IND vs NZ, 4th T20I: शिवम दुबेचे ७ षटकारांसह वादळी अर्धशतक, पण एकाकी झुंज ठरली अपयशी; न्यूझीलंडचा भारताविरुद्ध दणदणीत विजय

New Zealand Beat India in 4th T20I: न्यूझीलंडने चौथ्या टी२० सामन्यात भारतावर विजय मिळवला. शिवम दुबेने ७ षटकारांसह अर्धशतक ठोकले, पण त्याची झुंज अपयशी ठरली. न्यूझीलंडसाठी कर्णधार मिचेश सँटेनरने प्रभावी गोलंदाजी केली.
India Lost 4th T20I against New Zealand: न्यूझीलंड संघाने भारताविरुद्ध टी२० मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यात पराभूत झाल्यानंतर चौथ्या सामन्यातून दमदार पुनरागमन केले आहे. न्यूझीलंडने चौथा टी२० सामना ५० धावांनी जिंकला. पहिल्या तीन पराभवांमुळे न्यूझीलंडने मालिका आधीच गमावली आहे.

मात्र चौथा सामना जिंकून न्यूझीलंडने (New Zealand) प्रतिष्ठा राखली असून भारताला (Team India) निर्भेळ यश मिळवण्यापासूनही रोखले आहे. विशाखापट्टणमला झालेल्या चौथ्या टी२० सामन्यात शिवम दुबेने (Shivam Dube) आक्रमक खेळ करत भारताच्या आशा उंचावल्या होत्या. मात्र त्याची झुंज अपयशी ठरली.

न्यूझीलंडने भारतासमोर २१६ धावांचे विक्रमी लक्ष्य ठेवले होते. मात्र या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला १८.४ षटकात सर्वबाद १६५ धावा करता आल्या. न्यूझीलंडसाठी कर्णधार मिचेश सँटेनरने प्रभावी गोलंदाजी करत विजयात मोलाचा वाटा उचलला.

