IPL 2026 Marathi News: हर्षित राणाच्या जागी KKR च्या ताफ्यात भारताचा स्पीडस्टार... गुजरात टायटन्सनेही खेळाडू बदलला

IPL 2026 injury replacement rules and latest updates : कोलकाता नाइट रायडर्सच्या ताफ्यात अनुभवी स्पीडस्टार नवदीन सैनी याचा समावेश करण्यात आला आहे. हर्षित राणा ( Harshit Rana) अखेरीस दुखापतीमुळे संपूर्ण स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली आणि त्याच्याजागी सैनी KKR च्या ताफ्यात दाखल झाला आहे. तेच गुजरात जायन्सनेही पृथ्वीराज याराच्या जागी कुलवंत खेजरोलियाला आपल्या संघात घेतले आहे..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सराव सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध राणाला दुखापत झाली होती आणि तेव्हापासून तो क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर होता. BCCI च्या पुरस्कार सोहळ्यातही तो कुबड्यांचा आधार घेत आला होता. पण, तो आयपीएलच्या दुसऱ्या टप्प्यापर्यंत तंदुरुस्त होईल, असा अंदाज बांधला गेला. मात्र, KKR ने तो संपूर्ण पर्वातून माघार घेत असल्याचे जाहीर केले. तो सध्या बीसीसीआयच्या पुनर्वसन केंद्रात आहे..IPL 2026 : MI vs RCB ची तिकीटं मिनिटात विकली गेली... १ लाख रुपयांपर्यंत किंमत...फॅन्स म्हणतात, काहीतरी झोल आहे....नवदीन सैनीने आयपीएलमध्ये ३२ सामन्यांत २३ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि भारताकडूनही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर २३ विकेट्स आहेत. सैनीने त्याच्या वेगवान माऱ्याने अनेक फलंदाजांना चकित केले आहे, आता सैनी बऱ्याच दिवसांनी पुनरागमन करतोय आणि त्याची कामगिरी कशी होतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. KKR ने त्याच्यासाठी ७५ लाख रुपये मोजले आहेत. "नाइट रायडरमध्ये आल्याचा खूप आनंद होत आहे.मला काल रात्री कळले. काय प्रतिक्रिया द्यावी हेच मला कळत नव्हते," असे सैनी केकेआर नाइट क्लबला म्हणाला..सैनी म्हणाला की,"मला एक गोष्ट माहीत होती, की मी प्रयत्न करत होतो, कठोर परिश्रम घेत होतो. माझ्यासोबत ज्या गोष्टी घडत होत्या, त्यानुसार मी एक प्रकारे याचे नियोजन केले होते. देवावर श्रद्धा असणे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा मी बातमी ऐकली… मला खूप आनंद झाला." .मी याला माझ्यासाठी एक दुसरी संधी म्हणू शकतो. गेल्या दोन-तीन वर्षांत माझ्या क्रिकेट प्रवासात अनेक चढ-उतार आले, पण त्यात टिकून राहणे महत्त्वाचे आहे.सुरुवातीपासूनच मला फक्त कठोर परिश्रम करायला माहीत आहे आणि मी ते पुढेही करत राहीन.- नवदीप सैनी.दरम्यान, आयपीएलमध्ये सहा बळी घेणाऱ्या डावखुरा वेगवान गोलंदाज खेजरोलियाला GT संघाने ३० लाख रुपयांना विकत घेतले आहे. खेजरोलिया यापूर्वी जीटी, केकेआर आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर या संघांकडून खेळला आहे.