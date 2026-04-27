IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या अडचणीत वाढ! फॉर्मात असलेल्या खेळाडूची स्पर्धेतून माघार, फ्रँचायझीने त्याच्या जागी कुणाला घेतले पाहा...

Mumbai Indians replacement Keshav Maharaj full story: मुंबई इंडियन्सच्या अडचणीत वाढ झालेली पाहायला मिळत आहे. मुंबई इंडियन्सने आयपीएलच्या या पर्वात ७ सामन्यांत फक्त दोन विजय मिळवले आहेत आणि ते गुणतालिकेत ९व्या क्रमांकावर आहे. रोहित शर्मा अजूनही पूर्णपणे तंदुरुस्त झालेला नाही आणि त्यात त्यांचा आणखी एक स्टार खेळाडू संपूर्ण लीगमधून बाहेर झाला आहे. Mitchell Santner याला दुखापतीमुळे स्पर्धेतूनच माघार घ्यावी लागली आहे. .मुंबई इंडियन्सने दक्षिण आफ्रिकेचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज केशव महाराज याला सँटनरचा बदली खेळाडू म्हणून करारबद्ध केले आहे. सँटनरने मुंबईसाठी या पर्वात ५ विकेट्स घेतल्या आहेत. सँटनरला मागील सामन्यात डाव्या खांद्याला दुखापत झाली होती आणि त्याने मैदान सोडले होते. महाराज हा दक्षिण आफ्रिकेच्या सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधील सर्वात अनुभवी फिरकी गोलंदाजांपैकी एक आहे. अचूक नियंत्रण आणि प्रतिस्पर्ध्यांवर सातत्याने दबाव निर्माण करण्याची क्षमता त्याच्याकडे आहे..२०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केल्यापासून दक्षिण आफ्रिका संघात एक महत्त्वाचा घटक राहिला आहे. एकही आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामना न खेळताही त्याची दक्षिण आफ्रिकेच्या २०२१ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप संघात निवड झाली होती; त्याने श्रीलंकेविरुद्ध कर्णधार म्हणून ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले आणि आपल्या पहिल्याच चेंडूवर बळी मिळवला. केशवने मागील ३० ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये ३१ बळी मिळवले आहेत; यामध्ये १५ धावांत ३ बळी ही त्याची सर्वोत्तम कामगिरी आहे..केशव नुकताच न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत खेळला होता. त्याने २०२४ मध्ये राजस्थान रॉयल्सचे प्रतिनिधित्व करत दोन आयपीएल सामने खेळले आहेत. पाचवेळच्या विजेत्या मुंबई इंडियन्सला प्ले ऑफसाठी फार मेहनत घ्यावी लागणार आहे. ते ७ सामन्यांत ४ गुण मिळवून नवव्या क्रमांकावर आहेत. उर्वरित ७ सामने जिंकल्यास ते १८ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतात.