंगामातही गुजरातचा संघ अंतिम फेरीत पोहोचला होता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.जसप्रीत बुमराह RCB मध्ये? MI च्या माजी खेळाडूचा गौप्यस्फोट, तेव्हा IPL फ्रँचायझी म्हणाली, 'ये बुमराह-वुमराह क्या करेगा?'.मात्र, मुंबई इंडियन्समध्ये हार्दिकच्या नेतृत्वाखाली संघाला अपेक्षित यश मिळालं नाही. २०२४ आणि २०२६ या दोन हंगामांत मुंबईला प्लेऑफमध्येही प्रवेश करता आला नाही. त्यामुळे आता पुढच्या हंगामात संघाची धुरा कोण सांभाळणार, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे. दिनेश कार्तिकने क्रिकबझशी बोलताना मुंबईच्या कर्णधारपदाबाबत आपलं मत मांडलं. त्याच्या मते, मुंबई इंडियन्स नव्या कर्णधाराच्या शोधात असू शकते. अशा वेळी रोहित शर्माचा विचार का करू नये, असा प्रश्नही त्याने उपस्थित केला..रोहित हा यशस्वी कर्णधारांपैकी एक आहे. तो उपलब्ध असेल, तर त्याच्या अनुभवाचा फायदा मुंबईने करून घ्यायला हवा, असं कार्तिकने म्हटलं. रोहितच्या नेतृत्वाखाली खेळाडूंना खेळायला आवडतं आणि त्याच्यात संघाला सांभाळण्याची क्षमता आहे, असंही त्याने सांगितलं. मुंबई इंडियन्सच्या पुढच्या कर्णधारपदासाठी तिलक वर्माचं नावही चर्चेत आहे. हार्दिक पांड्या कर्णधार झाल्यानंतर संघाच्या कामगिरीबरोबरच ड्रेसिंग रूममधील वातावरणाबाबतही चर्चा झाली होती..आता कीरॉन पोलार्ड यांच्याकडे मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पोलार्ड आणि हार्दिक यांच्यात चांगले संबंध असल्याचंही बोललं जातं. त्यामुळे हार्दिक मुंबई इंडियन्समध्येच राहणार की दुसऱ्या संघात जाणार, याबाबतही उत्सुकता आहे..Rohit Sharma MI Captain: रोहित खरंच, Mumbai Indians चा कर्णधार होणार का? फ्रँचायझीने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स .मात्र, मुंबई इंडियन्सकडून याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे आयपीएल २०२७ मध्ये संघाचं कर्णधारपद रोहित शर्मा, तिलक वर्मा की हार्दिक पांड्या यांच्यापैकी कोणाकडे जाणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.