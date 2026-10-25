New Zealand T20I Squad Update: सलग दोन पराभव अन् न्यूझीलंड संघात उलथापालथ; भारताला हरवण्यासाठी धडाधड निर्णय

New Zealand T20I squad changes against India : भारताविरुद्धच्या सलग दोन पराभवानंतर न्यूझीलंड संघाने उर्वरित तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांसाठी संघात बरेच बदल केले आहेत. वर्कलोड व्यवस्थापन करण्यासाठी पहिल्या दोन्ही सामन्यांमध्ये खेळलेला वेगवान गोलंदाज लॉकी फर्ग्युसन रविवारी ऑकलंडसाठी रवाना होईल, तो तिसऱ्या सामन्यासाठी उपलब्ध नसेल. पण, तो अनुक्रमे ऑकलंडमधील ईडन पार्क (३० ऑक्टोबर) आणि हॅमिल्टनमधील सेडन पार्क (१ नोव्हेंबर) येथे होणाऱ्या अंतिम दोन सामन्यांसाठी संघात पुन्हा सामील होईल..वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्री क्राइस्टचर्चमध्येच थांबेल आणि २ नोव्हेंबरला ऑकलंडमध्ये वन डे संघात सामील होईल. तो उर्वरित ट्वेंटी-२० मालिकेत सहभागी होणार नाही. पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये बाकावर बसलेला काईल जेमिसन तिसऱ्या सामन्यानंतर वेलिंग्टनमध्येच थांबेल. ४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या वन डे मालिकेसाठी न्यूझीलंड संघात परतण्यापूर्वी, तो ३१ ऑक्टोबर रोजी सेलो बेसिन रिझर्व्ह येथे होणाऱ्या फोर्ड ट्रॉफीच्या कँटरबरीच्या दुसऱ्या फेरीसाठी निवडीकरिता उपलब्ध असेल.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd T20: ६ चेंडूंत ११ धावा, शेवटच्या चेंडूपर्यंत थरार! तिलक-नितीशने पलटवला सामना, भारताचा न्यूझीलंडवर दणदणीत विजय!.फर्ग्युसन, हेन्री आणि जेमिसन यांच्या मर्यादित उपस्थितीत, वेगवान गोलंदाज ब्लेअर टिकनर उर्वरित तीन सामन्यांसाठी वेलिंग्टनमध्ये संघात सामील होईल आणि जोश क्लार्कसन शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी ऑकलंडमध्ये संघात सामील होणार आहे. गोलंदाज मॅट फिशर तिसऱ्या सामन्यासाठी राखीव खेळाडू म्हणून न्यूझीलंड संघासोबत वेलिंग्टनला जाईल आणि बुधवारी लिंकन युनिव्हर्सिटी येथे न्यूझीलंड 'अ' संघात परत येईल..New Zealand’s updated T20I squad:: मिचेल सँटनर (कर्णधार), टिम सेइफर्ट, फिन अॅलन, डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेव्हॉन जेकब्स, मायकल ब्रेसवेल, नॅथन स्मिथ, ऍडम मिल्ने, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन (चौथ्या आणि पाचव्या सामन्यासाठी), काईल जेमिसन (फक्त तिसऱ्या सामन्यासाठी), मॅट फिशर (तिसऱ्या सामन्यासाठी पर्यायी खेळाडू), ब्लेअर टिकनर (शेवटच्या ३ सामन्यांसाठी), जोश क्लार्कसन (चौथ्या आणि पाचव्या सामन्यासाठी). .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.