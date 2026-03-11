सूर्यकुमार यादवचं 'Olympics Gold' लक्ष्य; गौतम गंभीरचे धक्कादायक विधान, भारतीय चाहत्यांची चिंता वाढवणारी गोष्ट

Why Gautam Gambhir prioritises World Test Championship final? भारतीय संघाच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजयानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने २०२८ चा ऑलिम्पिक गोल्ड हे पुढील लक्ष्य असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी त्याने २०२८ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकून जेतेपदाची हॅटट्रिक साजरी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याला जेव्हा Olympic Gold बाबत विचारले गेले, तेव्हा त्याने धक्कादायक उत्तर दिले. .गौतम गंभीरने आज ANI च्या पॉडकास्टवर दिलखुलास गप्पा मारल्या. यावेळी मुख्य प्रशिक्षकाच्या जबाबदारीसाठी पहिला कॉल जय शाह यांनी केल्याचे गंभीरने सांगतिले. आयपीएल स्पर्धेतील सामन्यासाठी जेव्हा कोलकाता नाइट रायडर्सचा संघ मुंबईत होता, तेव्हा जय शाह यांचा कॉल आल्याचे गंभीर म्हणाला. मुख्य प्रशिक्षकपदाच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळात भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफी व ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे, परंतु बरेच चढ उतारही पाहिले आहेत..अर्शदीप सिंगने 'माफी' मागायला नको हवी होती, तू देशाचे प्रतिनिधित्व करतोस; गौतम गंभीरचं रोखठोक मत, वन डे वर्ल्ड कपचा प्लान सांगितला.मी कार्यकाळात बऱ्याच चढ उतारांचा सामना केला.. घरच्या मैदानावर न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेकडून हार पत्करली. हे न विसरता येणारे पराभव आहेत. त्यानंतर मला फक्त जय शाह यांनी कॉल केला. न्यूझीलंडविरुद्ध पराभूत झाल्यानंतर मुंबई विमानतळावर असताना मला जय शाह यांचा कॉल आला. त्यांनी मला धीर दिला.. मी तुझ्या पाठिशी आहे, असे त्यांनी मला सांगितले, असे गौतम गंभीरने सांगितले..Shivam Dube: साधेपणा pro-max! वर्ल्डकप जिंकून देणारा शिवम दुबे चक्क रेल्वेने घरी, नेटकऱ्यांनी केला सलाम.तो पुढे म्हणाला, दक्षिण आफ्रिका मालिकेनंतरही त्यांनी मला कॉल केला. मला खूप खचल्यासारखे झाले होते. चांगल्या काळात कॉल करणारे भरपूर असतात, परंतु वाईट काळात जो कॉल करून आधार देतो, अशी लोकं कायम लक्षात राहतात. मी टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक नसलो तरी, मी हे कायम लक्षात ठेवीन..ऑलिम्पिक सुवर्णपदक पटकावण्याच्या स्वप्नाबद्दल विचारले असता गौतम म्हणाला, त्याला खूप काळ बाकी आहे आणि मी त्याचा विचारही करत नाही. कारण, माझा कार्यकाळ २०२७ पर्यंत संपतोय. कसोटी क्रिकेट हे माझ्या हृदयाच्या जवळ आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलमध्ये पोहोचण्याचे पहिले ध्येय आहे. आमच्या अजूनही ९ कसोटी शिल्लक आहेत आणि त्यावर आमचे सर्व लक्ष्य केंद्रित केले आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करण्याची प्रत्येक खेळाडूची इच्छा आहे. पाच दिवसांच्या अथक परिश्रमानंतर जेव्हा विजय मिळवतो, तो खूप सुखावणारा असतो, असेही गौतम गंभीर म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.