T20 World Cup: पाकिस्तान-न्यूझीलंडचे गणित पाऊस बिघडवणार? राखीव दिवस असणार की नाही, जाणून घ्या

Pakistan vs New Zealand Rain Update: टी२० वर्ल्ड कपच्या सुपर-८ फेरीतील न्यूझीलंड-पाकिस्तान सामना कोलंबोमध्ये होणार आहे, परंतु पावसाचे सावट आहे.
Published on

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील पहिली फेरी नुकतीच संपली असून शनिवारपासून (२१ फेब्रुवारी) सुपर-८ फेरीला सुरुवात होणार आहे. सुपर-८ मधील पहिला सामना न्यूझीलंड विरुद्ध पाकिस्तान संघात खेळला जाणार आहे.

हा सामना कोलंबोमधील (Colombo) आर प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. आता सुपर-८ मध्ये अव्वल आठ संघ असल्याने स्पर्धेची रंगत वाढली आहे. आता स्पर्धेतील आव्हान टिकवून ठेवण्यासाठी प्रत्येक सामना महत्त्वाचा असणार आहे.

