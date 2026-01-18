IND vs NZ, 3rd ODI: न्यूझीलंडने पहिल्यांदा भेदला भारताचा अभेद्य किल्ला! इंदोरमध्ये उधळला विजयाचा गुलाल, विराट कोहलीचं शतक व्यर्थ

India lost ODI Series against New Zealand: न्यूझीलंडच्या वनडे संघाने रविवारी (१८ जानेवारी) इतिहास घडवला आहे. इंदोरच्या होळकर क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या वनडे मालिकेतील तिसरा आणि निर्णयाक सामन्यात न्यूझीलंडने भारताला ४१ धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे न्यूझीलंडने ही तीन सामन्यांची मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली. न्यूझीलंडने त्यांच्या क्रिकेट इतिहासात पहिल्यांदाच भारतात वनडे मालिका (ODI Series Victory) जिंकली आहे. १९८९ पासून न्यूझीलंड भारतात वनडे मालिका खेळत होते, मात्र त्यांना यापूर्वी कधीही मालिका जिंकता आली नव्हती. तसेच भारताने २०१९ नंतर पहिल्यांदाच वनडे मालिका मायदेशात गमावली आहे. न्यूझीलंडने (New Zealand Cricket Team) भारतासमोर विजयासाठी ३३८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा संघ ४६ षटकात सर्वाबाद २९६ धावाच करता आल्या. विराट कोहलीचे शतक (Virat Kohli) आणि हर्षित राणा व नितीश कुमार रेड्डी यांची अर्धशतकं व्यर्थ ठरली..IND vs NZ 3rd ODI: 'चेस मास्टर' विराट कोहली लढला अन् विश्वविक्रमी सेंच्युरीही ठोकली; मालिका विजयासाठी भारताच्या आशा जिवंत.भारताकडून डावाची सुरुवात आजी-माजी कर्णधार शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा यांनी केली. मात्र चौथ्याच षटकात झाकरी फोक्सने रोहितला ११ धावांवर बाद केले. त्याचा झेल क्रिस्टन क्लार्कने घेतला. पाठोपाठ ७ व्या षटकात शुभमन गिलला काईल जेमिसनने २३ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर १२ व्या षटकात उपकर्णधार श्रेयस अय्यर ३ धावांवर आणि १३ व्या षटकात केएल राहुल १ धावेवर बाद झाला. श्रेयसला क्रिस्टन क्लार्कने आणि केएल राहुलला जेडन लिनॉक्सने बाद केले. त्यामुळे भारतीय संघ संकटात सापडला होता. पण विराटला नितीश कुमार रेड्डीची साथ मिळाली. या दोघांनी आधी भारताचा डाव सावरला. त्यांनी एकमेकांना चांगली साथ दिली. दोघांनी अर्धशतकेही केली. मात्र अर्धशतकानंतर नितीश रेड्डी २८ व्या षटकात क्रिस्टन क्लार्कविरुद्ध खेळताना विल यंगकडे झेल देत ५७ चेंडूत ५३ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे त्याची विराटसोबतची ८८ धावांची भागीदारी तुटली. रवींद्र जडेजाही फार काही करू शकला नाही. तो १६ चेंडूत १२ धावांवर लिनॉक्सविरुद्ध बाद झाला. त्याचाही झेल विल यंगने घेतला..पण नंतर हर्षित राणाने मात्र विराटची भक्कम साथ देताना आक्रमक खेळ केला. त्यामुळे भारताच्या आशा जिवंत झाल्या होत्या. यादरम्यान विराटने ९१ चेंडूत त्याचे न्यूझीलंडविरुद्धचे विश्वविक्रमी सातवे शतक ठोकले. हर्षित राणानेही अर्धशतक केले. त्यामुळे न्यूझीलंडवरील दबाव वाढला होता. पण ४४ वे षटक न्यूझीलंडसाठी महत्त्वाचे ठरले. या षटकात झाकरी फोक्सने आधी हर्षित राणाला बाद केले आणि त्याच्यापाठोपाठ लगेचच मोहम्मद सिराजलाही माघारी धाडले. हर्षित ४३ चेंडूत ४ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५२ धावा केल्या. .नंतर कुलदीप यादवने विराटची साथ देण्याचा प्रयत्न केला. पण ४६ व्या षटकात विराटला क्रिस्टन क्लार्कने डॅरिल मिशेलच्या हातून झेलबाद केले. विराटने १०८ चेंडूत १० चौकार आणि ३ षटकारांसह १२४ धावा केल्या. ४६ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर कुलदीप यादव ५ धावांवर धावबाद झाला. त्यामुळे भारताचा डाव संपला. अर्शदीप ४ धावांवर नाबाद राहिला.न्यूझीलंडकडून झाकरी फोक्स आणि क्रिस्टन क्लार्क यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. जेडन लिनॉक्सने २ विकेट्स घेतल्या. काईल जेमिसनने १ विकेट घेतली..IND vs NZ, 3rd ODI: डॅरिल मिशेल-ग्लेन फिलिप्सचा शतकी दणका! भारतासमोर 'करो वा मरो' सामन्यात न्यूझीलंडने ठेवलं मोठं लक्ष्य .तत्पुर्वी, भारताने नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजीसाठी पाचारण केले होते. न्यूझीलंडने ५० षटकात ८ बाद ३३७ धावा केल्या. न्यूझीलंडकडून डॅरिल मिशेलने १३१ चेंडूत १३७ धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने १५ चौकार आणि ३ षटकार मारले. ग्लेन फिलिप्सने ८८ चेंडूत ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह १०६ धावांची खेळी केली. या दोघांनी २१९ धावांची भागीदारीही केली. कर्णधार मायकल ब्रेसवेलने १८ चेंडूत नाबाद २८ धावांची खेळी केली. विल यंगनेही ३० धावांचे योगदान दिले.भारताकडून अर्शदीप सिंग आणि हर्षित राणा यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सिराज आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.