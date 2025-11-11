Mumbai Ranji Trophy: मुंबईचा बोनस गुणासह विजय; रणजी क्रिकेट, हिमाचल प्रदेशवर डावाने मात

मुंबई : राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यात एका गुणावर समाधान मानावे लागलेल्या मुंबईने हिमाचल प्रदेशविरुद्धच्या सामन्यात भरपाई केली आणि यंदाच्या रणजी मोसमातील आपला पहिला विजय मिळवला. बोनस गुणासह विजय मिळवताना तिसऱ्याच दिवशी एक डाव आणि १२० धावांनी विजय साकारला..बीकेसी येथील शरद पवार अकादमीत झालेल्या या सामन्यातून मुंबईने सात गुणांची कमाई केली. त्यामुळे आता ते ड गटात चार सामन्यांत दोन विजयांसह १७ गुणांसह आघाडीवर आहेत. या सामन्यात मुंबईने हिमाचल प्रदेशला फॉलोऑन देऊन हरवले..मुंबईच्या गोलंदाजांनी दोन्ही डावात प्रभावी मारा केला. त्यात शम्स मुलानीने दुसऱ्या डावात पाच विकेटचे योगदान दिले. मुंबईने आज एकूण १३ विकेट मिळवल्या. काल दिवस अखेर हिमाचल प्रदेशची सात बाद ९४ अशी अवस्था झाली होती. तेव्हाच त्यांना फॉलोऑनला सामारे जावे लागणार हे निश्चित होते. मुंबई गोलंदाजांनी दुसऱ्या डावातही तेवढाच प्रभावी मारा केला आणि सामना तिसऱ्याच दिवशी संपवला..हिमाचल प्रदेशचा पहिला डाव १८७ धावांत संपुष्टात आला, तर दुसऱ्या डावात त्यांना १३९ धावाच करता आल्या. आज सकाळी तासाभराच्या खेळात हिमाचल प्रदेशचे उर्वरित तीन फलंदाज बाद करण्यात यश आले. उपाहाराला खेळ थांबला तेव्हा हिमाचल प्रदेशचे तीन फलंदाज बाद झाले होते. तेथेच मुंबईचा मोठा विजय निश्चित झाला होता..हिमाचल प्रदेशकडून दुसऱ्या डावात पुखराज मानने ६५ धावांची खेळी केली. त्यामुळे मुंबई संघाला ५० व्या षटकापर्यंत विजयासाठी वाट पाहावी लागली. मुशीर खानला सामन्यातील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून गौरवण्यात आले. सलामीला खेळताना त्याने शतकी खेळी साकार केली. त्यानंतर पहिल्या डावात एक तर आज दुसऱ्या डावात दोन विकेट मिळवल्या. मुंबईचा पुढील सामना पुदुचेरीविरुद्ध १६ नोव्हेंबरपासून वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे. या सामन्यात सूर्यकुमार यादव खेळण्याची शक्यता आहे..Ranji Trophy 2025: पावसाच्या व्यत्ययात मुंबई संघाची कसरत; छत्तीसगडविरुद्ध पहिल्या डावात आघाडीसाठी आता चार विकेटची गरज.संक्षिप्त धावफलक ःमुंबई, पहिला डाव ः ४४६. हिमाचल प्रदेश, पहिला डाव ः १९७ (पुखराज मान ३४, निखिल गंता नाबाद ६४, वैभव अरोरा ५१, शार्दुल ठाकूर १०-४-२५-१, तुषार देशपांडे ९-३-२३-२, शम्स मुलानी १९-५-५४-२, हिमांशू सिंग १२-२-५४-३). हिमाचल प्रदेश, दुसरा डाव ः ४९.१ षटकांत १३९ (पुखराज मान ६५, निखिल गंता २३, शार्दुल ठाकूर ४-१-९-१, तुषार देशपांडे ४-०-२३-१, शम्स मुलानी १५.१-४-३७-५, मुशीर खान १०-२-२३-२, आयुष म्हात्रे ४-०-८-१)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.