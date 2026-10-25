Cricket

New Zealand T20I Squad Update: सलग दोन पराभव अन् न्यूझीलंड संघात उलथापालथ; भारताला हरवण्यासाठी धडाधड निर्णय

New Zealand team changes after back-to-back defeats : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात सुरू असलेल्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत यजमान न्यूझीलंडच्या संघाला सलग दोन पराभवांचा सामना करावा लागला आहे.
New Zealand T20I squad changes

New Zealand T20I squad changes

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

New Zealand T20I squad changes against India : भारताविरुद्धच्या सलग दोन पराभवानंतर न्यूझीलंड संघाने उर्वरित तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांसाठी संघात बरेच बदल केले आहेत.

वर्कलोड व्यवस्थापन करण्यासाठी पहिल्या दोन्ही सामन्यांमध्ये खेळलेला वेगवान गोलंदाज लॉकी फर्ग्युसन रविवारी ऑकलंडसाठी रवाना होईल, तो तिसऱ्या सामन्यासाठी उपलब्ध नसेल. पण, तो अनुक्रमे ऑकलंडमधील ईडन पार्क (३० ऑक्टोबर) आणि हॅमिल्टनमधील सेडन पार्क (१ नोव्हेंबर) येथे होणाऱ्या अंतिम दोन सामन्यांसाठी संघात पुन्हा सामील होईल.

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