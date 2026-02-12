T20 World Cup: 'भारताला दोन रात्री सराव अन् आम्हाला मात्र...', सामन्यापूर्वी नामिबियाच्या कर्णधाराची तक्रार

Namibia Captain Slams Unfair Training Schedule Before India Clash: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी) संध्याकाळी भारत विरुद्ध नामिबिया सामना होणार आहे. या स्पर्धेतील दोन्ही संघांचा हा दुसरा सामना आहे. हा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. मात्र या सामन्यापूर्वी नामिबियाच्या कर्णधाराने (Namibia Captain) त्यांच्या संघाला प्रकाशझोतात पुरेसा सराव मिळाला नसल्याचे म्हटले आहे. त्याने यावेळी भारतीय संघाला (Team India) मात्र अधिक सराव मिळाल्याचेही म्हटले. .T20 World Cup Ind vs Namibia : मोठ्या विजयाचे भारताचे ध्येय; नामिबियाविरुद्ध अभिषेक शर्मा मुकण्याची शक्यता.सामन्याच्या पूर्वसंध्येला नामिबियाचा कर्णधार गेरहार्ड इरॅस्मसने (Gerhard Erasmus) बोलताना म्हटले की 'आम्हाला या सामन्यापूर्वी रात्री सराव सत्रासाठी वेळ देण्यात आला नव्हता. मला माहित नाही का? मला वाटतं भारताने रात्रीचे दोन सराव सत्र केले आणि आत्ता मी बाहेर पाहातोय, तर कॅनडा आत्ता रात्रीचा सराव करत आहे. तर मला इतकंच म्हणायचंय की तुम्हाला काय करायचंय ते करा, पण आम्ही फक्त चांगले खेळू आणि आमच्या नामिबियन पद्धतीने लढू.'.नामिबिया दिल्लीमध्ये ८ फेब्रुवारीपासून असून त्यांनी नेदरलँड्सविरुद्ध १० फेब्रुवारीला त्यांचा सामनाही खेळला होता. पण हा सामना सकाळी ११ वाजता सुरू झाला होता. कॅनडाला युएईविरुद्ध शुक्रवारी (१३ फेब्रुवारी) सामना खेळायचा आहे. यादरम्यान, नामिबियाला दुपारी २ ते संध्याकाळी ५ या दरम्यान गेल्या दोन दिवस सरावासाठी वेळ देण्यात आला होता..इरॅस्मसने सांगितले की नामिबायमध्ये मर्यादीत सुविधांमुळे त्यांच्या संघाला लाईट्समध्ये खेळण्याचा फारसा अनुभव नाही. तो म्हणाला, 'नामिबियामध्ये आमच्याकडे फ्लडलाईट्स नाहीत किंवा दिवस-रात्र सामने होत नाहीत. पायाभूत सुविधांचा विचार करता कदाचित आमच्यासाठी हे आव्हान असेल. त्यामुळे ज्यांना अनुभव नाही, त्यांच्यासाठी ही सहज असणारी गोष्ट नाही.'.T20 World Cup ENG vs WI : वेस्ट इंडिजने पुन्हा इंग्लंडला नमवले ! स्वतः सेफ झाले, पण क गटात स्कॉटलंडसोबत लावलं भांडण .दरम्यान, भारत आणि नामिबिया यांच्यातील सामना गुरुवारी संध्याकाळी ७ वाजता सुरु होईल. भारताने या स्पर्धेत पहिल्या सामन्यात अमेरिकेला पराभूत केले आहे, तर नामिबियाला नेदरलँड्सविरुद्ध पहिल्या सामन्यात पराभूत व्हावं लागलं होतं. दरम्यान, भारतीय संघ सध्या तुफान फॉर्ममध्ये आहे, त्यामुळे नामिबियासमोर बलाढ्य भारतीय संघाला रोखण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.