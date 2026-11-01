IND vs NZ, 5th T20I: सिफर्टच्या ९३ धावा अन् फिलिप्सने मोडला विलियम्सनचा रेकॉर्ड; न्यूझीलंडने मॅच जिंकली, पण मालिका भारताच्या खिशात

New Zealand vs India 5th T20I: न्यूझीलंड क्रिकेट संघाने रविवारी (१ नोव्हेंबर) भारताविरुद्ध पाचवा आणि अखेरचा टी२० सामना ७ विकेट्सने जिंकत मालिकेचा शेवट गोड केला. मात्र, भारताने ही मालिका पहिल्या तीन विजयांमुळे ३-२ अशा फरकाने जिंकली. रविवारी न्यूझीलंडच्या विजयात टीम सिफर्ट (Tim Seifert) आणि ऍडम मिलने (Adam Milne) यांनी मोलाचा वाटा उचलला. यादरम्यान, ग्लेन फिलिप्सनेही (Glenn Phillips) चांगली खेळी करत केन विलियम्सनचा विक्रम मोडला. या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडसमोर १९२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग न्यूझीलंडने १८ षटकात ३ विकेट्स गमावत १९५ धावा करत सहज पूर्ण केला. टीम सिफर्ट आणि ग्लेन फिलिप्स यांनी अर्धशतके केली..IND vs NZ, 5th T20I: आऊट की सिक्स? इशान किशनचा शॉट अन् ऍलेनची भन्नाट फिल्डिंग, पण थर्ड अंपायरच्या निर्णयावर वाद.न्यूझीलंडकडून टीम सिफर्ट आणि फिन ऍलेन यांनी डावाची सुरुवात केली. पण ऍलेनला दुसऱ्याच षटकात अर्शदीप सिंगने २ धावांवर ईशान किशनच्या हातून झेलबाद केले. परंतु, सिफर्ट आक्रमक खेळत होता. त्याचा १३ धावांवर नमन धीरकडून झेलही सुटला होता. या जीवदानाचा फायदा त्याने घेतला. सिफर्टला डॅरिल मिचेलची साथ मिळाली. या दोघांनी मिळून दुसऱ्या विकेटसाठी तब्बल ७३ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे न्यूझीलंडने विजयाचा पाया रचला होता. या दोघांची भागीदारी महागात पडत होती. अखेर भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने वरुण चक्रवर्तीकडे चेंडू सोपवला. त्यानेही विश्वास राखत डॅरिल मिचेलचा अडथळा दूर केला. मिचेलचा झेल अभिषेक शर्माने घेतला. मिचेल १६ चेंडूत ४ षटकारांसह २९ धावांवर बाद झाला..मात्र मिचेल बाद झाल्यानंतरही ग्लेन फिलिप्सने सिफर्टला भक्कम साथ दिली. या दरम्यान, सिफर्टने अर्धशतक पूर्ण केले. त्यानंतरही तो आक्रमक खेळत होता. त्याने शतकाकडे वाटचालही केली होती. त्यामुळे न्यूझीलंडसाठी विजय सोपा झाला होता. पण तो शतकापासून केवळ ७ धावा दूर असताना नितीश रेड्डीने त्याला १६ व्या षटकात त्रिफळाची केले. सिफर्टने ५० चेंडूत ११ चौकार आणि ५ षटकारांसह ९३ धावांची खेळी केली. त्याने फिलिप्ससोबत ८६ धावांची भागीदारीही केली..सिफर्ट बाद झाल्यानंतरही ग्लेन फिलिप्सने फॉर्म कायम ठेवत अर्धशतक पूर्ण केले. तो या मालिकेत सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाजही ठरला. त्याने १८ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर भुवनेश्वर कुमारविरुद्ध चौकार ठोकत न्यूझीलंडच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. फिलिप्सने ३८ चेंडूत ८ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ६५ धावांची खेळी केली. बेव्हॉन जेकॉब्स १ धावेवर नाबाद राहिला.भारताकडून अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..SA vs AUS, 3rd Test: रबाडाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् द. आफ्रिकेचा ऑस्ट्रेलियाला दणका; मालिका जिंकून WTC Points Table मध्येही केला उलटफेर.तत्पुर्वी, न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकत भारताचा प्रथम फलंदाजीला बोलावले. भारताने संजू सॅमसन (४) आणि अभिषेक शर्मा (१) यांच्या विकेट्स लवकर गमावल्यानंतर ईशान किशन आणि श्रेयस अय्यरने ९३ धावांची भागीदारी केली. ईशाने ३२ चेंडूत ६१ धावा केल्या, तर श्रेयस अय्यरने २३ चेंडूत ५० धावांची खेळी केली. त्यानंतर नमन धीरने २३ चेंडूत ३३ धावांचे आणि नितीश कुमार रेड्डीने १७ चेंडूत २२ धावांचे योगदान दिले. त्यामुळे भारताने २० षटकात ८ बाद १९१ धावा केल्या.न्यूझीलंडकडून ऍडम मिलनेने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच ब्लेअर टिकनर आणि नॅथम स्मिथ यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..फिलिप्सचा विक्रमया सामन्यात फिलिप्सने अर्धशतक केल्याने तो आता न्यूझीलंडसाठी सर्वाधिक टी२० धावा करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज ठरला आहे. त्याने १०२ सामन्यांतील ९० डावात २६२७ धावा करत विलियम्सनला मागे टाकले. विलियम्सन आता तिसऱ्या क्रमांकावर घसरला असून त्याच्या ९३ आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील ९० डावात २५७५ धावा आहेत. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर मार्टिन गप्टील असून त्याने १२२ सामन्यांत ३५३१ धावा केल्या आहेत.याशिवाय फिलिप्सने भारताविरूद्धच्या मालिकेत ३४१ धावा केल्या. त्याच्याशिवाय कोणालाही २०० धावाही या मालिकेत करता आल्या नाहीत. फिलिप्सने एका द्विपक्षीय टी२० मालिकेत सर्वाधिक धावा करण्याचा विश्वविक्रमही केला आहे. त्याने इंग्लंडच्या फिल सॉल्टला मागे टाकले. सॉल्टने २०२३-२४ हंगामात वेस्ट इंडिजमध्ये झालेल्या टी२० मालिकेत ३३१ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.