Cricket

१४ चेंडूंत ६६ धावा! Sarfaraz Khan आला धावून; मुंबईचा संघ अडचणीत होता, पठ्ठ्याने झळकावले सलग दुसरे शतक

Sarfaraz Khan celebrates his explosive century : बुची बाबू ट्रॉफी २०२५ मध्ये मुंबईचा आक्रमक फलंदाज सर्फराज खानने दमदार शतक झळकावले. हरयानाविरुद्धच्या सामन्यात मुंबईचा संघ अडचणीत असताना त्याने शतकी खेळी केली. त्याची ही खेळी मुंबईच्या डावाला भक्कम आकार देणारी ठरली.
Sarfaraz Khan celebrates his explosive century
Sarfaraz Khan celebrates his explosive century
Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • सर्फराज खानने बुची बाबू ट्रॉफीत सलग दुसरे शतक झळकावले.

  • हरयानाविरुद्ध त्याने १०५ चेंडूत ९ चौकार व ५ षटकारांसह १०७ नाबाद धावा केल्या.

  • मुंबईची अवस्था ४ बाद ८४ अशी बिकट असताना सर्फराजने डाव सावरला.

Sarfaraz Khan scored a brilliant century : देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये दमदार कामगिरी करूनही निवड समितीने दुर्लक्षित केलेल्या सर्फराज खानने बुची बाबू ट्रॉफी स्पर्धेत सलग दुसरे शतक झळकावले. मुंबईचा संघ अडचणीत असताना हरयानाविरुद्ध त्याने षटकाराने शतक पूर्ण केले. त्याच्या शतकाने मुंबईची बाजू भक्कम केली आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत त्याला संधी मिळतेय का, याची सर्वाना उत्सुकता आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
mumbai cricket
cricket news today
Test cricket performance
Buchi Babu Trophy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com