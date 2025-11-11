Cricket

Mumbai Ranji Trophy: मुंबईचा बोनस गुणासह विजय; रणजी क्रिकेट, हिमाचल प्रदेशवर डावाने मात

Mumbai Registers First Ranji Trophy Win of the Season: मुंबईचा रणजी विजय! हिमाचल प्रदेशवर एका डाव व १२० धावांनी मात; शम्स मुलानीचे पाच बळी, मुशीर खानचा सर्वांगीण खेळ. बीकेसीतील शरद पवार अकादमी मैदानावर तिसऱ्याच दिवशी मुंबईचा दमदार विजय; सात गुणांसह ड गटात आघाडी.
Mumbai Ranji Trophy

Mumbai Ranji Trophy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यात एका गुणावर समाधान मानावे लागलेल्या मुंबईने हिमाचल प्रदेशविरुद्धच्या सामन्यात भरपाई केली आणि यंदाच्या रणजी मोसमातील आपला पहिला विजय मिळवला. बोनस गुणासह विजय मिळवताना तिसऱ्याच दिवशी एक डाव आणि १२० धावांनी विजय साकारला.

Loading content, please wait...
Cricket
sports
Mumbai
players
Ranji Trophy 2025-26

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com