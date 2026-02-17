Cricket

T20 World Cup: रचिन रवींद्र - ग्लेन फिलिप्स बरसले अन् न्यूझीलंडलाही दिली सुपर ८ मध्ये थेट एन्ट्री! टॉप आठमधील ६ संघ निश्चित

New Zealand Storm into Super 8: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये न्यूझीलंडने मंगळवारी कॅनडाला पराभूत केले. यासह सुपर ८ मध्ये प्रवेश मिळवला. रचिन रवींद्र आणि ग्लेन फिलिप्स यांनी विजयात मोलाचा वाटा उचलला.
New Zealand to 8-Wicket Win Over Canada: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत न्यूझीलंड संघानेही मंगळवारी (१७ फेब्रुवारी) सुपर ८ मधील प्रवेश निश्चित केला आहे. त्यामुळे पहिल्या फेरीतील डी ग्रुपचेही चित्र स्पष्ट झाले आहे. न्यूझीलंडने मंगळवारी कॅनडाला ८ विकेट्सने चेन्नईत झालेल्या सामन्यात पराभूत केले. यासह ४ सामन्यांनंतर ६ गुण मिळवर सुपर ८ मधील प्रवेश मिळवला.

डी ग्रुपमधून दक्षिण आफ्रिकेने पहिले तिन्ही सामने जिंकून आधीच सुपर ८ मध्ये (Super 8) प्रवेश मिळवला होता. आता न्यूझीलंडलही त्यांना सामील झाली असल्याने या ग्रुपमधील इतर तीन संघ अफगाणिस्तान, युएई आणि कॅनडा यांचे आव्हान संपले आहे.

