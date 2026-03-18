ग्लेन फिलिप्स फक्त मैदानातच उडत नाही, तर आकाशात विमानही उडवतो; स्वत:च शेअर केला Video

न्यूझीलंडचा ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) म्हटलं की सर्वांना त्याची अफलातून झेल आठवतात. अनेकदा त्याच्याकडे पाहिलं की तो काय करू शकत नाही, असा प्रश्नही अनेकांना पडतो, कारण तो एक उत्तम स्फोटक फलंदाज आहे, तो गोलंदाजीही करतो. तो यष्टिरक्षकही आहे. इतकेच नाही, तर तो एक उत्तम क्षेत्ररक्षक आहे. मैदानात जेव्हा तो क्षेत्ररक्षण करतो, तेव्हा सहसा त्याच्या हातून चेंडू सुटत नाही. त्याने अनेकदा हवेत सूर मारत अविश्वसनीय झेलही घेतो. त्याने काही आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडचे नेतृत्वही केले आहे. त्यामुळे त्याला एक खरा अष्टपैलू अशीही ओळख मिळाली आहे, पण हे इतक्यावरच थांबत नाही, तर तो चक्क विमानही उडवू शकतो. त्याने स्वत: व्हिडिओ (Video) शेअर करत हे सिद्ध केलं आहे. .T20 World Cup: 'झिम्बाब्वेकडून ICC स्पर्धेत हरणं म्हणजे...', ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाहेर गेल्यावर रिकी पाँटिंग काय म्हणाला?.फिलिप्सने मंगळवारी (१७ मार्च) ऑकलंडमधील आर्डमोर एअरड्रोमवर एक छोटं विमानाचे यशस्वीरित्या उड्डाण केलं आहे. त्याने त्याचा कॉकपिटवरून विमान उडवतानाचा व्हिडिओ शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहिले की 'ऑकलंड शहराच्या आसपासची एक छोटीशी निसर्गरम्य संध्याकाळ.'.खरंतर फिलिप्स सध्या व्यावसायिक वैमानिकाचा परवाना मिळवण्याच्या प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी तो आभ्यासही करत आहे. त्याने पायलटसाठीचे (pilot) शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्याने २०२५ मध्ये दुखापतीचा सामना करत असताना आपले प्रशिक्षण पूर्ण केले होते. त्याने अनेक परिक्षाही उत्तीर्ण केल्या आहेत. त्याला सुरुवातीपासूनच विमान उडवण्याची आवड होती. त्याने यापूर्वी याबाबत अनेकदा खुलासा केला आहे. आता त्याने स्वत: व्हिडिओ शेअर करत त्याचे कौशल्य दाखवले आहे..फिलिप्सने यापूर्वीच असंही सांगितल होतं की क्रिकेटनंतर तो पायलट म्हणूनही कारकिर्द करू इच्छित आहे. तो म्हणाला होता, 'हो हे माझ्यासाठी मोठं पॅशन आहे. जर मी क्रिकेट खेळत नसतो आणि लहानपणी माझ्याकडे जगातला सगळा पैसा असता, तर मी खरंच पायलट झालो असतो. मला आकाशात रहायला आवडते. खरं सांगायचं तर मला डोंगरात जाऊन रहायला आवडेल आणि त्यावेळी काम करण्याची कोणतीही गरज नसावी, केवळ आपल्या छंदांचा आनंद घ्यावा. पण तरी मला काम करण्याची गरज पडली, तर पायलट हा माझा पहिला पर्याय असेल.'.Ricky Ponting: 'भारतीय संघाला सलाम; त्यांच्याबाबत एक गोष्ट दुर्लक्षित राहते...', पाँटिंग नेमकं काय म्हणाला?.फिलिप्सने आत्तापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १७ कसोटी, ४७ वनडे आणि ९७ टी२० सामने खेळले आहेत. तो आता आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्सकडून खेळताना दिसेल.