IND vs NZ, 4th T20I: शिवम दुबेचे ७ षटकारांसह वादळी अर्धशतक, पण एकाकी झुंज ठरली अपयशी; न्यूझीलंडचा भारताविरुद्ध दणदणीत विजय

India Lost 4th T20I against New Zealand: न्यूझीलंड संघाने भारताविरुद्ध टी२० मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यात पराभूत झाल्यानंतर चौथ्या सामन्यातून दमदार पुनरागमन केले आहे. न्यूझीलंडने चौथा टी२० सामना ५० धावांनी जिंकला. पहिल्या तीन पराभवांमुळे न्यूझीलंडने मालिका आधीच गमावली आहे. मात्र चौथा सामना जिंकून न्यूझीलंडने (New Zealand) प्रतिष्ठा राखली असून भारताला (Team India) निर्भेळ यश मिळवण्यापासूनही रोखले आहे. विशाखापट्टणमला झालेल्या चौथ्या टी२० सामन्यात शिवम दुबेने (Shivam Dube) आक्रमक खेळ करत भारताच्या आशा उंचावल्या होत्या. मात्र त्याची झुंज अपयशी ठरली. न्यूझीलंडने भारतासमोर २१६ धावांचे विक्रमी लक्ष्य ठेवले होते. मात्र या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला १८.४ षटकात सर्वबाद १६५ धावा करता आल्या. न्यूझीलंडसाठी कर्णधार मिचेश सँटेनरने प्रभावी गोलंदाजी करत विजयात मोलाचा वाटा उचलला. .IND vs NZ, 4th T20I: न्यूझीलंडची दणक्यात सुरुवात, नंतर भारतीय गोलंदाजांनीही दाखवला क्लास; पण तरी विजयासाठी विक्रमी धावांचं लक्ष्य.या सामन्यात भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी डावाची सुरुवात केली होती. मात्र पहिल्याच चेंडूवर मॅट हेन्रीने अभिषेक शर्माला माघारी धाडत भारताला मोठा धक्का दिला होता. त्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवही दुसऱ्याच षटकात ८ धावांवर बाद झाला. जेकॉब डफीने त्याच्याच गोलंदाजीवर त्याला झेल घेतला. पण नंतर संजू सॅमसन आणि रिंकू सिंग यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ७ व्या षटकात सॅमसनचा अडथळाही मिचेल सँटेनरने दूर केला. त्याने सॅमसनला २४ धावांवर त्रिफळाचीत केले. हार्दिक पांड्यालाही सँटेनरने ९ व्या षटकात २ धावांवर बाद केले. .नंतर रिंकू सिंगला शिवम दुबे साथ देत होता. रिंकू सिंग सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळत होता. परंतु, रिंकूलाही ३० चेंडूत ३९ धावांवर असताना झकरी फोक्सने ११ व्या षटकात पायचीत केले. मात्र त्याच्या विकेटनंतर शिवम दुबेने जबाबदारी खांद्यावर घेतली. त्याला दुसऱ्या बाजूने हर्षित राणा संयमी साथ देत होता. दुबेने चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडत केवळ १५ चेंडूतच अर्धशतकही पूर्ण केले. त्याच्या आक्रमणामुळे भारताच्या आशा उंचावल्या होत्या. मात्र तो १५ व्या षटकात धावबाद झाला. त्याने २३ चेंडूत ३ चौकार आणि ७ षटकारांसह ६५ धावा केल्या..यानंतर मात्र हर्षित राणा (९) अर्शदीप सिंग (०), जसप्रीत बुमराह (४) आणि कुलदीप यादव (१) स्वस्तात बाद झाले. त्यामुळे न्यूझीलंडने विजय निश्चित केला. रवी बिश्नोई १० धावांवर नाबाद राहिला.न्यूझीलंडकडून कर्णधार मिचेल सँटेनरने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. इश सोधी आणि जेकॉब डफी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. मॅट हेन्री आणि झकरी फोक्स यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND vs NZ: हार्दिक पांड्याचा रॉकेट थ्रोसमोर न्यूझीलंडच्या कर्णधाराची डाईव्हही ठरली फिकी; पाहा रनआऊटचा Video.तत्पुर्वी, न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ७ बाद २१५ धावा केल्या होत्या. न्यूझीलंडकडून टीम सिफर्टने ३६ चेंडूत ७ चौकार आणि ३ षटकारांसह ६२ धावा केल्या. डेवॉन कॉनवेने २३ चेंडूत ४४ धावांची खेळी केली. डॅरिल मिशेलने १८ चेंडूत नाबाद ३९ धावांची खेळी केली. ग्लेन फिलिप्सने १६ चेंडूत २४ धावा केल्या.भारताकडून अर्शदीप सिंग आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या . जसप्रीत बुमराह आणि रवी बिश्नोई यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.