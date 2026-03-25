IPL 2026 : MI vs RCB ची तिकीटं मिनिटात विकली गेली... १ लाख रुपयांपर्यंत किंमत...फॅन्स म्हणतात, काहीतरी झोल आहे...

Mumbai Indians vs RCB ticket booking issues: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ तीन दिवसांवर आली आहे आणि चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, हे आयपीएलमधील दोन मोठी फॅनबेस असलेले संघ १२ एप्रिलला मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भिडणार आहेत. रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह... आदी स्टार खेळाडूंचा भरणा असलेल्या संघांचा सामना कोणालाही मिस करायचा नाही आणि त्यामुळे वाटेल ती किंमत देऊन चाहते तिकीट खरेदी करत आहेत..MI vs RCB सामन्याच्या तिकिटांची ऑनलाईन विक्री सुरू होताच काही मिनिटांत SOLD OUT झाल्याचे चाहत्यांना समजले आणि त्यामुळे अनेक जणं निराश झाले. तिकिटासाठी दुप्पट, तिप्पट, चौप्पट रक्कम मोजण्याची तयारी असूनही चाहत्यांना तिकीटं मिळाली नाहीत. त्यामुळे काहीतरी झोल म्हणजेच काळाबाजार असल्याचा आऱोप चाहत्यांकडून होतोय..IPL 2026 Marathi News: राजस्थान रॉयल्स १५,२९० कोटीला विकला गेला, शेन वॉर्नच्या कुटुंबियांना ४६० कोटींचा फायदा झाला... .RCB ने त्यांच्या घरच्या मैदानावरील तिकिटांची ऑन लाईन विक्री काल सायंकाळी ४ वाजता सुरू केली आणि मिनिटांत सर्व तिकीटं विकली गेली. तेच मुंबई इंडियन्सविरुद्ध वानखेडेवर होणाऱ्या लढतीचीही तिकीटं जणू गायबच झाली. पण, या सामन्यांची तिकीटं थर्ड पार्टी अॅपवर उपलब्ध आहेत, परंतु त्यांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत..MI vs KKR यांच्यातल्या सामन्याची तिकीटं ६५०० पासून ते ५०००० पर्यंत उपलब्ध नाहीत. तेच मुंबई विरुद्ध बंगळुरू सामन्यांच्या तिकिटांच्या किमती १५ हजारापासून ते एक लाखापर्यंत गेल्याचे वृत्त समोर येत आहे. तिकिट विक्रीतील पारदर्शकतेच्या अभावामुळे चाहते निराश झाले आहेत. अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर तिकिटे उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही, तर दुसरीकडे तृतीय-पक्षाच्या साइट्सवर शेकडो तिकिटे त्यांच्या मूळ किमतीच्या पाच ते दहा पट अधिक दराने विक्रीसाठी सूचीबद्ध आहेत..IPL 2026 Marathi News: मी माफी मागतो...! इंग्लंडच्या स्टार फलंदाजाची आयत्यावेळी माघार, हॅरी ब्रूकनंतर त्याच्यावरही होणार बंदीची कारवाई.मुंबई इंडियन्स - रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिन्झ, रायन रिकल्टन, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), नमन धीर, मिचेल सँटेनर, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, राज बावा, शेरफेन रुदरफोर्ड, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघू शर्मा, अल्हा गजहनफर, मयंक मार्कंडे, क्विंटन डी कॉक, मयंक रावत, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद इझहार, दानिश मालेवार..रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - रजत पाटीदार (कर्णधार), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, कृणाल पंड्या, स्वप्नील सिंग, टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, जोश हेझलवूड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिक सलाम, अभिनंद शर्मा आणि अभिनंद शर्मा, वेंकटेश अय्यर , मंगेश यादव , जेकॉब डफी, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विकी ओत्सवाल, सात्विक देसवाल.