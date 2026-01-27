IND vs NZ : न्यूझीलंडने 'वर्ल्ड रेकॉर्ड' होल्डर फलंदाज बोलावला, अभिषेक शर्माला देणार टक्कर; शेवटच्या २ सामन्यांसाठी संघ बदलला

New Zealand squad changes for India tour T20I : न्यूझीलंडने त्यांच्या ट्वेंटी-२० संघात बदल केले आहेत. भारताविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या मालिकेत न्यूझीलंड ०-३ असा पिछाडीवर आहे आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी हा पराभव न्यूझीलंडची चिंता वाढवणारा आहे. भारतीय फलंदाज अभिषेक शर्मा, इशान किशन व सूर्यकुमार यादव यांच्या फटकेबाजीसमोर पाहुण्यांचे गोलंदाज अपयशी ठरलेले दिसत आहेत. त्यामुळेच त्यांनी उर्वरित दोन सामन्यांसाठी संघात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अभिषेकला तोडीसतोड उत्तर देण्यासाठी किवींनी बिग बॅश लीग गाजवणाऱ्या फलंदाजाला संघात बोलावले आहे..तीन ट्वेंटी-२० सामने गमावणाऱ्या न्यूझीलंडने त्यांच्या संघातील जलदगती गोलंदाज ख्रिस्टीयन क्लार्क व आघाडीचा फलंदाज टीम रॉबिन्सन यांना संघातून रिलीज केले आहे. २४ वर्षीय क्लार्कने नागपूर सामन्यातून ट्वेंटी-२०त पदार्पण केले आणि ४० धावा देत १ विकेट घेतली. तेच रॉबिन्सनने त्याच सामन्यात १५ चेंडूंत २१ धावांचे योगदान दिले. त्यांच्या जागी दुसऱ्या सामन्यात संघात मॅट हेन्री व टीम सेइफर्ट यांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समावेश केला गेला. क्लार्क व रॉबिन्सन यांना तिसऱ्या सामन्यातही संधी मिळाली नाही..पाकिस्तानी डोक्यावर पडलेत! T20 World Cup मध्ये India vs Pakistan लढतीवर बहिष्कार टाकण्याची तयारी; म्हणातात, बांगलादेशसाठी.....न्यूझीलंडने केलेल्या पोस्टनुसार जिनी निशॅम, लॉकी फर्ग्युसन व टीम सेइफर्ट यांचा संघात समावेश केल्यानंतर क्लार्क व रॉबिन्सन यांना रिलीज केले गेले आहे. त्यात त्यांनी फिन अॅलन ( Finn Allen) याचाही संघात समावेश होत असल्याचे म्हटले आहे. तो पाचव्या सामन्यापूर्वी संघात दाखल होईल. "क्रिस्टियन क्लार्क आणि रॉबिन्सन यांना भारतातील ट्वेंटी-२० संघातून मुक्त करण्यात आले आहे. जिमी नीशम, लॉकी फर्ग्युसन आणि टीम सेइफर्ट आता संघात दाखल झाले आहेत. फिन अॅलन हा गुरुवारी संघात सामील होणारा आहे," असे न्यूझीलंडने सोमवारी ट्विट केले..ट्वेंटी-२० सामन्यात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विश्वविक्रम नावावर असलेल्या अॅलनने बिग बॅश लीग (BBL) मुळे भारताविरुद्ध पहिल्या सामन्यांत सहभाग घेतला नाही. २६ वर्षीय फलंदाज पर्थ स्कॉर्चर्स संघाचा भाग होता आणि ११ सामन्यांमध्ये त्याने एकूण ४६६ धावा करून स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करण्याचा मान पटकावला. त्याने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त ५२ सामन्यांत २ शतकं व ५ अर्धशतकांसह १२८५ धावा केल्या आहेत..पाकड्यांची मस्ती काही जात नाही! T20 World Cup स्पर्धेसाठी संघ जाहीर केला; तरी म्हणतात, आम्ही खेळूच असं नाही....न्यूझीलंडचा सुधारित संघ: मिचेल सँटनर (कर्णधार), डेव्हॉन कॉनवे, टीम सेइफर्ट (यष्टीरक्षक), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डॅरेल मिचेल, मार्क चॅपमन, झकरी फॉल्क्स, मॅट हेन्री, ईश सोढी, जेकब डफी, जिमी नीशम, कायले जेमीसन, मायकेल ब्रेसवेल, बेव्हॉन जेकब्स, फिन अॅलन ( पाचव्या ट्वेंटी-२० साठी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.