१४ चेंडूंत ६६ धावा! Sarfaraz Khan आला धावून; मुंबईचा संघ अडचणीत होता, पठ्ठ्याने झळकावले सलग दुसरे शतक

सर्फराज खानने बुची बाबू ट्रॉफीत सलग दुसरे शतक झळकावले.हरयानाविरुद्ध त्याने १०५ चेंडूत ९ चौकार व ५ षटकारांसह १०७ नाबाद धावा केल्या.मुंबईची अवस्था ४ बाद ८४ अशी बिकट असताना सर्फराजने डाव सावरला..Sarfaraz Khan scored a brilliant century : देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये दमदार कामगिरी करूनही निवड समितीने दुर्लक्षित केलेल्या सर्फराज खानने बुची बाबू ट्रॉफी स्पर्धेत सलग दुसरे शतक झळकावले. मुंबईचा संघ अडचणीत असताना हरयानाविरुद्ध त्याने षटकाराने शतक पूर्ण केले. त्याच्या शतकाने मुंबईची बाजू भक्कम केली आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत त्याला संधी मिळतेय का, याची सर्वाना उत्सुकता आहे..प्रथम फलंदाजीला आलेल्या मुंबईला मुशीर खान व दिव्यांश सक्सेना यांनी ६९ धावांची सलामी दिली. मुशीर ३० धावांवर बाद झाला आणि निखिल कश्यपने मुंबईला पटापट धक्के दिले. मुशीरनंतर प्रग्नेश कनपिल्लेवार ( ३) व सुर्यांश शेडगे ( १) यांना निखिलने बाद करून मुंबईची अवस्था ४ बाद ८४ अशी केली. दिव्यांशही ४६ धावांवर निखिलच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. .Ruturaj Gaikwad चे खणखणीत शतक, अर्शीन कुलकर्णीचीही १४६ धावांची खेळी! पृथ्वी शॉ याला मात्र प्लेइंग इलेव्हनमधून का वगळले?.मागील सामन्यात तमिळनाडूविरुद्ध ११४ चेंडूंत १० चौकार आणि ६ षटकारांसह १३८ धावांची खेळी करणाऱ्या सर्फराजने आजही दमदार खेळ केला. त्याला यष्टीरक्षक-फलंदाज हार्दिक तामोरेची साथ मिळाली आणि दोघांनी सहाव्या विकेटसाठी ११७ धावा जोडल्या. हार्दिक ३९ धावांवर इशांत भरद्वाजच्या गोलंदाजीवर पायचीत झाला. .निखिलने परत धक्के दिले आणि साईराज पाटील ७ धावांवर बाद झाला. पण, सर्फराज मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने १०५ चेंडूंत ९ चौकार व ५ षटकारांसह १०७ धावांची नाबाद खेळी केली आहे. मुंबईने ६ बाद २४७ धावा करताना चांगले पुनरागमन केले आहे. .Cheteshwar Pujara: मला फार काही बोलायचे नाही! चेतेश्वरने 'निवृत्ती' घेण्यामागचं खरं कारण सांगितलं, म्हणाला....सर्फराजने भारताकडून ६ कसोटीत १ शतक व ३ अर्धशतकांसह ३७१ धावा केल्या आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने ५५ सामन्यांत ६५.९८ च्या सरासरीने ४६८५ धावा केल्या आहेत. त्यात १६ शतकं व १५ अर्धशतकं आहेत आणि नाबाद ३०१ ही त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या आहे.