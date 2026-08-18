Viral Video: तू स्वतःचा चेहरा आधी आरशात पाहा...; IND vs SL कसोटीत स्टुडिओत भारताचे दोन दिग्गज भांडले; अजिंक्य रहाणे बसला होता शेजारी

MURALI KARTIK VS SANJAY MANJREKAR: सध्या भारतीय संघ श्रीलंका दौऱ्यावर असून, तिथे दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळली जात आहे. मालिकेतील पहिल्या सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी एक मोठा वाद पाहायला मिळाला. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, क्रिकेट वर्तुळातही या घटनेची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. पहिल्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघ तिसऱ्या दिवशी ४४२ धावांवर सर्वबाद झाला. त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेच्या फलंदाजांना केवळ २८४ धावांवर गुंडाळलं. या सामन्यात मानव सुथार आणि रवींद्र जडेजा आपल्या फिरकीने श्रीलंकेच्या फलंदाजांना चांगलंच अडचणीत आणत होते. मात्र, या सगळ्यांपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे मैदानाबाहेर वेगळीच घटना घडत होती. मैदानाबाहेर दोन दिग्गजांमध्ये वाद पाहायला मिळाला..झालं असं की, भारत-श्रीलंका कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी मुरली कार्तिक आणि संजय मांजरेकर यांच्यात समालोचनादरम्यान वाद पाहायला मिळाला. मुरली कार्तिकने संजय मांजरेकर यांच्यावर टीका करत म्हटलं की, जेव्हा मांजरेकर तोंड फुगवतात, तेव्हा ते काय म्हणतात हे समजणं जरा कठीण होतं. .यावर मांजरेकरही गप्प बसले नाहीत. त्यांनी कॅमेरामनला अजिंक्य रहाणेवर कॅमेरा केंद्रित करण्यास सांगून प्रत्युत्तर दिलं. आंतरराष्ट्रीय सामन्यात समालोचक म्हणून रहाणेची ही पहिलीच उपस्थिती होती. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..प्रकरण नेमकं काय? समजून घ्याया वादाची सुरुवात मुरली कार्तिक यांच्या एका वक्तव्याने झाली. त्यांने संजय मांजरेकर यांच्या बोलण्याच्या पद्धतीवरून त्यांची फिरकी घेतली. मांजरेकर बोलताना चेहरा पुढे करून बोलतात, त्यामुळे त्यांचं बोलणं समजायला अडचण येते, असा टोमणा कार्तिकने मारला..मांजरेकर यांनीही लगेच त्याला उत्तर दिलं. हा संपूर्ण प्रकार थेट टेलिव्हिजनवर सुरू होता. त्यांनी कॅमेरामनला कॅमेरा अजिंक्य रहाणेकडे वळवण्यास सांगितलं. कारण रहाणे त्यांच्यापेक्षा जास्त देखणा दिसतो आणि त्याच्याशी बोलायलाही जास्त छान वाटतं, असं मांजरेकर यांनी मिश्कीलपणे सांगितलं..मात्र, दोघांमधला हा मजेशीर वाद इथेच थांबला नाही. मांजरेकर यांनी मुरली कार्तिक यांना आरशात स्वतःकडे पाहण्याचा सल्ला दिला. "आरशात पाहणं प्रेरणादायी आहे, पण मला वाटतं ते तुमच्यासाठी फारसं प्रेरणादायी ठरणार नाही," असं म्हणत त्यांनी पुन्हा कार्तिक यांची फिरकी घेतली..BCCI Cricket: बीसीसीआयचा बांगलादेशला धडा; सप्टेंबरमध्ये नियोजित केली अफगाणिस्तानविरुद्धची मालिका.या सगळ्या प्रकारामुळे समालोचनादरम्यानच वातावरण चांगलंच रंगलेलं पाहायला मिळालं. मात्र, मांजरेकर यांनी स्वतःच मान्य केलं की, दोघांनी असंच एकमेकांना टोमणे मारत राहिलं, तर हा वाद मर्यादा ओलांडू शकतो. या वादामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा होईल, असंही मांजरेकर यांनी म्हटलं होतं. त्यांचा हा अंदाज खरा ठरला असून, मुरली कार्तिक आणि संजय मांजरेकर यांच्यातील हा मजेशीर वाद सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.