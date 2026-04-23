IPL 2026: राजस्थान रॉयल्सच्या परदेशी खेळाडूवर BCCI कडून मोठी कारवाई; LSG विरुद्ध सामन्यातील चूक पडली महागात

IPL 2026 Rajasthan Royals news: आयपीएल २०२६ मध्ये ३२ व्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने लखनौ सुपर जायंट्सला ४० धावांनी पराभूत केले. लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर हा कमी धावसंख्याचा सामना होता. या सामन्यात गोलंदाजांचे वर्चस्व दिसले, त्यातही राजस्थानच्या (Rajasthan Royals) गोलंदाजांनी अफलातून कामगिरी केली. पण असे असतानाच राजस्थानचा गोलंदाज नांद्रे बर्गर (Nandre Burger) याच्यावर बीसीसीआयकडून (BCCI) कारवाई झाली आहे. .IPL 2026 Point Table : लखनौ सुपर जायंट्सचा पराभवाचा चौकार; राजस्थान रॉयल्स विजयासह गुणतालिकेत थेट दुसऱ्या क्रमांकावर .या सामन्यानंतर आयपीएलकडून सांगण्याक आले की नांद्र बर्गर याला नियमांचे उल्लंघन केल्याने सामना शुल्काच्या १० टक्के दंड झाला असून त्याला १ डिमिरिट पाँइंटही देण्यात आला आहे. आयपीएलच्या प्रसिद्धी पत्रकात त्याने त्याच्यावर लेव्हर १ चा आरोप करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे..आयपीएलने लिहिले आहे की नांद्रे बर्गरवर आयपीएल आचार संहितेतील कलम २.५ चे उल्लंघन केले असल्याने त्याच्यावर लेव्हल १ चा गुन्हा दाखल झाला होता, तो त्याने मान्य केला आहे. कलम २.५ हे सामन्यादरम्यान दुसऱ्या खेळाडूचा अपमान करणारी किंवा दुसऱ्या खेळाडूकडून आक्रमक प्रतिक्रिया निर्माण करू शकणारी भाषा, कृती किंवा हावभाव वापरण्याशी संबंधित आहे. नांद्र बर्गरने त्याच्यावरील कारवाईही मान्यही केली आहे..दरम्यान, नांद्र बर्गरकडून नेमकी काय चूक झाली होती, याबाबत आयपीएलकडून माहिती देण्यात आली नाही. मात्र मिचेल मार्शला बाद केल्यानंतर त्याने काही तरी बोलले असावे, जे अंपायरच्या लक्षात आल्याने त्याच्यावर ही कारवाई झाली असावी असा अंदाज व्यक्त होत आहे.नांद्र बर्गरने या सामन्यात चांगली गोलंदाजी केली होती. त्याने मिचेल मार्शला ५५ धावांवर आणि रिषभ पंतला शून्यावर बाद केले होते. या सामन्यात लखनौसमोर १६० धावांचेच लक्ष्य होते. .IPL 2026: 'पॅट कमिंस SRH संघात आला तरी ईशान किशनच हवा कर्णधार, कारण...', काव्या मारनला मिळाला सल्ला.या लक्ष्याचा पाठलाग करताना लखनौला १८ षटकात सर्वबाद ११९ धावाच करता आल्या आहेत. त्यातही मार्शने अर्धशतक केले. पण बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. नांद्र बर्गरशिवाय राजस्थानसाठी जोफ्रा आर्चरने ३ विकेट्स घेतल्या, तर ब्रिजेश शर्मानेही २ विकेट्स घेतल्या. रवींद्र जडेजा आणि रवी बिश्नोई यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.तत्पुर्वी, राजस्थानकडून रवींद्र जडेजाने २९ चेंडूत सर्वाधिक ४३ धावांची नाबाद खेळी केली. याशिवाय यशस्वी जैस्वाल (२२), रियान पराग (२०), शिमरॉन हेटमायर (२२), जनोवन फरेरा (२०) यांनी छोटेखानी योगदान दिले. त्यामुळे राजस्थानने २० षटकात ६ बाद १५९ धावा केल्या.