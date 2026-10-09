Who is Nic Maddinson? कॅन्सरवर मात अन् ९ वर्ष २८३ दिवसांनी पुनरागमन! ऑस्ट्रेलियन ओपनरच्या जिद्दीची कहाणी, पण...

Nic Maddinson cancer diagnosis and chemotherapy journey: दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात डर्बन येथे पहिला कसोटी सामना सुरू आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील दोन बलाढ्य संघ समोरासमोर आल्याने सर्वांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती, परंतु यजमान आफ्रिकेचा सामना पाहण्यासाठी डर्बन स्टेडियमवर पाखरूही फिरकले नाही. रिकाम्या स्टेडियममध्ये हा सामना सुरू होता, पण या सामन्यात एका खेळाडूच्या पुनरागमनाची सर्वाधिक चर्चा राहिली. कॅन्सरवर मात करून तो जवळपास १० वर्षांनी क्रिकेटमध्ये परतला होता. सलामीवीर म्हणून खेळणाऱ्या निक मॅडिन्सनने परतीच्या सामन्यात मात्र नकोसा विक्रम नावावर केला..शरीरावर एक गाठ अन्...निक मॅडिसनला मागील वर्षाच्या सुरुवातीला शरीरावर एक गाठ आढळली. तपासणीअंती त्याला कर्करोग (Cancer) असल्याचे निष्पन्न झाले आणि ती गाठ काढण्यासाठी त्याच्यावर तातडीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली. मात्र, सात आठवड्यांनंतर झालेल्या पुढील चाचण्यांमध्ये हा कर्करोग त्याच्या पोटातील लसिका ग्रंथी आणि फुफ्फुसातील काही भागांपर्यंत पसरल्याचे समोर आले. मॅडिसनने जेव्हा केमोथेरपी सुरू केली, तेव्हा त्याची पत्नी बिअँका दुसऱ्यांदा गरोदर होती. मॅडिसनच्या उपचारांदरम्यान आपल्या लहान मुलाचा सांभाळ करता यावा, म्हणून तिला दंतचिकित्सक पदाची नोकरी सोडावी लागली..IND vs WI 2nd T20I: अभिषेक शर्माला जगात भारी बनण्याची संधी; सूर्यकुमारचा वर्ल्ड रेकॉर्ड निशाण्यावर, बाबरचाही विक्रम करणार उद्ध्वस्त .उपचारांदरम्यान मॅडिसन सकाळी ११ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत रुग्णालयात असायचा. त्यानंतर थोडी झोप, मग बळजबरीने रात्रीचे जेवण आणि पुन्हा झोप. कधीकधी त्याला रात्री १ वाजेपर्यंत, तर कधी अगदी पहाटे ६ वाजेपर्यंत जागून काढावे लागे. १४ जुलै रोजी त्यांची केमोथेरपी पूर्ण झाली. पण पूर्ण क्षमतेने सराव सुरू करण्यासाठी त्याला आणखी दोन महिने वाट पाहावी लागली. आज निक मॅडिसन पुन्हा एकदा कसोटी क्रिकेट खेळत आहेत..मार्च २०२५ मध्ये शेवटचा प्रथम श्रेणी सामना खेळल्यानंतर, तब्बल ५७९ दिवसांनी त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केले आहे. त्याने ऑस्ट्रेलियासाठी डिसेंबर २०१६ मध्ये शेवटचा कसोटी सामना खेळला होता. कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमनाचा हा दुसरा सर्वाधिक कालावधी ठरला. ऑस्ट्रेलियाच्याच बॉल सिम्पसन यांनी ९ वर्ष व ३०५ दिवसांच्या कालावधीनंतर त्यांचा पुढचा प्रथम श्रेणी सामना खेळला होता. या कालवाधीत निक ८८ कसोटी सामन्याला मुकला आणि त्याने पाकिस्तानच्या फवाद आलमशी बरोबरी केली..पण, त्याचे हे पुनरागमन काही खास ठरले नाही, तो ३३ व्या चेंडूवर भोपळ्यावर माघारी परतला. ऑस्ट्रेलियाला २०१८ पासून कसोटीत आफ्रिकेविरुद्ध एकदाही सलामीला ५० हून अधिक धावांची भागीदारी करता आलेली नाही. कसोटी सलामीवीर म्हणून सर्वाधिक चेंडू खेळूनही शून्य धाव करणाऱ्या फलंदाजामध्ये निक तिसऱ्या स्थानावर आला आहे. त्याने झिम्बाब्वेच्या मार्क डेक्कर ( ३० चेंडू वि. श्रीलंका, १९९४) चा नकोसा विक्रम मोडला. या विक्रमात न्यूझीलंडचा डॅरिन मरे ( ३९ चेंडू वि. श्रीलंका, १९९५) व झिम्बाब्वेचा ट्रेव्हर ग्रिपर ( ३६ चेंडू वि. वेस्ट इंडिज, २०००) हे पुढे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.