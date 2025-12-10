Cricket

भारताविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतील ४ सामन्यांना स्टार फलंदाज मुकणार; प्रतिस्पर्धी संघाची झाली गोची... फ्रँचायझी लीगला महत्त्व

India vs New Zealand five-match T20I series: भारत न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची ट्वेंटी-२० मालिका जानेवारी २०२६ ला खेळवण्यात येणार आहे. मात्र न्यूझीलंडला मालिकेच्या सुरुवातीपासूनच मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
New Zealand opener Finn Allen may miss the start of the India T20I series due to Big Bash League commitments

Swadesh Ghanekar


भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पाच सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात यजमानांनी विजय मिळवला. आता उर्वरित चार सामन्यात पुनरागमन करण्याचे आफ्रिकेचे लक्ष्य आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी तयारीसाठी भारताच्या वाट्याला फार कमी ट्वेंटी-२० सामने येत आहेत. आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेनंतर सूर्यकुमार यादवच्या संघाला पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला ५ सामन्यांची मालिका खेळायची आहे. न्यूझीलंडविरुद्धची ही मालिका घरच्या मैदानावरच होणार आहे, परंतु त्याआधी किवींना मोठा धक्का देणारी बातमी आली आहे.

