सूर्यकुमार यादवचं 'Olympics Gold' लक्ष्य; गौतम गंभीरचे धक्कादायक विधान, भारतीय चाहत्यांची चिंता वाढवणारी गोष्ट

Gautam Gambhir reaction to Suryakumar Yadav Olympic gold dream: भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने भविष्यात भारतासाठी ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकण्याचे स्वप्न व्यक्त केले होते. मात्र या महत्त्वाकांक्षी लक्ष्याबाबत भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी थोडी वेगळी भूमिका मांडली आहे.
Swadesh Ghanekar
Why Gautam Gambhir prioritises World Test Championship final? भारतीय संघाच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजयानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने २०२८ चा ऑलिम्पिक गोल्ड हे पुढील लक्ष्य असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी त्याने २०२८ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकून जेतेपदाची हॅटट्रिक साजरी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याला जेव्हा Olympic Gold बाबत विचारले गेले, तेव्हा त्याने धक्कादायक उत्तर दिले.

