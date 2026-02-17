T20 World Cup: रचिन रवींद्र - ग्लेन फिलिप्स बरसले अन् न्यूझीलंडलाही दिली सुपर ८ मध्ये थेट एन्ट्री! टॉप आठमधील ६ संघ निश्चित

New Zealand to 8-Wicket Win Over Canada: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत न्यूझीलंड संघानेही मंगळवारी (१७ फेब्रुवारी) सुपर ८ मधील प्रवेश निश्चित केला आहे. त्यामुळे पहिल्या फेरीतील डी ग्रुपचेही चित्र स्पष्ट झाले आहे. न्यूझीलंडने मंगळवारी कॅनडाला ८ विकेट्सने चेन्नईत झालेल्या सामन्यात पराभूत केले. यासह ४ सामन्यांनंतर ६ गुण मिळवर सुपर ८ मधील प्रवेश मिळवला. डी ग्रुपमधून दक्षिण आफ्रिकेने पहिले तिन्ही सामने जिंकून आधीच सुपर ८ मध्ये (Super 8) प्रवेश मिळवला होता. आता न्यूझीलंडलही त्यांना सामील झाली असल्याने या ग्रुपमधील इतर तीन संघ अफगाणिस्तान, युएई आणि कॅनडा यांचे आव्हान संपले आहे. .IRE vs ZIM सामन्यावर पावसाचं सावट; जर मॅच झालीच नाही तर ऑस्ट्रेलियाचं काय होणार? धक्कादायक निकाल.मंगळवारी झालेल्या सामन्यात कॅनडाने न्यूझीलंडसमोर (New Zealand vs Canada) १७४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग न्यूझीलंडने २ विकेट्स गमावत १५.१ षटकातच १७६ धावा करून पूर्ण केला. न्यूझीलंडच्या विजयात ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) आणि रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) यांनी मोलाचा वाटा उचलला..या सामन्यात न्यूझीलंडने सलामीवीर टीम सिफर्टची विकेट (६) स्वस्तात गमावली होती. पण फिन ऍलेनने सुरुवातीलाच आक्रमक खेळी केली. तो ८ चेंडूत २१ धावा करून बाद झाला. दोन्ही सलामीवीर बाद झाल्यानंतर मात्र न्यूझीलंडचा डाव रचिन आणि फिलिप्सने सांभाळला. या दोघांनीही वादळी खेळ करताना वैयक्तिक अर्धशतकं पूर्ण केली. तसेच ७२ चेंडूत नाबाद १४६ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे न्यूझीलंडने सहज विजय मिळवला. रचिनने ३९ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ५९ धावांची खेळी केली. ग्लेन फिलिप्सने ३६ चेंडूत ४ चौकार आणि ६ षटकारांसह नाबाद ७६ धावा केल्या.कॅनडाकडून गोलंदाजी करताना दिलॉन हेलिगर आणि साद बीन जाफर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, कॅनडाने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ४ बाद १७३ धावा केल्या. कॅनडाकडून १९ वर्षांच्या युवराज समराने ६५ चेंडूत ११ चौकार आणि ६ षटकारांसह ११० धावांची खेळी केली. दीलप्रीत बाजवाने ३९ चेंडूत ३६ धावांची खेळी केली. नवनीत दलीवाल (१०) आणि निकोलास किर्टन (२) हे स्वस्तात बाद झाले. हर्ष ठाकर (३*), दिलॉन हेलीगर (८*) हे नाबाद राहिले.न्यूझीलंडकडून मॅट हेन्री, जेकॉब डफी, काईल जेमिसन, जेम्स नीशम यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. .T20 World Cup: कॅनडाच्या युवराजचा विश्वविक्रम! ११ चौकार, ६ षटकार अन् न्यूझीलंडविरुद्ध शतक, सुरेश रैनाचाही रेकॉर्ड मोडला.सुपर ८ मधील ६ संघ निश्चित दरम्यान, डी ग्रुपमधून दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड, तर सी ग्रुपमधून वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड यांनी सुपर ८ मध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे या दोन्ही गटाचे चित्र पूर्ण झाले आहे. मात्र ए गटातून अद्याप फक्त भारताने सुपर ८ मधील जागा पक्की केली आहे, तर अमेरिका, पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स शर्यतीत कायम आहेत. बी गटातून श्रीलंकेने सुपर ८ मधील प्रवेश निश्चित केला आहे, तर झिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया आणि आयर्लंड शर्यतीत कायम आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.