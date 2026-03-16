IPL 2026 Marathi News : राजस्थान रॉयल्सची साथ सोडली कारण... ! संजू सॅमसननं मन मोकळं केलं; म्हणाला, त्यांच्याविरुद्ध खेळताना भावना...

Sanju Samson Breaks Silence On RR Exit Before IPL 2026: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये संजू सॅमसन चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळताना दिसणार आहे. संजूने राजस्थान रॉयल्सची साथ का सोडली? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना अनेक तर्क लावले गेले. रियान परागला कर्णधार बनवण्यावरून संजू नाराज होता, वैभव सूर्यवंशी संघात आल्याने संजूला सलामीला खेळता येत नव्हते, हेही कारण असल्याचे सांगितलं गेलं. पण, अखेर IPL 2026 च्या तोंडावर संजूने संघ सोडण्यामागचं नेमकं कारण सांगितलं..आयपीएलच्या मागील पर्वात संजूला दुखापतीमुळे सुरुवातीच्या तीन सामन्यांना मुकावे लागले होते आणि तेव्हा रियानने RR चे नेतृत्व सांभाळले होते. संजूसाठी मागील पर्व काही खास गेले नाही आणि त्याला ९ सामन्यांत ३५.६२ च्या सरासरीने २८५ धावा करता आल्या. त्यात केवळ एका अर्धशतकाचा समावेश होता. आता संजू या पर्वात CSK कडून खेळताना दिसणार आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील त्याचा फॉर्म पाहता पिवळ्या जर्सीतही त्याच्याकडून फॅन्सना तशाच खेळीची अपेक्षा आहे..अबरार अहमदला करारबद्ध करणाऱ्या काव्या मारनच्या SRH ला सुनील गावस्करांनी सुनावले; म्हणाले, या पैशातून ते आपले जवान मारतात... .संजूने २०१३ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर २०१६ व २०१७ या पर्वात तो दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळला. २०१८ नंतर पुन्हा RR कडे आला आणि नेतृत्वाची जबाबदारीही सांभाळली. त्याने १७७ आयपीएल सामन्यांत ३ शतकं व २६ अर्धशतकांसह ४७०४ धावा केल्या आहेत. संजू म्हणाला, CSK कडून खेळण्यासाठी मी उत्सुक आहे. त्यांच्या चाहत्यांकडून मला मिळालेल्या प्रेमाचा मी आभारी आहे. मी माही भाई ( MS Dhoni) सोबत फोनवर बोललो आहे आणि त्याच्यासोबत संवाद साधला आहे, परंतु त्याचा सहभाग असलेल्या संघाकडून खेळणे हे माझ्यासाठी भाग्य आहे. त्याच्याकडून मला शिकायला मिळेल, ही संधी मला मिळणार आहे..IPL 2026 मध्ये २-३ हजार धावा करायच्या आहेत! वैभव सूर्यवंशीचा आत्मविश्वास पाहून सारेच चक्रावले; म्हणाला, वैयक्तिक विक्रम... .२०१३ मध्ये आयपीएल लिलावात राजस्थान रॉयल्सने सॅमसनला विकत घेतले, तेव्हा तो १८ वर्षांचा होता. २०२१ मध्ये त्याला कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले, जेव्हा त्याने ४८४ धावा केल्या, पंजाब किंग्जविरुद्धच्या त्यांच्या स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात ६३ चेंडूत ११९ धावा केल्या. आता तो या पर्वात प्रथमच RR विरुद्ध खेळणार आहे. तो म्हणाला, मी पहिल्यांदाच राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध खेळणार आहे, परंतु मी त्यांचा सामना करताना मैदानावर भावनांना हावी होऊ देणार नाही. या संघासाठीची माझी जबाबदारी संपली, असे मला वाटले आणि म्हणून मी हा संघ सोडला. त्यांच्याविरुद्ध मैदानावर उतरताना मी सर्वोत्तम क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न करेन..संजूने नुकताच पार पडलेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप गाजवला. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या करो वा मरो सामन्यात त्याने नाबाद ९७ धावांची खेळी केली आणि त्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध ८९ व फायनलमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध ८९ धावांची मॅच विनिंग खेळी केली. त्याने ५ सामन्यांत ३२१ धावा करून स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार पटकावला.