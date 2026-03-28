Ohh Shit... मुंबई इंडियन्सचा उद्या सामना अन् दोन स्टार खेळाडू खेळणार नसल्याची धडकली बातमी, दोघांनी गाजवलाय T20 WC 2026

Mumbai Indians injury news before IPL 2026 first match: मुंबई इंडियन्स इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या लढतीत रविवारी वानखेडे स्टेडियमवर कोलकाता नाइट रायडर्सचा सामना करणार आहे. पण, या सामन्यापूर्वी MI ला मोठा धक्का बसला आहे. मिचेल सँटनर ( Mitchell Santner ) आणि विल जॅक्स ( Will Jacks) हे दोन खेळाडू पहिल्या सामन्याला मुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. म्हणजेच संघाला पहिल्या सामन्यात या दोन प्रमुख परदेशी खेळाडूंसह मैदानावर उतरावे लागणआर आहे. स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहसह या दोघांनीही मुंबई इंडियन्सच्या सराव सत्रात सहभाग घेतला नाही. .न्यूझीलंडला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचवल्यानंतर कर्णधार मिचेल सँटनरने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत भाग घेतला. पहिले तीन सामने खेळल्यानंतर शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी त्याला विश्रांती देण्यात आली होती. न्यूझीलंडला ही मालिका २-३ अशी गमवली. तो भारतात कधी येतोय, याची घोषणा अद्याप झालेली नाही..दुसरीकडे, विल जॅक्सला संघात सामील होण्यास अधिक वेळ लागू शकतो कारण तो अजूनही वैयक्तिक कारणांमुळे अनुपलब्ध आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट खेळाडूंपैकी तो एक होता आणि इंग्लंडच्या या अष्टपैलू खेळाडूने संघाला उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. या दोन्ही खेळाडूंच्या अनुपस्थितीमुळे MI च्या संघाच्या संतुलनावर परिणाम होऊ शकतो..जॅक्स खालच्या मधल्या फळीत उपयुक्त षटके आणि आक्रमक फलंदाजी करतो, तर सँटनर गोलंदाजीवर नियंत्रण आणि कौशल्य देतो. अफगाणिस्तानचा युवा फिरकी गोलंदाज अल्लाह गझनफर, ज्याच्याकडे सँटनरसारखेच कौशल्य आहे आणि जो मधल्या षटकांमध्ये नियंत्रण आणू शकतो. शेर्फेन रूदरफोर्ड हा जॅक्ससाठी एक चांगला पर्याय ठरू शकतो..मुंबई इंडियन्स - रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिन्झ, रायन रिकल्टन, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), नमन धीर, मिचेल सँटेनर, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, राज बावा, शेरफेन रुदरफोर्ड, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघू शर्मा, अल्हा गजहनफर, मयंक मार्कंडे, क्विंटन डी कॉक, मयंक रावत, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद इझहार, दानिश मालेवार.