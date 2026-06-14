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अरे जा आता गप्प... T20 मुंबई लीगमध्ये राडा, बॉलरने मग काढला वचपा... VIDEO

T20 Mumbai league fight video: मुंबई टी-20 लीगच्या अंतिम सामन्यात गौरव जाथर बाद झाल्यानंतर मैदानावर मोठा वाद झाला. तुषार देशपांडे आणि खेळाडूंमधील शाब्दिक चकमकीची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
T20 Mumbai league fight video

T20 Mumbai league fight video

esakal

Varsha Balhe
Updated on

T20 Mumbai league fight video: मुंबई टी-२० लीगच्या (T20 Mumbai league) धमाकेदार हंगामाचा शेवट शनिवारी झालेल्या अंतिम सामन्याने झाला. या सामन्यात एआरसीएस अंधेरी संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर फलंदाजीला आलेल्या एमएस मराठा रॉयल्सने चिन्मय राजेश सुतारच्या शानदार अर्धशतकाच्या जोरावर ५ विकेट्स गमावत १५४ धावांचा आव्हानात्मक स्कोअर उभा केला. १५५ धावांचा पाठलाग करताना एआरसीएस अंधेरी संघाला २० षटकांत ८ विकेट्स गमावून केवळ १४६ धावाच करता आल्या. मात्र, शेवटच्या काही षटकांमध्ये या सामन्यात मोठा राडा पाहायला मिळाला.

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