भारताविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतील ४ सामन्यांना स्टार फलंदाज मुकणार; प्रतिस्पर्धी संघाची झाली गोची... फ्रँचायझी लीगला महत्त्व

भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पाच सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात यजमानांनी विजय मिळवला. आता उर्वरित चार सामन्यात पुनरागमन करण्याचे आफ्रिकेचे लक्ष्य आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी तयारीसाठी भारताच्या वाट्याला फार कमी ट्वेंटी-२० सामने येत आहेत. आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेनंतर सूर्यकुमार यादवच्या संघाला पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला ५ सामन्यांची मालिका खेळायची आहे. न्यूझीलंडविरुद्धची ही मालिका घरच्या मैदानावरच होणार आहे, परंतु त्याआधी किवींना मोठा धक्का देणारी बातमी आली आहे..न्यूझीलंडचा सलामीवीर फिन अॅलन ( Finn Allen) भारताविरुद्धच्या पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यासाठी मुकण्याची चिन्हे आहेत. २१ जानेवारी २०२६ पासून नागपूर येथून ही मालिका सुरू होणार आहे. २०२६ चा वर्ल्ड कप भारत आणि श्रीलंका येथे होणार आहे आणि त्याच्या तयारीसाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे. भारत दौऱ्यावर येणारा न्यूझीलंडचा संघ ११ ते १७ जानेवारीला तीन वन डे सामन्यांची मालिका खेळणार आहे..IND vs SA 1st T20I: जसप्रीत बुमराहच्या १००व्या विकेटवरून सुरू झालाय वाद... तिसऱ्या अम्पायरच्या चुकीमुळे घडलं सर्व? Video.बिग बॅश लीगच्या कमिटमेंटमुळे फिन अॅलन पाच सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या चार सामन्यांनाही मुकू शकतो. फिन BBL मध्ये पर्थ स्कॉचर्स संघाकडून खेळतोय आणि हा संघ फायनलला पाहोचल्यास फिनला पहिल्या चार सामन्यांना मुकावे लागू शकते. २५ जानेवारीला बीबीएल फायनल होणार आहे. त्यामुळे २८ जानेवारीला होणाऱ्या चौथ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात त्याची खेळण्याची शक्यता कमीच आहे..स्कॉर्चर्स १७ जानेवारी रोजी पर्थमध्ये मेलबर्न स्टार्सविरुद्ध त्यांचा नियमित हंगाम संपवतील. अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरले नाहीत, तर फिन भारताविरुद्धच्या संपूर्ण ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी उपलब्ध असू शकतो. "निवड प्रलंबित असल्याने, बिग बॅश संपल्यानंतर मी थेट भारतात जाईन," असे फिनने ESPNcricinfo ला सांगितले..NZ vs WI 2nd Test: दोन वर्षांनी पुनरागमन, ४ विकेट्सही घेतल्या... पण स्ट्रेचरवर बसून सोडावे लागले मैदान; वेलिंग्टनमध्ये असं काय घडलं?.New Zealand tour of India 2025/26वन डे मालिका११ जानेवारी - वडोदरा१४ जानेवारी - राजकोट१८ जानेवारी - इंदूरट्वेंटी-२० मालिका२१ जानेवारी - नागपूर२३ जानेवारी - रायपूर२५ जानेवारी - गुवाहाटी२८ जानेवारी - विशाखापट्टणम३१ जानेवारी - थिरुअनंतपूरम.