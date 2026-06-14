अरे जा आता गप्प... T20 मुंबई लीगमध्ये राडा, बॉलरने मग काढला वचपा... VIDEO

T20 Mumbai league fight video: मुंबई टी-२० लीगच्या (T20 Mumbai league) धमाकेदार हंगामाचा शेवट शनिवारी झालेल्या अंतिम सामन्याने झाला. या सामन्यात एआरसीएस अंधेरी संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर फलंदाजीला आलेल्या एमएस मराठा रॉयल्सने चिन्मय राजेश सुतारच्या शानदार अर्धशतकाच्या जोरावर ५ विकेट्स गमावत १५४ धावांचा आव्हानात्मक स्कोअर उभा केला. १५५ धावांचा पाठलाग करताना एआरसीएस अंधेरी संघाला २० षटकांत ८ विकेट्स गमावून केवळ १४६ धावाच करता आल्या. मात्र, शेवटच्या काही षटकांमध्ये या सामन्यात मोठा राडा पाहायला मिळाला..काय होता मोठा ड्रामा?अंधेरी संघ धावांचा पाठलाग करत असताना हा सगळा प्रकार घडला. १९व्या षटकात अंधेरीचा फलंदाज गौरव जाथर याने इरफान उमैरच्या दुसऱ्या चेंडूवर मोठा षटकार ठोकला. त्यामुळे मराठा रॉयल्सच्या खेळाडूंवर दबाव आला होता. मात्र, याच षटकाच्या पुढील चेंडूवर इरफानने जोरदार पुनरागमन करत गौरव जाथरला २३ धावांवर एलबीडब्ल्यू बाद केले. जाथरने १७ चेंडूत ही खेळी केली होती. यानंतरच मैदानावर वादाला सुरुवात झाली..मैदानावर एकमेकांच्या अंगावर धावून आलेगौरव जाथर बाद झाल्यानंतर मराठा रॉयल्सच्या खेळाडूंनी आक्रमक सेलिब्रेशन केले, ज्यावर जाथरने नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर मराठा रॉयल्सचा वेगवान गोलंदाज तुषार देशपांडे आणि गौरव जाथर यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. अंतिम सामन्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पंच आणि इतर खेळाडूंनी तातडीने हस्तक्षेप करत हा वाद शांत केला..मात्र, मैदानावरील वाद तिथेच थांबला नाही. काही वेळानंतर विरोधी संघातील एक खेळाडू थेट एआरसीएस अंधेरीच्या डगआऊटकडे गेला, जिथे कर्णधार शिवम दुबे आणि इतर खेळाडू बसले होते. डगआऊटजवळ पुन्हा गौरव जाथर आणि त्या खेळाडूमध्ये वाद सुरू झाला..IPL 2026: २८१ स्ट्राईक रेट अन् ९३ धावा... रजत पाटिदार प्लेऑफचा 'दादा'; Final मध्ये पोहचताच म्हणाला, 'आम्ही तुमच्यावर चालून येतोय...'.परिस्थिती चिघळत असल्याचे लक्षात येताच दोन्ही संघांचे सपोर्ट स्टाफ आणि इतर खेळाडूंनी मध्यस्थी करत हा वाद शांत केला. अंतिम सामन्यात घडलेल्या या प्रकारामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून, या प्रकरणी मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) कारवाई करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.