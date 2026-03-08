IND vs NZ Final : न्यूझीलंडने टॉस जिंकून टीम इंडियाला संकटात टाकले; सूर्याच्या टीमने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बघा कोणते बदल केले...

India vs New Zealand T20 World Cup Final Marathi Update News : भारताचा हा ट्वेंटी-२० संघ, हा सध्याच्या घडीतील GOAT आहे.. या संघाने ऑगस्ट २०२३ नंतर एकही मालिका किंवा स्पर्धा गमावलेली नाही... मागील ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपासून सुरू झालेली अपराजित मालिका या वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने खंडित केली. पण, त्यानंतर टीम इंडियाने पुन्हा विजयी लय पकडली आणि आता फायनलमध्ये धडक दिली आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर त्यांच्यासमोर न्यूझीलंडचे आव्हान आहे. किवींनी आयसीसी स्पर्धांमध्ये भारताला नेहमी कडवी टक्कर दिली आहे आणि त्यामुले आजच्या सामन्यात चुरस पाहायला मिळण्याची अपेक्षा आहे. आजच्या सामन्यात नाणेफेकीचा कौल महत्त्वाचा ठरणार आहे..अभिषेक शर्मा व वरुण चक्रवर्थी यांना प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर करण्याची चर्चा रंगली असताना संघ व्यवस्थापनाने विजयी अंतिम ११ खेळाडूंसहच मैदानावर उतरण्याचे ठरवले आहे. न्यूझीलंड संघही बदल करेल याची अपेक्षा कमीच होती. २०१९ पासून भारत-न्यूझीलंड यांच्यात आयसीसी स्पर्धेतील बाद फेरीचे ४ सामने झाले आणि त्याचा निकाल २-२ असा बरोबरीत राहिला आहे. २०१९ च्या वन डे वर्ल्ड कप उपांत्य फेरीत आणि २०२१ च्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलमध्ये न्यूझीलंडने बाजी मारली होती..T20 World Cup 2026 Prize Money : वर्ल्ड कप विजेता संघ किती कोटी घेऊन जाणार? उपविजेताही होणार मालामाल... जाणून घ्या रेकॉर्ड ब्रेक बक्षीस रक्कम.भारताने २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप उपांत्य फेरीत आणि २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये किवींवर विजय मिळवला आहे. २००० च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी फायनलमध्ये न्यूझीलंडने भारतावर ४ विकेट्स राखून विजय मिळवला होता. न्यूझीलंडला मर्यादित षटकांचा वर्ल्ड कप एकदाही जिंकता आलेला नाही. त्यांना २०१९ च्या वन डे वर्ल्ड कप फायनलमध्ये आणि २०२१ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप फायनलमध्ये हार पत्करावी लागली होती..रचिन रवींद्रने गोलंदाजीत आश्चर्यजनक कामगिरी केली आणि त्याने ११ विकेट्स घेतल्या आहेत. न्यूझीलंडच्या ट्रेंड बोल्टने वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक १३ विकेट्सचा पराक्रम केला आहे. तेच भारताच्या वरुण चक्रवर्तीने मागील २१ ट्वेंटी-२० किमान एकतरी विकेट घेतली आहे. या स्पर्धेत त्याच्या नावावर १३ विकेट्स आहेत. अहमदाबादच्या या मैदानावर यंदाच्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने ४, तर प्रथम गोलंदाजी करणाऱ्या संघाने २ विजय मिळवले आहेत. एक सामना टाय झाला आहे. .IND vs NZ Final: संजू सॅमसनसोबतच्या Viral Video मागचं सत्य रोहित शर्माने सांगितलं; म्हणाला, मला माहित्येत, त्यावेळी कसे वाटते... .भारताला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत न्यूझीलंडवर एकही विजय मिळवता आलेला नाही. न्यूझीलंडने तिन्ही सामने जिंकले आहेत. न्यूझीलंडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. न्यूझीलंडने मागील चारही सामने लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करून जिंकलेले आहेत आणि ही गोष्ट भारताची डोकेदुखी वाढवणारी ठरू शकते. पण, त्याचवेळी भारताने मागील दोन सामन्यांत हे प्रथम फलंदाजी करून जिंकलेले आहेत. भारत - अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थी. न्यूझीलंड - फिन अॅलन, टीम सेइफर्ट, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिफ्स, मार्क चॅपमन, डॅरील मिचेल, मिचेल सँटनर, जेस्स निशॅम, जेकब डफी, मॅट हेन्री, ल्युकी फर्ग्युसन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.